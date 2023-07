Eine Teenagerin, die letzte Woche mehr als 50 Stunden lang in einem riesigen Wildnispark im Lower Mainland von British Columbia verschwand, sagt, sie erhole sich immer noch von dem Trauma ihrer Überlebensprobe.

Die 16-jährige Esther Wang war letzten Dienstag mit anderen Kadetten wandern, als sie von ihrer Gruppe getrennt wurde, was eine 40-köpfige Suchaktion am Berghang auslöste.

Der Teenager aus Langley, BC, war zwei Nächte lang in steilem, bewaldetem Gelände gestrandet, bevor er sich am Donnerstagabend zu Fuß in Sicherheit brachte.

„Ich bin überwältigt von all der Unterstützung und Fürsorge, die mir alle gezeigt haben“, schrieb Wang in einem Brief, den ihre Familie am Samstag an CBC News schickte. „Und ich bin allen, die an der Suche beteiligt waren, für immer dankbar.“

Darin teilte sie zum ersten Mal öffentlich Einzelheiten ihres erschütternden Kampfes um die Rückkehr nach Hause mit und dankte den Rettungsorganisationen, RCMP-Beamten und Freiwilligen, die die Suche unterstützten.

Wang und ihre Familie lehnten eine Interviewanfrage mit der Bitte um Privatsphäre ab.

Vermisstenschilder säumten den Weg, auf dem Esther Wang während der mehr als zweitägigen Suche nach dem Teenager vermisst wurde. (CBC)

Wang, ein Outdoor-Enthusiast und Kadett seit vier Jahren, verließ letzten Donnerstag nach zwei Tagen den Golden Ears Provincial Park. Sie beschrieb, dass sie während dieser Zeit desorientiert war und nicht in der Lage war, die Aufmerksamkeit von mehr als 40 Rettungskräften auf sich zu ziehen, aber „entschlossen war, den Weg nach Hause zu machen“, schrieb sie.

Der Provinzpark ist der größte in der Region Metro Vancouver und erstreckt sich über 650 Quadratkilometer bergige Wildnis nördlich von Maple Ridge, BC, einer Gemeinde östlich von Vancouver.

Sie und drei andere – darunter ein Erwachsener – machten sich letzten Dienstag auf den Weg zu einer zweitägigen Wanderung auf dem Golden Ears Trail. Aber Wang sagte, sie habe sich am ersten Tag so auf den steilen, herausfordernden Weg konzentriert, dass sie nicht bemerkte, dass sie von den anderen drei Personen in ihrer Kadettengruppe getrennt worden war.

„Als mir klar wurde, dass der Rest meiner Gruppe nicht mehr vor mir war, versuchte ich, mich umzudrehen“, schrieb Wang. „Aber ich bin gestolpert und hingefallen … Ich habe versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben.“

Die Regional Cadet Support Unit der kanadischen Streitkräfte bestätigte, dass Wangs Brief authentisch sei. Ein Sprecher sagte, sie sei mit zwei anderen Jugendkadetten und einem erwachsenen Anführer auf einer Wanderung gewesen.

„Wir sind dankbar zu hören, dass Esther ihr Ergebnis auf die Fähigkeiten zurückführt, die sie in den vier Jahren, in denen sie im Kadettenprogramm war, erworben hat“, schrieb Hauptmann Jacqueline Zweng, Beauftragte für öffentliche Angelegenheiten, in einer per E-Mail an CBC News gesendeten Erklärung.

Ridge Meadows Search and Rescue sagte, die Suche sei von Teams aus dem gesamten Lower Mainland unterstützt worden, während laut RCMP etwa 45 Such- und Rettungskräfte eingesetzt wurden. (CBC)

Frieren und Angst

Als sich am Dienstag die erste Nacht im Hinterland näherte, sagte Wang, sie habe Pfiffe und Geräusche gehört, die wie Rettungssignale klangen. Aber sie konnte nicht feststellen, woher sie kamen.

Sie kletterte den Berg hinunter, um Wasser zu finden, aß das Essen, das sie für ihren Campingausflug eingepackt hatte, und versuchte, auf kalten Felsen in der Nähe eines Flusses zu schlafen.

