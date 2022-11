Eine Zeichnung von Frida Kahlo zu verbrennen, um NFTs zu verkaufen, ist eine schlechte Idee

NFT-Enthusiasten haben es da draußen schwer – der Markt hat sich deutlich verlangsamt, die Verkäufe sind seit Spitzenzeiten eingebrochen, und die Leute, die in der Branche tätig sind, suchen nach Wegen, um ihren Projekten etwas Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Für den Krypto-Geschäftsmann Martin Mobarak war der beste Weg, den er kannte, die Kunst von Frida Kahlo im Wert von 10 Millionen Dollar zu zerstören. Im Juli verbrannte der Kunstsammler auf einer Party für Mobaraks Frida.NFT-Projekt eine Zeichnung von Kahlo vor einer jubelnden Menge, so die Miami Herald, versprach, die Gewinne aus NFT-Verkäufen für wohltätige Zwecke zu verwenden.

„Ich bin stolz sagen zu können, dass diese Veranstaltung zu Ehren von Frida Kahlo einige der größten Probleme der Welt lösen wird“, heißt es auf einer Titelfolie in einem von der Firma NFT produzierten Video.

Aber gem Die New York Times, Das Projekt hat bisher nur vier der 10.000 NFTs verkauft, die es erstellt hat – eine Rendite von rund 11.000 US-Dollar bei einem 10-Millionen-Dollar-Stunt. Darüber hinaus könnte die umstrittene Beförderungstaktik gegen mexikanisches Recht verstoßen haben.

Das mexikanische Nationale Institut für Bildende Kunst und Literatur betrachtet Kahlos Werk als nationale Denkmäler, und ihre Zerstörung ist ein Verbrechen. Im September kündigte das Institut an, es untersuche, ob Mobaraks Zeichnung ein Original von Kahlo sei. Es ist unklar, ob die Behörden ihre Erkenntnisse über die Echtheit des Stücks mitgeteilt haben.

Die Website für das Projekt beschreibt es als eine Bemühung, Sammler, Schöpfer und Kunstliebhaber zusammenzubringen und Kahlos Arbeit dem Metaversum vorzustellen. Auf OpenSea wird das NFT-Projekt beschrieben als „die einzige verbleibende Verbindung zu Frida Kahlos Tagebuchmalerei, Fantasmones Siniestros, besteht.“ Mit so gut wie keinem Interesse an den NFTs und der ursprünglichen Zeichnung (vielleicht) in Asche, der Verbindung zur Welt Fantasmones Siniestros wirkt schwächer denn je.