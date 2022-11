Eine Jury hat den Filmemacher Paul Haggis in einem Fall von sexuellen Übergriffen, an denen ein ehemaliger Publizist beteiligt war, für haftbar erklärt

CNN

Eine Jury befand den Filmemacher Paul Haggis in einem Fall sexueller Übergriffe haftbar, der von einem ehemaligen Publizisten vorgebracht wurde, der behauptete, er habe sie nach einer Filmpremiere im Jahr 2013 vergewaltigt.

Laut Anwälten von Breest und Haggis forderte die Jury den Oscar-Preisträger am Donnerstag auf, Haleigh Breest Schadensersatz in Höhe von mindestens 7,5 Millionen US-Dollar zu zahlen.

Breest brachte den Fall unter das New York City Victims of Gender-Motivated Violence Protection Act.

Rechtsanwalt Ilann Maazel, der Breest vertritt, sagte CNN telefonisch: „Wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Die Jury war methodisch und wurde heute gerecht. Wir sind stolz, nicht nur auf Haleigh, sondern auf die gesamte #MeToo-Bewegung.“

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Priya Chaudhry, die Anwältin von Haggis: „Wir sind enttäuscht und schockiert von diesem Urteil.“

„Es war Herrn Haggis unmöglich, ein faires Verfahren zu bekommen, nachdem der Richter die Aussagen von 4 anderen Frauen zugelassen hatte, die nie zur Polizei gingen, nie etwas gegen ihn unternahmen und 3 von 4 nicht einmal den Gerichtssaal betraten.“ fügte der Anwalt hinzu. „Sie benutzten dies, um die Wahrheit zu verzerren, Mr. Haggis‘ Charakter zu ermorden, ihn als Monster darzustellen und eine „Wo Rauch ist, ist Feuer“-Strategie anzuwenden. Unter diesen Umständen hätte niemand in diesem Gerichtssaal ein faires Verfahren haben können. Dies ist eine beschämende Ausbeutung der #MeToo-Bewegung, bei der die politische Stimmung die Fakten übertrumpft.“

Breest behauptete, Haggis habe sie am Abend des 31. Januar 2013 in seiner Wohnung in Manhattan sexuell angegriffen, als sie 26 Jahre alt war – „weniger als halb so alt wie Mr. Haggis“, so die Klage, die bei der Zweigstelle des Obersten Bundesgerichtshofs in New eingereicht wurde York County im Jahr 2017.

„Der emotionale und psychologische Schaden für Frau Breest durch den Angriff kann nicht genug betont werden: Er war tiefgreifend und nachhaltig“, heißt es in der Beschwerde.

Der Vorfall ereignete sich laut Beschwerde, nachdem Haggis und Breest bei einer Filmpremiere waren. Gegen Ende der Veranstaltung bot Haggis Breest an, ihn nach Hause zu fahren, heißt es in der Beschwerde.

In seinem Fahrzeug angekommen, lud Haggis Breest zu einem Drink ein.

„MS. Breest sagte ihm, sie sei bereit, in eine öffentliche Bar zu gehen, erklärte jedoch, sie wolle nicht in seine Wohnung gehen. Mr. Haggis bestand darauf, dass sie in seine Wohnung gehen“, heißt es in der Beschwerde.

Breest „gab nach“, nachdem er „mit seiner Beharrlichkeit konfrontiert“ worden war und erkannt hatte, dass er ein „einflussreiches Mitglied der Hollywood-Elite war, das ihre Karriere beeinflussen könnte“, heißt es in der Beschwerde.

In der Beschwerde wird behauptet, Haggis habe unerwünschte sexuelle Avancen gemacht und sie gewaltsam geküsst.

„Sie sagte ihm wiederholt ‚Nein‘, aber er hörte nicht auf“, heißt es in der Beschwerde.

Haggis brachte Breest ins Schlafzimmer, wo er sich ihr aufdrängte und sie schließlich vergewaltigte, obwohl sie sich bemühte, ihn wegzustoßen, heißt es in der Beschwerde.

Maazel sagte gegenüber CNN, dass der Strafschadenersatzprozess wahrscheinlich am Montag fortgesetzt wird, wo er erwartet, dass Haggis Stellung bezieht.

Haggis ist Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Zu seinen Filmen gehört „Crash“, der ihm bei den Academy Awards 2006 Oscars für den besten Film und das beste Originaldrehbuch einbrachte. Außerdem erhielt er eine Nominierung für sein Drehbuch zum mehrfach mit dem Oscar ausgezeichneten „Million Dollar Baby“.

Der Filmemacher wurde Anfang dieses Jahres in Italien wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe festgenommen, als er dort war, um an einem Filmfestival teilzunehmen. Ein Anwalt von Haggis bestritt die Vorwürfe.