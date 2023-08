Die Fed wird auf ihrer September-Sitzung vor einer weiteren wichtigen Zinsentscheidung stehen. Während es klare Anzeichen dafür gibt, dass die Preise nicht so schnell steigen und dass die Wirtschaft eine Rezession vermeiden kann, warnte Powell letzte Woche in einer Pressekonferenz, dass die Zentralbank „noch einen langen Weg vor sich“ habe. Die politischen Entscheidungsträger der Fed prognostizieren auch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, wenn sie diese Bemühungen fortsetzen.

„Die Arbeitsmarktdaten befanden sich in den letzten Monaten auf einem Gleitpfad zu einer sanften Landung, und der heutige Bericht setzt uns auf diesem Weg fort“, sagte Omair Sharif, Präsident von Inflation Insights, am Freitag in einer Forschungsnotiz.

Bidens Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit könnten durchaus davon abhängen. Aber auch wenn die Löhne steigen und die Verbraucherpreise nachlassen, bleibt die Öffentlichkeit besorgt über die Zukunft.

CNN veröffentlichte am Donnerstag eine Umfrage Die im letzten Monat aufgenommene Studie zeigt, dass 63 Prozent der Amerikaner den Umgang von Präsident Joe Biden mit der Wirtschaft missbilligen, wobei eine Mehrheit der Wähler seit Ende 2021 unzufrieden ist. Und obwohl jüngste Wirtschaftsindikatoren darauf hindeuten, dass sich das Verbrauchervertrauen verbessert, gaben nur 15 Prozent an, dass die Wirtschaft in der Krise sei guter Zustand und Verbesserung.

Es steht im Widerspruch zu einer Reihe wichtiger Wirtschaftsindikatoren. Der sogenannte Elendsindex – die Kombination aus US-Arbeitslosen- und Inflationsrate – war es fallen für etwa ein Jahr . Im Juni erreichte es den niedrigsten Stand seit März 2020. Die Wirtschaft ist wächst stetig Die Verbraucherausgaben waren robust und – trotz Verlusten in den letzten Handelssitzungen – konnten wichtige Börsenindizes seit Jahresbeginn deutliche Zuwächse verzeichnen.

Dennoch gibt es potenzielle Warnzeichen im verarbeitenden Gewerbe, im Bankwesen und im Energiesektor.

Die Produktionstätigkeit schrumpfte im Juli zum neunten Monat in Folge, während die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe den niedrigsten Stand seit Juli 2020 erreichte, heißt es das Institut für Supply Management .

Ein kürzlich Fed-Umfrage zeigten, dass die Banken in der zweiten Jahreshälfte eine Verschärfung der Kreditstandards in allen Kreditkategorien erwarten, nachdem sie die Kreditvergabe an gewerbliche und industrielle Kredite zurückgefahren hatten. Laut Deutsche Bank Research waren die vier vorangegangenen Umfragen, bei denen eine solche Verschärfung gezeigt wurde, allesamt mit Rezessionen verbunden.

Die größere Bedrohung auf kurze Sicht stellen steigende Benzinpreise dar, die zum Teil auf weltweite Ölversorgungskürzungen und eine Hitzewelle in den USA zurückzuführen sind, die die Raffinerieproduktion eingeschränkt hat (denken Sie daran, dass es sich bei Raffinerien im Wesentlichen um riesige, volatile Chemieanlagen handelt).

Der Landesdurchschnittlicher Benzinpreis Der Freitag lag bei 3,83 US-Dollar, mehr als 29 Cent höher als vor einem Monat. Die Ölpreise stiegen am Donnerstag, nachdem Saudi-Arabien die Produktionskürzungen im Vorfeld eines Opec+-Treffens am Freitag verlängert hatte.