Burkina Faso und Mali haben die ECOWAS-Sanktionen gegen die Junta in Niamey angeprangert

In dem ersten gemeinsamen Kommunique warnten die Militärregierungen in Mali und Burkina Faso am Montag den Westen und andere afrikanische Staaten vor einem Eingreifen im Nachbarland Niger. Bamako und Ouagadougou würden einen solchen Schritt als Angriff auf ihre eigenen Länder betrachten, sagten sie.

„Jede militärische Intervention gegen Niger käme einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleich.“ sagte Punkt vier des gemeinsamen Kommuniqués, das ein burkinischer Militärsprecher im Staatsfernsehen absichtlich dreimal wiederholte übertragen.

Im Falle einer solchen Intervention würden die beiden Länder aus der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) austreten und „Selbstverteidigungsmaßnahmen zur Unterstützung der Streitkräfte und des nigerianischen Volkes ergreifen“ laut Aussage.

Eine militärische Intervention gegen Niger „könnte die gesamte Region destabilisieren, ebenso wie die einseitige NATO-Intervention in Libyen, die die Ursache für die Ausbreitung des Terrorismus in der Sahelzone und in Westafrika war.“ sagten die beiden Regierungen.









Laut Financial Times verfügt Frankreich derzeit über 1.500 Soldaten und eine Drohnenbasis in Niger, während die USA über 1.100 Soldaten und zwei Drohnenbasen verfügen.

Nigerianische Soldaten unter der Führung von General Abdourahamane Tchiani haben am vergangenen Mittwoch Präsident Mohamed Bazoum gestürzt. Die Afrikanische Union verurteilte den Putsch am Freitag und gab der Junta in Niamey eine Frist von 15 Tagen, um zurückzutreten oder sich der Sache zu stellen „Strafmaßnahmen“. Die ECOWAS stellte am Sonntag auf der Dringlichkeitssitzung in Abuja, Nigeria, ihr eigenes Ultimatum und erklärte, dass dies der Fall sein werde „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die verfassungsmäßige Ordnung in der Republik Niger wiederherzustellen“ einschließlich der Anwendung von Gewalt, wenn Bazoum nicht innerhalb einer Woche wiederhergestellt wird.

Mali und Burkina Faso verurteilten die am Samstag verkündeten Sanktionen der ECOWAS als „illegal, illegitim und unmenschlich.“ Sie äußerten sich auch „brüderliche Solidarität“ mit dem nigerianischen Volk, „die beschlossen haben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und vor der Geschichte die Fülle ihrer Souveränität anzunehmen“ laut ihrem gemeinsamen Kommuniqué.













Die Militärregierungen der beiden ehemaligen französischen Kolonien haben versucht, ihre Verbindungen zu Paris abzubrechen und mit russischer Hilfe ihre Eigenstaatlichkeit wieder aufzubauen. Moskau hat den Putsch in Niger als Terroranschlag verurteilt „verfassungsfeindliche Handlung“ Das russische Außenministerium forderte jedoch alle Parteien auf, von der Anwendung von Gewalt abzusehen.

Am Sonntag kündigte die Regierung von General Tchiani an, sie werde den Export von Uran und Gold nach Frankreich aussetzen, was von einem Teil der lokalen Bevölkerung mit großem Beifall begrüßt wurde.

„Wir haben Uran, Diamanten, Gold, Öl und leben wie Sklaven? Wir brauchen die Franzosen nicht, um uns zu schützen“, Das sagte ein regierungsnaher Demonstrant dem lokalen Nachrichtenportal Wazobia Reporters.

Niger ist der siebtgrößte Uranproduzent der Welt und macht 4 % der weltweiten Produktion aus. Ein französisches Unternehmen kontrolliert etwa zwei Drittel der Produktion des Landes.