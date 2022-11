Eine junge Frau wird tagelang festgehalten und vergewaltigt, Polizisten finden zwei weit im Haus

Die Staatsanwaltschaft wird ihre Ermittlungen im Fall von drei Frauen, die in diesem Jahr aus einem Haus in Walldürn befreit wurden, nicht abschließen. Die Staatsanwaltschaft verhöre zahlreiche weitere mögliche Opfer und Zeugen, sagte ein Sprecher in Mosbach.

Ein 37-jähriger selbsternannter Psychocoach soll eine Frau mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt haben. Der 26-Jährige rief schließlich einen Bekannten an, der die Polizei alarmierte.

Als Beamte im Oktober das Haus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) durchsuchten, fanden sie Berichten zufolge zwei weitere Frauen Mitte 20, die dort schon deutlich länger festgehalten wurden, sowie eine weitere weibliche Person. Auch der Bruder des Mannes, der jetzt als Helfer in Haft sitzt, war vor Ort.

Die Ermittler werfen dem Deutschen, der sich im Netz mit Lebenserfahrung und Weisheit rühmt, Geiselnahmen in Verbindung mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen vor. Nach eigenen Angaben im Internet landete der ehemalige Software-Entwickler in einer psychiatrischen Klinik.

Laut früheren Medienberichten hat der Angeklagte im Internet Kontakt zu Personen aufgenommen, deren Schwachstelle sexuell und finanziell ausgenutzt wurde und die sich um sie herum zu einer sektenartigen Gruppierung zusammengeschlossen haben. Er hatte online versprochen, seine Follower durch „pragmatische Psychologie, gesunde Ernährung und effektive Fitness“ zu einem Leben voller Spaß, Freude, Leidenschaft und Gesundheit zu führen.