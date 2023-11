Eine Rückkehr zu den Royals ist voor Prins Harry unmöglich!

Prins Harry in oktober 2023 Getty-afbeeldingen

26. november 2023, 11:30 – Louisa R.

Vertrauen sie ihm nicht meer? Prins Harry (39) en zijn vrouw Herzogin Meghan (42) waren gedurende het jaar 2020 in het Britse Koningshuis en hun koninklijke plichten hingen aan de spijkers. De komende jaren zullen we blij zijn met de enthousiasme over de koninklijke familie vanwege de scheiding van beide Royals. Eén ding is voor jezelf, dat is voor Harry als je meer informatie wilt!

Koning Charles in juli 2019 Getty-afbeeldingen

WHO Spiegel boodschap, somber dat er voor Royals wordt gezorgd, daarom zijn ze hier om te blijven, wanneer die Sussexes worden opgenomen in het House of the Family. „Ze hebben andere families met de Wölfen zum Fraß-vergeethoed, ist man raus. Zelfs als ik erover nadenk, is Harry trots op de waarheid van de grote koninklijke butler Paul Burrell (65) die Harry en zijn familie kent. Ook al is hij de enige relatie tussen prins Diana (✝36) en dat is duidelijk, Harry is riskant als er veel verhalen te vertellen zijn.

Prins William en Prinses Kate Getty-afbeeldingen

Ik ben trots op de Herzog en de Herzogin van Sussex van de Britse koninklijke familie. Na een telefoongesprek met koning Charles III. (75) Het lijkt erop dat ze tijdens de kerstviering vakantie zouden vieren met Harry’s familie. Deze zullen later worden besproken.

Prins Harry en Herzogin Meghan in september 2022 Getty-afbeeldingen

