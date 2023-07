Der Sommer ist jetzt in vollem Gange, aber neben Urlaubsreisen, Camp- und Faulenzertagen sind in vielen Teilen des Landes auch extreme Wetterbedingungen angekommen. Wenn Sie in einer Gegend leben, in der solche Bedingungen besonders häufig auftreten, ist es hilfreich, darauf vorbereitet zu sein. Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, Ihre Technologie in wichtigen meteorologischen Momenten zu nutzen – manchmal sogar, wenn Strom und Mobilfunk instabil sind.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Wenn Sie genaue lokale Wetterinformationen erhalten, können Sie nahen Bedrohungen wie Hurrikanen, Sturzfluten, Tornados oder Waldbränden immer einen Schritt voraus sein. Durch das Einrichten von Benachrichtigungen in der Standard-Wetter-App von Apple, der Google-App oder einer speziellen Wetter-App bleiben Sie auf dem Laufenden. Das Setzen von Lesezeichen auf Regierungswebseiten in Ihrem Browser – etwa die der National Oceanic and Atmospheric Administration, des National Hurricane Center oder des US Air Quality Index – eignet sich gut für die manuelle Überprüfung der aktuellen Bedingungen.