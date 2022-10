Eine neue Abgasnorm Euro 7 und mehrere Ergänzungen sollen zur Konzentration in Europas Städten beitragen

Grundlage dafür ist ein Gesetzentwurf der EU-Kommission, über den das „Handelsblatt“ (Dienstagsausgabe) berichtet. Außerdem sind weitere Klassen geplant: Euro 7+ für Autos, die mindestens zehn Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen als die Euro-7-Norm vorgibt oder deren Batterielaufzeit mindestens zehn Prozent besser ist als angegeben; Euro 7A für Autos, deren Abgasreinigungssystem so angepasst werden kann, dass die Emissionen in Umweltzonen weiter reduziert werden können; Euro 7G für Hybridautos mit Standortbestimmung, die in Umweltzonen automatisch in den emissionsfreien Elektromodus wechseln.

Die Autohersteller sollten diese Auszeichnungen kombinieren dürfen. Damit wären die Labels „Euro 7+A“, „Euro 7+G“, „Euro 7+AG“ und „Euro 7AG“ möglich. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Färber hält den Vorschlag für einen neuen Standard für absurd. „Die strengeren Abgasnormen machen das Auslaufmodell in der Schonfrist zu einer teuren Investition“, sagte er. „Der Zeitpunkt könnte ungünstiger nicht sein: Die Welt steht in Flammen, die Inflation lässt die Preise explodieren, Unternehmen und Bürger stöhnen unter steigenden Energiepreisen und die Kommission schlägt neue Emissionsstandards vor.“ Das lässt die Preise für Pkw und insbesondere Lkw und Busse in die Höhe schießen.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH