Eine palästinensisch-amerikanische Mutter und ihre Kinder, die vor dem Israel-Hamas-Krieg fliehen, gelangen endlich über den Grenzübergang Rafah

Kairo – Als Laila Bseisso am Donnerstag endlich ihren Namen auf einer neuen Liste von 400 Amerikanern sah, denen die Erlaubnis erteilt wurde, den Gazastreifen zu verlassen und vor dem brutalen Krieg zwischen Israel und der Hamas über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten zu fliehen, war sie zutiefst erleichtert bei dem Gedanken an die Flucht Auf die schwer bombardierte Enklave folgten weitere Sorgen.

Eine vom von der Hamas kontrollierten Innenministerium in Gaza veröffentlichte Liste besagte Namen von 400 amerikanischen Staatsangehörigen denen am Donnerstag der Grenzübertritt nach Ägypten gestattet wurde. Aber Bseisso, eine palästinensisch-amerikanische Mutter und gebürtige Ohio-Amerikanerin, war überrascht, als sie feststellte, dass zwei ihrer kleinen Kinder nicht unter den aufgeführten Namen waren.

Bseisso hat drei Kinder. Hassan, der Älteste, ist 12 Jahre alt und besitzt die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber sein siebenjähriger Bruder Mohamed und seine zehnjährige Schwester Nada wurden in Gaza geboren. Sie besitzen keine amerikanischen Pässe. Während die palästinensischen Grenzbehörden Laila Bseisso und ihre drei Kinder durch ihr Grenztor gelassen haben, warten sie und die Kinder derzeit auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs.

Die drei Kinder der palästinensisch-amerikanischen Laila Bseisso, Hassan, 12; Nada, 10; und Mohamed, 7, posieren für ein Foto. Laila Bseisso



Bseisso hatte angenommen, dass das US-Außenministerium unmittelbaren Familienangehörigen erlauben würde, mit US-Passinhabern zu reisen. In einer Erklärung des Außenministeriums vom Oktober hieß es, die USA würden „weiterhin dringend in Partnerschaft mit Ägypten und Israel zusammenarbeiten, um es US-Bürgern und ihren unmittelbaren Familienangehörigen zu ermöglichen, Gaza sicher zu verlassen und über Ägypten zu ihrem endgültigen Ziel zu reisen.“

Am Mittwoch, CBS News sprach auch mit einer amerikanischen Cousine von Bseisso, Susan Beseisodie ebenfalls darauf wartete, die Grenze zu überqueren, und gesagt hatte, das Außenministerium habe ihr Anweisungen gegeben, dass „US-Bürgern und Familienangehörigen bestimmte Abreisedaten zugewiesen werden, um einen geordneten Grenzübertritt zu gewährleisten“.

Bseisso, die palästinensisch-amerikanische Mutter, rief mehrmals die US-Botschaft in Kairo an, um Klarheit über den Status ihrer Kinder zu erhalten. Beamte der Botschaft teilten Bseisso mit, dass sie die Namen ihrer Kinder an die ägyptische Regierung geschickt hätten, um den Kindern die Ausreise mit ihr zu ermöglichen.

„Sie nahmen nur die Namen meiner beiden Kinder auf, die nicht aufgeführt sind, und sagten mir: ‚Es liegt an dir, ob du warten willst‘“, sagte Bseisso am Donnerstag gegenüber CBS News. „Ich habe ihnen gesagt, wissen Sie, es ist gefährlich, zurückzugehen und die Grenze zu überqueren. Dies ist das fünfte Mal, dass ich hierher komme, es ist nicht einfach, hierher zu kommen, nichts ist sicher und ich weiß nicht, was ich tun soll.“

„Es ist lächerlich, von einer Mutter zu erwarten, dass sie ohne ihre Kinder geht“, sagte Bseisso.

Bseisso war mit ihrer Großfamilie zum Grenzübergang Rafah gereist, in der Hoffnung, dass sie alle gemeinsam nach Ägypten und dann weiter in die USA gehen würden, doch dann wurde sie mit ihren Kindern allein in der Wartehalle zurückgelassen, unsicher, was als nächstes passieren würde.

Als sie auf der ägyptischen Seite ankam, wurde sie vom amerikanischen Botschaftspersonal empfangen. Sie erledigten den Papierkram ihrer Kinder und durften nach Ägypten einreisen. Nachdem sie den Grenzübergang passiert hatten, machte sich die Familie mit dem Bus auf den Weg nach Kairo.

Die drei Kinder von Laila Bseisso mit amerikanischen Flaggen nach ihrer Reise aus Gaza. Laila Bseisso



