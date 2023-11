Eine schlaflose Nacht kann eine Depression über mehrere Tage hinweg schnell umkehren

Um diese Mechanismen zu erforschen, entwickelten Kozorovitskiy und ihr Team ein neues Experiment, um akuten Schlafverlust bei Mäusen auszulösen, die keine genetische Veranlagung im Zusammenhang mit menschlichen Stimmungsstörungen hatten. Der Versuchsaufbau musste sanft genug sein, um keinen nennenswerten Stress für die Tiere zu verursachen, aber gerade unbequem genug, um das Einschlafen der Tiere zu verhindern. Nach einer schlaflosen Nacht veränderte sich das Verhalten der Tiere und sie wurden aggressiver, hyperaktiver und hypersexueller im Vergleich zu den Kontrolltieren, die eine typische Nachtruhe erlebten.

Mit optischen und genetisch kodierten Werkzeugen maßen die Forscher die Aktivität von Dopamin-Neuronen, die für die Belohnungsreaktion des Gehirns verantwortlich sind. Und sie fanden heraus, dass die Aktivität bei Tieren während der kurzen Schlafverlustphase höher war.

„Wir waren neugierig, welche spezifischen Regionen des Gehirns für die Verhaltensänderungen verantwortlich waren“, sagte Kozorovitskiy. „Wir wollten wissen, ob es sich um ein großes Rundfunksignal handelte, das das gesamte Gehirn beeinflusste, oder ob es sich um etwas Spezialisierteres handelte.“

Spezialsignal

Kozorovitskiy und ihr Team untersuchten vier Regionen des Gehirns, die für die Dopaminausschüttung verantwortlich sind: den präfrontalen Kortex, den Nucleus accumbens, den Hypothalamus und das dorsale Striatum. Nachdem die Forscher diese Bereiche auf Dopaminausschüttung nach akutem Schlafverlust überwacht hatten, stellten sie fest, dass drei der vier Bereiche (der präfrontale Kortex, der Nucleus accumbens und der Hypothalamus) betroffen waren.

Doch das Team wollte die Ergebnisse noch weiter eingrenzen und schaltete die Dopaminreaktionen systematisch aus. Die antidepressive Wirkung verschwand erst, als die Forscher die Dopaminreaktion im medialen präfrontalen Kortex zum Schweigen brachten. Im Gegensatz dazu schienen der Nucleus accumbens und der Hypothalamus am meisten am Hyperaktivitätsverhalten beteiligt zu sein, waren jedoch weniger mit der antidepressiven Wirkung verbunden.

„Die antidepressive Wirkung blieb bestehen, außer als wir die Dopamin-Eingänge im präfrontalen Kortex unterdrückten“, sagte Kozorovitskiy. „Das bedeutet, dass der präfrontale Kortex ein klinisch relevanter Bereich bei der Suche nach therapeutischen Zielen ist. Aber es bestärkt auch die Idee, die sich in letzter Zeit auf diesem Gebiet entwickelt hat: Dopamin-Neuronen spielen eine sehr wichtige, aber sehr unterschiedliche Rolle im Gehirn. Sie sind nicht nur diese monolithische Bevölkerung, die einfach nur Belohnungen vorhersagt.“

Erhöhte Neuroplastizität

Während die meisten Verhaltensweisen (wie Hyperaktivität und gesteigerte Sexualität) innerhalb weniger Stunden nach akutem Schlafverlust verschwanden, hielt die antidepressive Wirkung einige Tage an. Dies deutet darauf hin, dass die synaptische Plastizität im präfrontalen Kortex verstärkt sein könnte.

Als Kozorovitskiy und ihr Team einzelne Neuronen untersuchten, stellten sie genau das fest. Die Neuronen im präfrontalen Kortex bildeten winzige Vorsprünge, sogenannte dendritische Stacheln, hochplastische Strukturen, die sich als Reaktion auf die Gehirnaktivität verändern. Als die Forscher ein genetisch kodiertes Werkzeug verwendeten, um die Synapsen zu zerlegen, kehrte es die antidepressive Wirkung um.

Sich weiterentwickeln, um Raubtieren auszuweichen?

Während die Forscher nicht vollständig verstehen, warum Schlafverlust diesen Effekt im Gehirn verursacht, vermutet Kozorovitskiy, dass die Evolution eine Rolle spielt.

„Es ist klar, dass akuter Schlafentzug einen Organismus irgendwie aktiviert“, sagte Kozorovitskiy. „Sie können sich bestimmte Situationen vorstellen, in denen es ein Raubtier oder eine Gefahr gibt, in denen Sie eine Kombination aus relativ hoher Funktion und der Fähigkeit, den Schlaf zu verzögern, benötigen. Ich denke, das könnte etwas sein, was wir hier sehen. Wenn Sie regelmäßig den Schlaf verlieren, treten verschiedene chronische Auswirkungen auf, die gleichermaßen schädlich sind. Aber vorübergehend kann man sich Situationen vorstellen, in denen es von Vorteil ist, für eine gewisse Zeit äußerst wachsam zu sein.“

Kozorovitskiy warnt die Menschen auch davor, die ganze Nacht durchzuarbeiten, um die Stimmung aufzuhellen.

„Die antidepressive Wirkung ist vorübergehend und wir wissen, wie wichtig ein guter Schlaf ist“, sagte sie. „Ich würde sagen, dass es besser ist, ins Fitnessstudio zu gehen oder einen schönen Spaziergang zu machen. Dieses neue Wissen ist umso wichtiger, wenn es darum geht, einer Person das richtige Antidepressivum zu verabreichen.“