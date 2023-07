Ein Vertreter des Club for Growth lehnte eine Stellungnahme ab. Während einige Funktionäre des Club for Growth am neuen politischen Aktionskomitee beteiligt sind, wird nicht erwartet, dass der Club for Growth selbst Trump in der Vorwahl angreifen wird.

McIntosh, ein ehemaliges Kongressmitglied aus Indiana, sprach sich Anfang des Jahres entschieden gegen Trump aus und sagte Reportern, dass „die Partei für einen anderen Kandidaten offen sein sollte“.

Die Organisation lud Trump nicht zu einem Spendertreffen ein, das sie in diesem Frühjahr in Palm Beach, Florida, abhielt, wohl aber andere Kandidaten, die sich um die Nominierung der GOP bewarben.

Chris LaCivita, leitender Berater für Trumps Wahlkampf, wehrte sich gegen die Gruppe und sagte: „Es ist keine Überraschung, dass David McIntosh, ein pro-chinesischer, amerikanisch-letzter, gescheiterter Möchtegern-Kongressabgeordneter, ein weiteres sumpfiges DC-Insider-Super-PAC organisiert.“

„Ihr Ziel ist es, ihren zwielichtigen Einfluss auf Washington aufrechtzuerhalten, weil sie wissen, dass Präsident Trump ihnen im Weg steht, wenn er die Amerikaner vor diesen Geiern schützt“, fügte LaCivita hinzu. „Diese Sumpfbewohner werden vernichtet – ohne Gnade und ohne Reue – und zurück unter die Brücken gebracht, wo alle Trolle hausen.“

Der Club for Growth und Trump haben eine lange und komplizierte Geschichte. Die Anti-Steuer-Gruppe gab während der GOP-Vorwahlen 2016 viel Geld gegen Trump aus, obwohl sie sich während seiner Präsidentschaft für Trump interessierte und McIntosh sich als externer politischer Berater von Trump herausstellte. Trump und McIntosh blieben bis 2022 eng verbunden, als sich die Wege der beiden während der Senatsvorwahlen in Ohio trennten. Nachdem Trump den jetzigen republikanischen Senator unterstützt hatte. JD Vancehielt der Club for Growth an seiner Unterstützung für einen Gegenkandidaten, Josh Mandel, fest und sendete Anzeigen, in denen er Vance angriff.

Irgendwann schickte Trump über seinen Assistenten eine grobe Nachricht an McIntosh. Seitdem hat Trump die Gruppe aggressiv angegriffen – Anfang des Jahres nannte er sie „den Club für kein Wachstum“.

Americans for Prosperity, eine konservative Gruppe mit Verbindungen zum Milliardär Charles Koch, wird voraussichtlich ebenfalls Anstrengungen unternehmen, um zu verhindern, dass Trump die Nominierung gewinnt. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es mehr als 70 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Mehrere rivalisierende republikanische Kandidaten, darunter der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, sind aggressiv gegen Trump vorgegangen, obwohl er weiterhin Spitzenreiter in den Umfragen ist.