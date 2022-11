Eine Hommage an ‚Black Panther‘-Star Chadwick Boseman: NPR

Bildunterschrift umschalten Marvel-Studios

Wenn man bedenkt, wie leichtsinnig die Marvel-Filme den Tod im Laufe der Jahre behandelt haben – dies ist ein Franchise, das bekanntermaßen die Hälfte seiner Besetzung getötet und dann wiederbelebt hat –, hat es etwas Mächtiges, wie direkt Black Panther: Wakanda für immer befasst sich mit Trauer und Sterblichkeit.

Gleich in der ersten Szene erfahren wir, dass T’Challa, Herrscher des afrikanischen Königreichs Wakanda, an einer mysteriösen Krankheit gestorben ist. Es sind verheerende Neuigkeiten, aber kein Schock für diejenigen von uns, die zuschauen: Wir wussten, dass dies kommen würde, seit bekannt gegeben wurde, dass irgendwann nach Chadwick Bosemans Tod auch T’Challa – der Schwarze Panther selbst – beigesetzt werden würde.

„Wakanda Forever“ ist sowohl Unterhaltung als auch Elegie, in der Tragödien auf und abseits der Leinwand verschmelzen.



Und so Wakanda für immer ist sowohl Unterhaltung als auch Elegie, in der Tragödien auf und neben dem Bildschirm verschmelzen. Es ist eine bewegende und manchmal unhandliche Anstrengung, aber ich habe die Entscheidung des Regisseurs Ryan Coogler bewundert, die Realität des Verlustes anzuerkennen und Bosemans Andenken so respektvoll wie möglich zu ehren. Immerhin, was machte das erste Schwarzer Panther Film so großartig war seine Auseinandersetzung mit der realen Welt. Coogler hat uns vielleicht eine wundersame utopische Vision in Wakanda gegeben, einer isolierten, technologisch fortgeschrittenen Nation, die nie erobert worden war. Aber er vertiefte sich auch in schwierige Fragen zur Identität von Afrikanern und Afroamerikanern und brachte Wakanda ins Gespräch mit dem größeren Kampf für Rassengerechtigkeit.

Zu Beginn des neuen Films ringt Wakanda mit den Folgen seiner jüngsten Entscheidung, sich der internationalen Gemeinschaft anzuschließen. Das Königreich, das immer noch von T’Challas Tod erschüttert ist, wird von anderen Ländern angegriffen, die seine Versorgung mit dem allmächtigen Metall namens Vibranium begehren. Aber die größte Bedrohung kommt von woanders: eine geheime Atlantis-ähnliche Unterwasserstadt namens Talokan, die, wie sich herausstellt, Auch läuft auf Vibranium. Die Menschen in Talokan mögen blaue Haut und fischähnliche Kiemen haben, aber sie stammen tatsächlich von einer alten Maya-Zivilisation ab, die vor Tausenden von Jahren angegriffen wurde und sie zwang, im Ozean Zuflucht zu suchen.

Talokans Anführer mit der bronzenen Brust, Namor, will sich mit Wakanda gegen potenzielle Vibranium-Angreifer zusammenschließen und droht mit Krieg, wenn sie nicht zustimmen. Coogler und sein Co-Autor Joe Robert Cole haben die kulturelle Landschaft der Geschichte geschickt erweitert, indem sie in die Geschichte der alten mesoamerikanischen Gemeinschaften eintauchen und Charaktere schwarzer, lateinamerikanischer und indigener Abstammung zusammenbringen.

Gleichzeitig bringen sie viele der Charaktere zurück, die den ersten Film so unvergesslich gemacht haben. Letitia Wright kehrt als T’Challas brillante Wissenschaftlerschwester Shuri zurück, und es ist schön, Winston Duke wieder als den ausgelassenen Stammesältesten M’Baku zu sehen. Ich wünschte, Danai Gurira als der beeindruckende Krieger Okoye würde nicht auf mysteriöse Weise in der Mitte des Spiels pausieren. Ich wünschte auch, die große Lupita Nyong’o hätte mehr zu tun als die erfahrene Spionin Nakia, die aus dem selbst auferlegten Exil zurückkehrt, um Wakanda durch diese jüngste Krise zu helfen.

Es gibt auch einige frische Gesichter in der Mischung, darunter Michaela Coel von der HBO-Serie Ich kann dich zerstören als Wakandan-Krieger, und Dominique Thorne als 19-jähriger schlagfertiger Technikgenie, der hier für seine eigene zukünftige Disney-Marvel-TV-Show aufgestellt wird, Herz aus Stahl. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Film am Ende des Tages immer noch nur ein Teil einer endlosen, übergreifenden Marvel-Erzählung ist.

Coogler ist ein großartiger und sensibler Regisseur, aber selbst er kommt an einigen der eher formelhaften Beats der Serie nicht vorbei: Wie immer in diesen Filmen sind die Actionszenen düster und schwer zu verfolgen. Eine parallele Nebenhandlung im Zusammenhang mit der CIA fällt mühsam flach. Es wirft eine sakrilegische und wahrscheinlich absurde Frage auf: Warum? Wakanda für immer muss es überhaupt ein Superheldenfilm sein? Was wäre, wenn es, anstatt auf die üblichen Comicbuch-Tropen zurückzugreifen, seine Charaktere vollständiger entwickelt und seiner Geschichte von Trauer, Verlust und Erlösung erlaubt hätte, sich selbst zu spielen?

Aber wohl oder übel, es ist ein Superheldenfilm. Und so zieht unweigerlich jemand Neues – ich sage nicht wer – am Ende T’Challas Catsuit an, wird zum neuen Black Panther und rettet den Tag. Es ist ein etwas hohles Ergebnis und erinnert Sie daran, wie ermüdend und langweilig die Marvel-Erzählung geworden ist. Ich war gerührt von der Schönheit und Aufrichtigkeit des Abschieds dieses Films von T’Challa und dem großartigen Schauspieler, der ihn spielte. Aber das wünsche ich mir auch Black Panther: Wakanda für immer hatte einen fantasievolleren Weg gefunden, um uns voranzubringen.