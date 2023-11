Eine übermäßige Kontrolle der Eltern kann zu langfristigen Bedenken hinsichtlich einer Körperdysmorphie führen

Aktuelle Forschungsergebnisse veröffentlicht in der Zeitschrift für affektive Störungen hat herausgefunden, dass Eltern, die übermäßige Kontrolle und Einmischung in das Leben ihres Kindes zeigen, zur Entwicklung von Problemen mit dem Körperbild im Erwachsenenalter beitragen können.

Dysmorphe Besorgnis, die durch eine intensive Konzentration auf vermeintliche Schönheitsfehler und manchmal zwanghafte Verhaltensweisen (z. B. Hautzupfen) gekennzeichnet ist, kann erhebliche Auswirkungen auf das körperliche und geistige Wohlbefinden haben.

Obwohl dysmorphe Störungen ein Schlüsselsymptom einer körperdysmorphen Störung sind, können sie auch in anderen verschiedenen psychiatrischen und medizinischen Kontexten und noch allgemeiner bei nichtklinischen Personen festgestellt werden, die keine Störungen haben.

Es wurden jedoch nur begrenzte Untersuchungen zu den Faktoren durchgeführt, die zu Dysmorphieproblemen beitragen. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat einen starken Zusammenhang zwischen dysmorpher Sorge und Kindheitstraumata nahegelegt, zu denen verschiedene Formen der Misshandlung gehören, einschließlich übermäßiger Kontrolle durch die Eltern.

„Elterliche Überkontrolle kann mit emotionalem Missbrauch verglichen werden, da sie das Kind der Fürsorge einer verängstigten Bezugsperson, einer als immer bedrohlich wahrgenommenen Welt und einem schwachen und gefährdeten Selbstbild aussetzt“, beschrieben die Autoren der Studie, die von Elena De geleitet wurde Rossi von der Europäischen Universität Rom in Italien.

Um diesen Zusammenhang zwischen elterlicher Überkontrolle und dysmorpher Sorge bei Erwachsenen weiter zu untersuchen, wurde eine Online-Umfrage mit 508 Frauen und 206 Männern im Alter von 18 bis 77 Jahren durchgeführt.

Der Schweregrad der dysmorphen Besorgnis wurde mithilfe des Fragebogens „Body Image Concern Inventory“ bewertet, die elterliche Überkontrolle wurde anhand des Abschnitts „Überkontrolle“ des Fragebogens „Measure Of Parental Style“ bewertet und schließlich wurde die Exposition gegenüber verschiedenen Arten von Kindheitstraumata mithilfe des Fragebogens „Kindheit“ gemessen Trauma-Fragebogen – Kurzform.

Es wurden auch soziodemografische und klinische Informationen erhoben, beispielsweise zum Tabak-/Alkoholkonsum und zum Vorliegen psychiatrischer/neurologischer Störungen.

Es wurden statistische Analysen durchgeführt, die bestätigten, dass die Überkontrolle der Eltern mit der Schwere der dysmorphen Besorgnis zusammenhängt. Es wurde festgestellt, dass es sich hierbei um einen unabhängigen Zusammenhang handelt, was bedeutet, dass die beiden Faktoren eng miteinander verbunden sind und nicht von anderen Faktoren abhängen oder von diesen beeinflusst werden.

Die Autoren schlugen eine Theorie vor, die diesen bedeutenden Zusammenhang erklären könnte: „Die Einstellung der Eltern, das Kind bei der Bewältigung seines eigenen Lebens zu ersetzen, kann ein Selbstgefühl erzeugen, das durch Fehlerhaftigkeit, Gebrechlichkeit und Unzulänglichkeit gekennzeichnet ist, und kann die Wahrnehmung der Welt als anspruchsvoll fördern. bedrohlich, (und) verurteilend. Unter Einbeziehung des Körperbildes würden diese veränderten inneren Repräsentationen dysmorphe Besorgnis durch Scham, Angst und die Erwartung sozialer Ablehnung erklären.“

Mit anderen Worten: Übermäßige elterliche Kontrolle kann dazu führen, dass das Kind Gefühle der Unzulänglichkeit und Schwäche entwickelt, was dazu führt, dass das Kind die Welt als einen herausfordernden und kritischen Ort wahrnimmt, vor dem es Schutz sucht. Diese veränderten Ansichten äußern sich letztendlich in einem Gefühl der Verlegenheit und Angst hinsichtlich der Art und Weise, wie sie ihren eigenen Körper sehen.

Die Forscher vermuteten auch eine alternative Erklärung für den Zusammenhang: „Die Eindringlichkeit der Eltern kann die Fähigkeit des Kindes beeinträchtigen, innere Zustände selbst zu identifizieren und zu bewältigen, was zu automatischen dysfunktionalen Strategien führt, um auf wahrgenommene körperliche Fehler und soziale Befürchtungen zu reagieren.“

Einfach ausgedrückt: Die extreme Kontrolle und Einbindung der Eltern in das Leben ihrer Kinder ermöglicht es ihren Kindern möglicherweise nicht, zu lernen, mit ihren eigenen Emotionen und Gedanken umzugehen, was dazu führen kann, dass das Kind nicht hilfreiche Strategien für den Umgang mit seinen eigenen Körperbildproblemen und sozialen Sorgen entwickelt.

Die Autoren weisen auf einige Einschränkungen hin. Das Geschlechterverhältnis in der Studie war unausgewogen, wobei ein hoher Anteil weiblicher Teilnehmer an der Studie teilnahm (71 %). Das Studiendesign stützte sich auch auf retrospektive Selbstberichtsmaßnahmen. Das heißt, die Teilnehmer wurden gebeten, sich aus dem Gedächtnis an vergangene Erfahrungen zu erinnern, die möglicherweise voreingenommene Elemente aufweisen.

Dennoch haben diese Ergebnisse erhebliche Auswirkungen auf Präventionsmaßnahmen und klinische Interventionen und unterstreichen die Bedeutung der Bewertung des Erziehungsverhaltens und der Eltern-Kind-Beziehungen bei Personen mit einem hohen Maß an dysmorpher Besorgnis.

Die Studie „Elterliche Überkontrolle ist mit dem Schweregrad dysmorpher Bedenken verbunden: Eine Querschnittsstudie“ wurde von Elena De Ross, Benedetto Farina, Mauro Adenzato, Giuseppe Alessio Carbone, Rita B. Ardito und Claudio Imperatori verfasst.