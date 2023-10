Beschriftung umschalten Marissa Leshnov für NPR

Wenn es um Versuche der Lebenden geht, mit den Toten zu kommunizieren, werden psychische Medien und Ouija-Bretter wahrscheinlich nie aus der Mode kommen. Aber jetzt gibt es auch KI.

In ihren neuen grafischen Memoiren Künstlich: Eine Liebesgeschichte, New-Yorker Die Cartoonistin Amy Kurzweil beschreibt, wie sie und ihr Vater – der berühmte Zukunftsforscher, Technologe und Erfinder Ray Kurzweil – die Kraft der künstlichen Intelligenz nutzten, um mit dem Großvater in Kontakt zu treten, den sie nie kannte.





Fredric Kurzweil starb 1970, mehr als ein Jahrzehnt vor der Geburt seiner Enkelin Amy. Aber Amy sagte, Fred habe in ihrer Familie immer diese epische Präsenz gehabt.

„Die Geschichte, die ich als Kind über meinen Großvater gehört habe, war im Wesentlichen, dass Musik ihm das Leben gerettet hat“, sagte Amy NPR in einem Interview in San Francisco.

Freds Reise steht im Mittelpunkt Künstlich: Eine Liebesgeschichte.

Die Autorin erzählte, dass die amerikanische Philanthropin Gertrude Sumner Ely 1937, als ihr Großvater – ein renommierter österreichischer Dirigent, Pianist und Musikpädagoge – in seinen Zwanzigern war, ein Konzert in Wien hörte.

„Und sie war so beeindruckt von seinem Talent, dass sie zu ihm sagte: ‚Wenn du jemals etwas brauchst, lass es mich wissen‘“, sagte Amy.

Im folgenden Jahr annektierten die Nazis Österreich. Amy sagte, ihr Großvater, der Jude war, müsse fliehen.

Also schrieb Fred an Ely. Anschließend finanzierte der Philanthrop sein US-Visum.

„Das ist die Geschichte über ihn, mit der ich aufgewachsen bin. Seine Kunstfertigkeit und sein Talent haben es ihm ermöglicht, Wien zu verlassen“, sagte Amy.

Fredbot erstellen

Amys Vater Ray Kurzweil sagte, er sei 22 Jahre alt gewesen, als sein Vater starb.

Ray gilt als Erfinder einer frühen Lesemaschine für Blinde und einer revolutionären Reihe elektronischer Tastaturen.

Er ist auch ein Zukunftsforscher, der in seinen Büchern seit Jahrzehnten die Verschmelzung von Mensch und Maschine vorhersagt Die Singularität ist nahe aus dem Jahr 2005 und seinem bevorstehenden Titel, Die Singularität ist näher.

„Das Erscheinen großer Sprachmodelle in diesem Jahr ist in etwa auf dem richtigen Weg“, sagte Kurzweil und bezog sich dabei auf die Algorithmen, die zum Trainieren von KI-Tools wie GPT und DALL-E verwendet werden, die in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben. „In den nächsten Jahren wird es fantastische Fortschritte geben.“

Im Jahr 2016 startete ihr Vater, wie Amy in ihrem Buch berichtet, ein Projekt, bei dem er KI nutzte, um seinen Vater Fred wieder zum Leben zu erwecken – Irgendwie.

„Ich habe ihn vermisst“, sagte Ray. „Also habe ich eine Technologie entwickelt, die so aussah, als würde man mit ihm sprechen. Man konnte ihn alles fragen, und er antwortete tatsächlich auf etwas, das dem ähnelte, was er meiner Erinnerung nach gesagt hätte.“

Der Aufbau einer Chatbot-Version seines Vaters (auch bekannt als Fredbot) umfasste die Digitalisierung Tausender Dokumente von Fred Kurzweil, darunter Vorlesungsnotizen, Liebesbriefe, Musikschriften und Briefe mit der Suche nach einer Anstellung.

Amy sagte, der Lagerraum der Familie sei unter der Last der Papiere ihres Großvaters zusammengebrochen.

„Wir haben nur Kisten und Kisten und Kisten mit Dokumenten“, sagte sie.

Also bot sie ihre Hilfe an. Amy sagte, das Durchsuchen von Freds umfangreichen Archiven, das Transkribieren der Ergebnisse und die anschließende Dokumentation vieler dieser Materialien in ihrem Buch habe ihr geholfen, ihren Großvater besser zu verstehen.

