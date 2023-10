„Ich hoffe, den Kongressabgeordneten über einige der Dinge, die ich höre, ein wenig aufzuklären“, sagte er. Rechnitz sagte, er habe den Kontakt zwischen Gesetzgebern und Mitgliedern der Knesset, dem Regierungsorgan Israels, hergestellt. Er nutzt auch ein großes iPad, um ihnen Fotos von von Kugeln durchsiebten Körpern von Babys und lebendig verbrannten Menschen zu zeigen.

Das Treffen am Mittwoch schien seinen Zweck zu erfüllen. Gosar sagte, er und Rechnitz arbeiteten „symbiotisch“ an dem Thema. Seitdem hat er seine Unterstützung für die Finanzierung Israels zugesagt, allerdings nicht, wenn diese an die Hilfe für die Ukraine gekoppelt ist.

Rechnitz ist kein Lobbyist. Auch erhielt er von der israelischen Regierung keine Genehmigung, nach Washington zu gehen. „Es ist keine offizielle Regierungsdarstellung“, räumte er ein.

Stattdessen ist er Teil einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Gebern, Aktivisten und Verbündeten, die in den letzten zwei Wochen schnell gehandelt haben, um Israel zu helfen. Sie haben dazu ihren politischen Einfluss, ihre Beziehungen zu Gesetzgebern und ihre Fundraising-Netzwerke genutzt.

Ihr übergeordnetes Ziel ist es, die Reaktion gewählter Beamter in den USA auf die Krise zu beeinflussen. Aber ihre Arbeit unterstreicht auch, wie viel von dem politischen Kampf rund um den entstehenden Krieg spontan ausgetragen wird; und wie viel wird in unkonventionellen Theatern gezahlt: auf dem Universitätsgelände, in den Sitzungssälen von Unternehmen, in Büros in der K Street und in stickigen Restaurants in Capitol Hill.

Zu denen, die Israel zur Seite geeilt sind, gehört Ronald Lauder, der milliardenschwere Erbe des Kosmetikimperiums Estée Lauder, der auch Präsident des Jüdischen Weltkongresses ist.

Seit Monaten buhlen republikanische Präsidentschaftskandidaten, die um Spenden bitten, in privaten Treffen um den Kosmetikmagnaten. Doch seit dem Anschlag am 7. Oktober hat Lauder seine Aufmerksamkeit von der Vorwahl abgewandt und sich auf den Konflikt konzentriert. Kürzlich drohte er damit, seine Spende an die University of Pennsylvania wegen ihres Umgangs mit Antisemitismus und einer palästinensischen Literaturveranstaltung einzustellen. Privat hat er eine überparteiliche Gruppe von Gesetzgebern und Weltführern dazu aufgerufen, Unterstützung für Sicherheitsbemühungen zu gewinnen.

„Herr (.) Lauder stand in regelmäßigem Kontakt mit ausländischen Führungskräften in ganz Europa und im Nahen Osten, um Unterstützung für israelische und amerikanische Sicherheitsbemühungen aufzubauen“, sagte ein Sprecher des Estée Lauder-Erben, der um Anonymität bat, um sich frei äußern zu können.

Lauders Einflussbemühungen wurden durch formellere Versuche ergänzt, den Kongress auf die Seite Israels zu bringen. Das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) drängte zusammen mit einem verbündeten demokratischen Super-PAC auf ein Finanzierungspaket für den Gesetzgeber, bevor eines von der Biden-Regierung eingeführt wurde.

Laut öffentlichen Lobbying-Enthüllungen hat AIPAC in diesem Jahr mehr als 2,2 Millionen US-Dollar ausgegeben, um unter anderem Unterstützung für Sicherheitshilfe für Israel zu gewinnen. Zu seinen Zielgesetzen gehörte das Hamas International Financing Prevention Act, eine Maßnahme, die diejenigen sanktionieren würde, die mit der Hamas oder dem Palästinensischen Islamischen Dschihad in Verbindung stehen. Es wurde am Donnerstag vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses verabschiedet.

Eine Reihe anderer großer Anwaltskanzleien sind ebenfalls beim Justizministerium registriert, um die israelische Regierung zu vertreten, darunter Sidley Austin, Arnold & Porter und Holland & Knight.

Andere Lobbyisten haben spontan und ohne Vertrag im Namen Israels gearbeitet. Jeff Miller, ein Berater des ehemaligen Sprechers Kevin McCarthy und einer der einflussreichsten K-Street-Bürger in der Hauptstadt, sagte, er habe die politischen Entscheidungsträger in Washington im Namen Israels gedrängt, obwohl die Republikaner im Repräsentantenhaus im Chaos darüber stecken, seinen langjährigen Freund als ihren Nachfolger zu ersetzen Führer.

Miller, der im Vorstand der Republikanischen Jüdischen Koalition sitzt, nutzte den bevorstehenden Streit um ein Hilfspaket, um dem Abgeordneten einen Schlag zu versetzen. Matt Gaetzder Republikaner aus Florida, der McCarthys Sturz organisierte.

