Eine Hirnverletzung beeinträchtigte meine Fähigkeit, die Zeit wahrzunehmen. So sieht es in einer Welt ohne sie aus

Ich saß zusammengesunken im Rollstuhl in meiner Arztpraxis. Die Uhr über der Tür tickte unregelmäßig, als würde jemand außerhalb des Raumes alle paar Sekunden die Zahnräder vorwärts und wieder zurückdrehen. Die Worte, die Dr. Für meine Ohren war ihre Rede frei von jeglicher Kadenz. Da ich die Pausen, die das Ende ihrer Sätze anzeigten, nicht hören konnte, unterbrach ich sie immer wieder.

Einen Monat vor diesem Arzttermin war Lupus, die chronische Autoimmunerkrankung, mit der ich in den letzten vier Jahren gelebt hatte, außer Kontrolle geraten. In seltenen Fällen wie meinem kann Lupus eine schwere Gehirnentzündung namens Lupus cerebritis verursachen. Mir wurde zum ersten Mal klar, dass ich ernsthaft krank war, als ich nach einer Geigenstunde aufstand und das Laufen vergaß. Meine Beine taten nicht weh – sie weigerten sich einfach, sich vom Boden zu heben.

In den nächsten Wochen löste sich mein Gehirn schnell auf, trotz der hohen Dosen an Immunsuppressiva und intravenösen Steroiden, die mein Arzt mir verschrieben hatte. Ich verlor das Gefühl in meinem linken Arm. Ich vergaß, dass meine Lieblingsfarbe Rot war und auch, ob ich Joghurt mochte oder nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich als Kind mit meiner Familie am Lagerfeuer Geistergeschichten erzählt habe, oder an den Tag, als ich aufs College ging. Meine Gefühle schwankten stündlich von Wut über Schwindel bis hin zu erdrückender Depression. Ich halluzinierte ein Feuerwerk an der Decke meines Schlafzimmers und starrte darauf, wie sich die Luft um mich herum wie Wasser zu kräuseln schien. Aufgrund von Problemen mit meinem Kurzzeitgedächtnis wiederholte ich mich immer wieder – das heißt, wenn ich mich noch an genügend Vokabeln erinnerte, um tatsächlich sprechen zu können.

Da ich nicht in der Lage war, zu gehen, zu kommunizieren oder kohärent zu denken, lag ich monatelang im Bett und fragte mich, ob mein Geist jemals wieder derselbe sein würde. Aber als klassisch ausgebildeter Streichmusiker war meine Fähigkeit, die Zeit zu verstehen, eine der kognitiven Fähigkeiten, mit denen ich am meisten zu kämpfen hatte.

Der Kern eines jeden Orchesters oder Streichquartetts ist Synchronität: eine vielfältige, oft vielseitige Mischung von Individuen mit der fein abgestimmten Fähigkeit, im Takt miteinander zu spielen, sich gemeinsam zu bewegen und sogar gemeinsam zu atmen. Ein Orchester aus gut ausgebildeten Musikern kann das Tempo beschleunigen oder verlangsamen, eine Pause einlegen, um einen schönen Akkord durch den Konzertsaal erklingen zu lassen, und dann genau gemeinsam von vorne beginnen. Wenn jedes Instrument in einem Orchester präzise im Takt zueinander spielt, ist das Ergebnis eine scheinbar mühelose Beherrschung des Takts, die nur durch viele Jahre sorgfältigen Lernens erreicht werden kann.

Schon als Grundschüler hatte ich mich in die Bratsche verliebt. In vielen Stunden Privatunterricht, Orchesterproben und Üben hatte ich meine Karriere als professioneller Musiker aufgebaut. Dass die vielen Jahre, in denen ich meine Fähigkeiten als Musiker verfeinert hatte, innerhalb eines Monats verschwinden könnten, machte mir Angst.

