Eine Kurdische Frau zou Rutte kunnen volgen

Nach Abgang von Ministerpresident Mark Rutte soll die bisherige Justizministerin Dilan Yesilgöz die Regierungspartei anführen. Die 46-jarige kam is een soort kurdischer Eltern in Niederlande. Hij kan zich concentreren op zijn harde asylregel – en heeft de cultuur „ontwaakt“.

Die rechts-liberale minister van Justitie Dilan Yesilgöz bei einem Auftritt in de Tweede Kamer, het Niederländischen Parlement in Den Haag Koen Van Weel / Afbeelding

In de Niederlanden wordt een Senkrechtstarter bereid, in die Fussstapfen des bishigen Ministerpräsidenten Mark Rutte zu treten. Dabei treedt op als de 46-jarige minister van Justitie Dilan Yesilgöz. Am Donnerstag schlug sie der Vorstand der Rechtliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) einstimmig als nieuwe Parteivorsitzende vor.