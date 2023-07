Megan Rapinoe hat bei ihrer letzten Weltmeisterschaft noch nicht das Spielfeld betreten, aber die Emotionen kochen bereits hoch.

Während die rätselhafte US-Flügelspielerin der DW sagte, es sei wichtig, ihren Rücktritt vom Fußball vor dem Turnier anzukündigen, um den ständigen Fragen zu diesem Thema ein Ende zu setzen, traf die Nachricht ihre Teamkollegen hart.

Rapinoe, die bereits zum vierten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnahm, war auf und neben dem Spielfeld eine stimmgewaltige Führungspersönlichkeit für die USWNT.

Verteidigerin Kelley O’Hara, die bei den vorherigen Turnieren in Deutschland, Kanada und Frankreich gemeinsam mit der OL-Reign-Spielerin auf dem Spielfeld stand, hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten, als sie über den Einfluss ihrer Teamkollegin auf den viermaligen Weltmeister sprach.

„Es hat noch nie eine Spielerin wie sie gegeben, und wahrscheinlich wird es auch nie eine in ihrer Nähe geben“, sagte O’Hara verdutzt.

„Ehrlich gesagt ist es schwer, es in Worte zu fassen. Ich weiß, dass die Welt die Megan Rapinoe sieht, die die Welt sieht, aber wir können sie aus nächster Nähe und persönlich sehen.“

„Diese Person, die die Welt sieht, ist eine unglaubliche Person und ein unglaublicher Mensch. Und das ist sie auch aus nächster Nähe. Sie bringt Sinn für Humor und Leichtigkeit mit, aber gleichzeitig Intensität und Empathie“, fügte sie hinzu. „Sie hat so unglaubliche Dinge für dieses Team und für die Welt getan, daher war es etwas ganz Besonderes, das aus nächster Nähe sehen zu können.“

Ein lautstarker Fürsprecher für alle

Abgesehen von ihren Erfolgen auf dem Spielfeld, zu denen zwei Weltcup-Titel und eine olympische Goldmedaille gehören, wird Rapinoe oft als Aushängeschild des Teams in sozialen Belangen angepriesen.

Der 38-Jährige hat sich nie davor gescheut, sich lautstark für LGBTQ-Rechte einzusetzen und stand an vorderster Front im Kampf des Teams für die Gleichberechtigung mit seinen männlichen Kollegen.

Torhüterin Alyssa Naeher gab zu, dass Rapinoe die Last auf sich nahm, die ständige Stimme zu sein, um viele andere im Team davor zu schützen, von ihrer Konzentration auf dem Spielfeld abgelenkt zu werden.

Die USA streben ihren dritten WM-Titel in Folge an Bild: Alan Lee/Action Plus/IMAGO

„Ihre Wirkung ist viel tiefer als nur in diesem Team spürbar“, erklärte Naher. „Das Besondere an ihr ist, dass sie eine solche Rolle übernimmt.“

„Weil sie eine so große Präsenz hat, ist sie bereit, viel mehr zu tun. Sie wird sich den schwierigen Fragen stellen, den schwierigen Dingen, die es dann anderen Menschen ermöglichen, dass das für sie kein Faktor sein muss“, fügte sie hinzu . „Sie hat selbst alles kompromisslos angegriffen und erlaubt anderen, das Gleiche zu tun und auch so zu sein, wie sie sind.“

Neuere Spieler streben danach, mehr Zeit mit Rapinoe zu verbringen

Das erste Spiel der Vereinigten Staaten des Turniers ist noch einige Tage entfernt und das Team konzentriert sich hauptsächlich darauf, bereit zu sein, seinen Titel zu verteidigen und auf den dritten Pokal in Folge zu drängen.

Aber sowohl für die Teamkolleginnen, die jahrelang mit Rapinoe auf dem Platz standen, als auch für diejenigen, die ihr erstes Turnier mit ihr bestreiten, wird die Präsenz und Aura, die sie auf den Platz bringt, schwer zu ersetzen sein.

Zwei der 14 Weltcup-Debütanten im US-Kader, Andi Sullivan und Kristie Mewis, gaben zu, wie schwierig es sei, über ein Team nachzudenken, in dem Rapinoe nicht vertreten sei.

„Ich kann mir die Mannschaft ohne sie nicht wirklich vorstellen“, sagte Mittelfeldspieler Sullivan. „Wir versuchen, so viel wie möglich mit ihr in Kontakt zu bringen.“

Die USWNT wurden in Neuseeland mit einem traditionellen Auftritt von Stammeskriegern willkommen geheißen Bild: DW

„Megan bringt all diese Dinge auf die Welt“, fügte sie hinzu. „Wie sie immer noch in der Lage ist, mit Menschen in Kontakt zu treten und so viel Wärme und Geborgenheit zu vermitteln, was für jemanden, der eine so große Persönlichkeit ist, irgendwie verrückt ist.“

Und Mewis fügte hinzu: „Ich sage P (Rapinoe) immer wieder, mach noch einen Zyklus, komm schon, wir brauchen dich noch einen Zyklus.“

„Sie verkörpert einfach das Team und man fühlt sich komisch, wenn sie nicht da ist. Sie hat einfach die Präsenz, nach der man sich sehnt, die man auf dem Feld und außerhalb des Feldes haben möchte“, sagte sie. „Es ist wirklich traurig, dass dies ihr letzter sein wird, aber ihr Erbe wird noch lange weiterleben.“