„Das destruktive Verhalten von Matt Gaetz hat unsere gesetzgebende Körperschaft in einer Zeit weltweiter Instabilität, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, nutzlos gemacht“, sagte er in einer Erklärung. „Was er getan hat, war nicht nur schrecklich für die Republikanische Partei, es war schrecklich für unser Land und die Welt. Jeder Tag, der vergeht, an dem das Repräsentantenhaus nicht funktionieren kann, ist ein weiterer Tag, an dem wir unsere Pflicht, unseren Verbündeten Israel zu unterstützen, nicht erfüllt haben.“

„Matt Gaetz – und Matt Gaetz allein – ist für diesen peinlichen Misserfolg verantwortlich“, sagte er.

Der Ansturm, die Gesetzgeber hinter Israel zu mobilisieren, bedarf letztlich möglicherweise keiner größeren Aufwertung. Mitglieder beider Parteien haben nach den Hamas-Angriffen ihre Unterstützung für das Land zum Ausdruck gebracht. Die Republikaner haben Biden für seine Unterstützung Israels gelobt, einschließlich einer Reise dorthin inmitten des Krieges.

Aber die Bereitstellung von Hilfe kann eine ganz andere Aufgabe sein. Biden hat den Kongress um ein 106-Milliarden-Dollar-Paket gebeten, das Geld für den Krieg in der Ukraine, die Sicherung der Südgrenze Amerikas sowie Mittel für israelische Waffen und humanitäre Hilfe in Gaza umfassen würde. Konservative Republikaner im Repräsentantenhaus protestierten gegen mehr Hilfe für die Ukraine. Und es stellt sich auch die Frage, ob das Repräsentantenhaus ein solches Gesetz überhaupt ohne einen Sprecher verabschieden kann.

Israels Verteidiger überlassen nichts dem Zufall. Die Super-PAC-Demokratische Mehrheit für Israel, eine Interessenvertretung, die 2019 ins Leben gerufen wurde, um zu versuchen, die pro-israelischen Reihen der Partei zu stärken, hat Briefings für Kongressmitglieder abgehalten, darunter eines am Donnerstag, an dem der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett und Rep. teilnahmen. Brendan Boyle (D-Pa.) als Gastredner.

Blue and White Future – eine israelische Non-Profit-Organisation, die die Bewegung gegen eine umstrittene Justizreform unterstützte, die von Netanyahu befürwortet wurde – hat nach dem 7. Oktober mit der Umstrukturierung ihrer eigenen Aktivitäten begonnen Reformen, zahlt jetzt für Anzeigen, die Unterstützung für die israelische Sache mobilisieren. In einer Anzeige diskutieren Kinder über Gewalt gegen jüdische Menschen mit der Überschrift: „So werden TERRORISTEN gemacht.“

Eleanor McManus von der Firma Trident DMG sagte, Blue and White Future konzentriere sich darauf, „Opfern und Familien von Geiseln dabei zu helfen, in den Medien ihre Geschichten über die unmenschliche und grausame Gewalt zu erzählen, die ein rücksichtsloser terroristischer Angreifer unschuldigen Zivilisten zugefügt hat.“

Doch außerhalb Washingtons ist die Stimmung rund um den Israel-Hamas-Krieg angespannter. Auf dem Universitätsgelände forderten Studenten ihre Schulleitungen auf, Israel zu verurteilen, und protestierten für die Befreiung der Palästinenser. Elite-Anwaltskanzleien haben Stellenangebote für Jurastudenten zurückgezogen, die oder deren Studentengruppen Israel denunziert haben.

Sogar innerhalb des Beltway fordern einige Gesetzgeber einen Waffenstillstand oder eine Ende der „Apartheid“ in der Region. Rep. Rashida Tlaib, der einzige palästinensisch-amerikanische Gesetzgeber im Kongress, sagte Biden öffentlich, dass palästinensische und muslimische Amerikaner „sich daran erinnern werden, wo (er) in dem Konflikt stand“. Muslimische und arabische Führer haben die Biden-Regierung scharf kritisiert, weil sie es versäumt habe, ihre Gemeinden nach dem Krieg und der Ermordung eines sechsjährigen palästinensisch-amerikanischen Jungen zu schützen, was die Behörden als Hassverbrechen bezeichneten. Ein Beamter des Außenministeriums trat wegen der Handhabung des Konflikts durch die Regierung von seinem Posten zurück.

Biden hat in den letzten Tagen versucht, diese Bedenken auszuräumen. Er machte auf die Notwendigkeit humanitärer Hilfe aufmerksam, warnte vor der Ausbreitung von Islamophobie und rief die Familienangehörigen des 6-Jährigen an.

Rechnitz, der Immobilienentwickler aus Los Angeles, der mit Gosar zu Abend aß, beschrieb seine Mission etwas anders. Es sei, sagte er, ein Versuch, die Rhetorik nicht zu mäßigen, sondern zu verhindern, dass sich negative Gefühle gegenüber Israel festsetzen. Er gibt sich als informeller Botschafter des Landes aus.

„Mein Herz ist immer bei Israel, wenn es um seine Wahrnehmung in der Welt geht und darum, wie man die Situation verbessern und sich für Israel einsetzen kann“, sagte er.