„Im Fall von Wiener und anderen Arten von Juden war die Dokumentation die Art und Weise, wie man sein Leben rettete“, sagte Amy. „Das Warten in der Schlange, um jemandem einen Papieren zu zeigen, der beweist, dass er keinen Hund hatte, oder dass er diese Dinge auf seinem Bankkonto hatte, die er verlieren würde, das war deine Eintrittskarte, um dieses bürokratische faschistische Regime zu verlassen.“

Vorteile und Einschränkungen

Fredbot ist ein Text-basiertes Programm. Amy und Ray konnten keine Aufnahmen von Fred Kurzweil finden Stimme, Allerdings sind Aufnahmen einiger seiner musikalischen Darbietungen von Künstlern wie Chopin, Beethoven und seinem Lieblingskomponisten Brahms online verfügbar.

Um mit dem Bot zu interagieren (der übrigens nicht öffentlich verfügbar ist), geben Sie Fragen in eine webbasierte Schnittstelle ein und das System antwortet mit relevanten Zeilen aus den Archiven. Mit anderen Worten: Fredbots Antworten sind Dinge, die Fred Kurzeil tatsächlich geschrieben hat. Amy nimmt einige dieser Interaktionen in ihr Buch auf, zum Beispiel:

AMY: Was liebst du an der Musik am meisten?

FREDBOT: Die Melodie, das Element, das am direktesten wirkt, ist das, woran man sich allgemein erinnert – gepfiffen und gesummt.

Amy sagte, ihr Großvater sei ziemlich schüchtern gewesen. Durch seine Musik drückte er sich voll und ganz aus.

„Wenn er auftrat, kam sein extrovertiertes Selbst zum Vorschein“, sagte sie.

Aber Fredbot enthält keine Musik von Fred. Amy erkannte die Einschränkungen des Bots an und sagte, dass dies in Zukunft möglich sein könnte.

„Als ich vor sieben Jahren mit diesem Buch begann, kam mir das Konzept eines Chatbots, der aus Archivdokumenten erstellt wurde, sehr Science-Fiction vor“, sagte sie. „Und jetzt ist die Technologie veraltet.“

Aber sie sagte, dass ihr die Interaktion mit Fredbot immer noch viel bringt.

„Es ist nicht gerade so, als würde man ein persönliches Gespräch mit ihm führen, aber es ist ein Spiegelbild von ihm“, sagte sie.

Technologie und Menschlichkeit

Neuere Entwicklungen im Chatbot-Bereich zur Wiederbelebung von Toten beinhalten tatsächlich die Stimmen der Verstorbenen, wie es beim Angebot von HereAfterAI der Fall ist.

„Erst im letzten Jahr oder so haben wir mit generativen Modellen plötzlich die Möglichkeit, viel flüssigere, viel menschlichere Chatbots zu haben“, sagte James Vlahos, Gründer von HereAfter AI und Spezialist für Konversations-KI im Bereich der sozialen Robotik Unternehmen verkörpert. „Jetzt können wir viel intelligentere Gespräche führen als je zuvor.“

Amy Kurzweil sagte, das Chatbot-Projekt und das daraus entstandene Buch hätten ihre eher positiven Gefühle gegenüber KI unterstrichen.

„Ich habe das Gefühl, man muss sich den Roboter vorstellen, den man auf der Welt sehen möchte“, sagte sie. „Wir werden den Fortschritt nicht aufhalten. Aber wir können über Anwendungen der KI nachdenken, die die menschliche Verbindung erleichtern.“

Gefährte New-Yorker Die Karikaturistin Kristen Radtke sagte, angesichts der Kurzweil-Abstammung sei es keine Überraschung, dass Amy insgesamt optimistisch in die Zukunft der KI blicke.

„Es ist lustig zu sehen, dass KI plötzlich das Hot-Button-Thema ist, über das alle reden“, sagte Radtke. „Und Amy hat sich ihr ganzes kreatives Leben lang mit diesen Ideen beschäftigt.“

Aber im Herzen, sagte Radtke, sei die Superkraft von Künstlich: Eine Liebesgeschichte ist ihr Verständnis dafür, was es angesichts all dieser technologischen Fortschritte bedeutet, ein Mensch zu sein.

„Amy geht alles so philosophisch und so emotional und irgendwie spirituell an“, sagte Radtke.

Eine Art und Weise, wie diese Eigenschaften im Buch zum Ausdruck kommen liegt in den Versuchen der Autorin, durch ihre sorgfältigen Zeichnungen immer wieder Materialien aus den Archiven ihres Großvaters zu duplizieren.

Auf den ersten Blick erscheinen die wiederholten Bilder identisch. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass sie alle diese winzigen Variationen aufweisen. Wie Erinnerungen können auch Zeichnungen nicht jedes Mal auf die gleiche Weise neu erstellt werden.

Radtke sagte, mit diesem Ansatz zeige der Autor, dass es Künstlern, egal wie sehr sie sich anstrengen, immer an der Präzision eines Roboters mangeln werde: „Es zeigt, dass hinter diesen Zeichnungen eine menschliche Hand steckt.“