Ganz gleich, ob wir eine anspruchsvolle Karriere bewältigen, uns um Kinder kümmern oder beides, die meisten von uns haben davon geträumt, nicht an die metaphorische Sanduhr gebunden zu sein, durch die unser Tag zu gleiten scheint. Aber was wir eigentlich wollen, ist mehr Zeit, nicht die völlige Abwesenheit von Zeit. Sich des Laufs der Zeit nicht bewusst zu sein, fühlte sich an, als wäre man in einem einzigen chaotischen Moment gefangen, der niemals endet. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich schon krank war, wann meine Betreuer mir das Abendessen bringen würden oder wie lange meine Genesung dauern würde. Ohne Zeitgefühl erstreckten sich Sekunden unendlich in die Zukunft. Als ich meine Betreuer um Essen oder Kaffee bat, schienen sie stundenlang zu verschwinden, bevor sie zurückkamen.

Zusätzlich zu meiner Schwierigkeit, kurze Zeitspannen wahrzunehmen, war auch mein Verständnis längerer Zeitspannen beeinträchtigt. Ich bezeichnete jedes vergangene Ereignis in meinem Leben, sei es mein Arzttermin am Tag zuvor oder ein Vorsprechen, an dem ich vor Jahren teilgenommen hatte, als „gestern“. Ich konnte mich nicht erinnern, welches Datum, welchen Monat oder gar welches Jahr es war. Ich vergaß, zu welchen Tageszeiten es angemessen war, Freunde und Familie anzurufen, und ich verstand nicht, was die Leute meinten, wenn sie sagten, sie seien „beschäftigt“. Bettlägerig und unfähig, die Zeit zu begreifen, schien sich meine Krankheit ewig hinzuziehen, ohne dass ein Ende in Sicht war.

Sogar während ich bettlägerig war, versuchte ich, die Bedeutung hinter der Funktionsstörung meines Gehirns herauszufinden. Das Erlernen der Neurowissenschaften hat mir geholfen, mit meiner Krankheit klarzukommen. Ich habe gelernt, dass kein Bereich des Gehirns allein für die Messung der Zeit verantwortlich ist. Vielmehr „hängt das gesamte Gehirn entscheidend vom Timing neuronaler Übertragungen ab“, erklärt Dr. Alan Brown, ehemaliger Lehrstuhlinhaber für Psychologie und stellvertretender Dekan des College of Arts and Sciences der Southern Methodist University. „Die Informationen, die wir von der Außenwelt erhalten, werden in Wellen oder Impulsen durch unsere Neuronen gesendet, und auf diese Weise verarbeitet das Gehirn alles (den Geruch einer Rose, die Farbe Rot, eine raue Berührung). Wir haben also im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Billionen kleine zeitliche Verarbeitungseinheiten in unserem Gehirn.“

Im Gegensatz zu konkreteren und spezifischeren Gehirnfunktionen mit bestimmten Bereichen im Gehirn, wie unserem Geruchs-, Seh- oder Tastsinn, ist die Zeitwahrnehmung des Gehirns abstrakt. Eine Kombination aus externen Eingaben (z. B. dem Aufleuchten der Straßenlaternen vor unserem Haus), internen sensorischen Eingaben (z. B. Müdigkeit) und Erinnerungen (z. B. Stöhnen, wenn wir uns daran erinnern, dass wir ein frühes Arbeitstreffen haben) könnten dazu führen, dass unser Gehirn erkennt, dass es Zeit ist ins Bett gehen.

„Neueste Hirnforschungen haben ergeben, dass das Gehirn viel weniger lokalisiert ist, als wir bisher dachten. Das heißt, eine bestimmte Information (z. B. das Gesicht Ihrer Großmutter) befindet sich nicht an einer genauen Stelle im Gehirn, sondern kann Zehntausende verschiedener kleiner Verarbeitungsstellen im gesamten Hirnstamm und in der Hirnrinde umfassen“, sagt Dr. Brown.

Ein Bericht aus dem Jahr 2020 im Zeitschrift für Neuropsychiatrie zitiert eine Metaanalyse von MRT- und PET-Scans zur Bestimmung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen des Gehirns in der Verarbeitungszeit. „Diese Studien belegen das Vorhandensein eines ausgedehnten Netzwerks kortikaler und subkortikaler Bereiche, die je nach spezifischen Aufgabenparametern und Anforderungen unterschiedlich rekrutiert werden“, schreiben die Autoren.