Sie erzählte, dass sie gegen 1 Uhr morgens in dieser Nacht aufwachte und scheinbar Suchscheinwerfer über sich am Berghang sah.

Doch ihre Versuche, ihr Licht in ihre Richtung zu richten, blieben unbemerkt.

„Ich war voller Hoffnungslosigkeit und Angst“, schrieb sie, „aber ich wusste, dass ich nicht aufgeben konnte.“

Als am Mittwoch die Morgendämmerung anbrach, beschloss sie, wieder den Berghang hinaufzusteigen, um zu versuchen, den Pfad zu finden, von dem sie am Tag zuvor abgestiegen war.

Doch als sie versuchte, das zu orten, was sie für Pfeifen hielt, rutschte sie aus und schlug mit dem Kopf auf Felsen. Dann hörte sie in weiter Ferne „bellende“ Geräusche und kletterte auf einen benachbarten Gipfel, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der Retter zu erregen.

Wang sagt, sie erhole sich immer noch davon, zwei Nächte allein in der Wildnis überlebt zu haben. (Eingereicht von Ridge Meadows RCMP)

Trotz ihrer Bemühungen, gesehen zu werden, blieb die Rettung für sie knapp außerhalb ihrer Reichweite. Sie sagte, sie habe mehrmals einen gelben Hubschrauber über sich fliegen sehen, doch wackelnde Bäume und andere Versuche, Aufmerksamkeit zu erregen, blieben unbemerkt.

„Alles, was ich versucht habe, ist fehlgeschlagen“, sagte sie.

Das Foto half ihr bei der Orientierung

CBC News hat Ridge Meadows RCMP und Ridge Meadows Search and Rescue um einen Kommentar gebeten.

Während der Suche sagte der RCMP, dass Versuche, Wangs Mobiltelefon anzupingen, erfolglos blieben, da es im Park kaum oder gar keinen Empfang gebe.

In ihrem Brief erklärte sie, dass der Akku ihres Mobiltelefons leer war und dass sie das Gerät später ganz verlor, als sie einen Hang hinaufkletterte.

Sie sagte, sie habe den Mittwoch, ihre zweite verlorene Nacht, unter einem Baum auf einem Gipfel verbracht und Schutz vor der Kälte gesucht.

Als am Donnerstag die Sonne aufging, wurde ihr laut Wang klar, dass sie mit ihrer Digitalkamera eine Reihe von Fotos gemacht hatte. Als sie durch die Kamera schaute, erkannte sie, dass eines der Bilder zu einem schneebedeckten Gipfel passte, den ihre Wandergruppe erst zwei Tage zuvor in der Ferne gesehen hatte.

Das Foto half ihr bei der Orientierung und sie beschloss, einem Fluss zu folgen.

Da spürte sie das erste Anzeichen von Erleichterung.

„Ich bemerkte rosafarbenes Klebeband an einigen Bäumen um mich herum und meine Hoffnungen wuchsen“, schrieb sie.

Bald führte der Fluss zu einem Kiesweg, der zu einem Strand führte, wo ein Schild mit der Wegbeschreibung zu einem Parkplatz stand.

Das habe sie „erfüllt mit Erleichterung“ zurückgelassen.

„Ich habe meine Eltern erkannt“

Es war kurz nach 21 Uhr am Donnerstag, als Wang den Parkplatz entdeckte, auf dem ihre Eltern auf Updates von Suchern warteten.

Sanitäter untersuchten Kratzer und Blutergüsse an ihren Armen und Beinen und an Stellen, an denen ihre Füße geblutet hatten, weil nasse Stiefel an ihrer Haut gerieben hatten.

Wang sagt, die Erfahrung habe sie mit Dankbarkeit erfüllt, aber auch mit körperlichen und seelischen Traumata, mit denen sie sich erst jetzt auseinanderzusetzen beginnt.

„Mein Körper und mein Geist erholen sich immer noch und verarbeiten das Geschehene“, schrieb sie.

Sie verdankte ihre sichere Rückkehr ihrem Glauben und ihrer Ausbildung als Kadetten.

„Ich glaube, dass Gott mich nach Hause in meine Sicherheit geführt hat“, überlegte sie. „Die schiere Willenskraft, weiter voranzukommen, ist der Grund, warum ich noch am Leben bin“, sagte Wang.