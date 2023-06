Eine Untersuchung erfolgte im Zuge des Komitees der Organisation der Olympischen Spiele (JO) 2024, nachdem eine interne E-Mail von POLITICO eingeholt und die Informationen der AFP bestätigt wurden.

Die Gehälter des Komitees werden per E-Mail darüber informiert, dass sich die Finanzbrigade am Standort befindet. Die „Beamten des Parketts und der Justizpolizei“ verfügen über einen „Dokumentensammler“ in der Nachricht.

„Wir haben keine weiteren Informationen über die Anfrage im Laufe des Jahres erhalten; Paris 2024 arbeitet mit den Teilnehmern zusammen, um ihre Ermittlungen zu erleichtern“, schreiben Sie der E-Mail weiter und fügen Sie hinzu: „Wir sind Ihnen für diese Frage und Ihre Mitteilungen zur Verfügung.“ Weitere Informationen, wenn diese verfügbar sind.

Selon le Parisien, die Ermittler waren fleißig beim Parquet National Financier (PNF) und haben sich auf die Suche nach Elementen zur Namensnennung öffentlicher Märkte im Auftrag eines Rapports der französischen Antikorruptionsagentur (AFA) gemacht. Die tägliche Präzision, die auch während der Belagerung von Solideo, der Société de livraison des olympiques olympiques, ausgeübt wurde. Wenden Sie sich an PNF, da dieser nicht auf unsere Anfragen geantwortet hat.