Neurowissenschaftler wissen seit langem, dass das menschliche Gehirn aufgrund einer Gruppe zeitmessender Zellen im Hippocampus in der Lage ist, Zeiteinheiten unter zehn Sekunden mehr oder weniger genau zu messen. Aber in einer Studie aus dem Jahr 2018, die in der Zeitschrift veröffentlicht wurde NaturForscher am Kavli-Institut für Systemneurowissenschaften der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie glauben, dass sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht haben, indem sie genau bestimmen, wie das Gehirn längere Zeiträume misst.

„Unsere Studie zeigt, wie das Gehirn die Zeit als erlebtes Ereignis wahrnimmt. Das Netzwerk kodiert die Zeit nicht explizit. Was wir messen, ist eher eine subjektive Zeit, die aus dem fortlaufenden Erfahrungsfluss abgeleitet wird“, sagt Dr. Albert Tsao vom Kavli-Institut, der Hauptautor der Studie. „Die Hauptfunktion der episodischen Zeit besteht darin, die Reihenfolge von Ereignissen innerhalb der Erfahrung aufzuzeichnen, was keine genaue Darstellung der metrischen Zeit erfordert“, erklären Dr. Tsao und seine Kollegen. Eine Studie in PubMed aus dem Jahr 2021 bestätigte, dass die Entstehung episodischer Erinnerungen unser Zeitgefühl prägt und dass der Hippocampus „Merkmale eines Ereignisses an seinen Kontext bindet“.

Während wir uns durch den Tag bewegen, reagiert unser Gehirn in Form von Tausenden winziger Beobachtungen auf unsere Umgebung. Das Rumpeln der Kaffeemaschine, der Tropfen Milch, der aus unserer Müslischale auf die Tischdecke spritzt und das Knirschen von Cornflakes zwischen unseren Zähnen sind alles Beobachtungen, die unser Gehirn an unserer Umwelt macht, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken. Die Beobachtungen, die unser Gehirn aufzeichnet, erfolgen in einem kontinuierlichen Fluss. Diese Eingaben aus unserer Umgebung werden dann in unserem Gedächtnis kodiert oder gespeichert. Bestimmte Ereignisse, insbesondere solche, die auf Veränderungen in unserer Umwelt hinweisen, dienen als Grenzen zwischen Erfahrungen. Diese Grenzen helfen unserem Gehirn, verschlüsselte Erinnerungen in Segmente oder Episoden zu ordnen. Der obige sensorische Input könnte beispielsweise in einer Episode mit der Bezeichnung „Frühstück“ gruppiert werden. Gruppierungen von Erinnerungen, die in derselben Umgebung entstanden sind, werden als episodische Erinnerungen bezeichnet.

Die Anhäufung episodischer Erinnerungen bildet die neuronale Uhr, die den Kern der Entdeckung von Dr. Tsao und seinem Team bildet, und ist dafür verantwortlich, dass Menschen abschätzen können, wie viel Zeit vergangen ist. Der Zeitschrift für Neuropsychiatrie Die Studie gelangte zu einem ähnlichen Ergebnis: „Es gibt Hinweise darauf, dass Ereignisse, die in verschiedenen Episoden aufgetreten sind, als zeitlich weiter auseinander liegende Ereignisse wahrgenommen werden, und dass Ereignisse, die innerhalb einer Episode auftreten, als zeitlich näher liegende Ereignisse wahrgenommen werden.“

Während kein einzelner Bereich des Gehirns das abstrakte Zeitkonzept des Menschen steuert, spielen bestimmte Neuronennetzwerke eine Rolle bei der Zeitwahrnehmung unseres Gehirns, indem sie bei der Bildung episodischer Erinnerungen helfen.

Zwei Jahre nach der ersten Gehirnentzündung stand ich neben drei meiner Kollegen auf einer Bühne und hielt meine Bratsche in der Hand. Nachdem wir uns vor dem Publikum verneigt hatten, setzten wir uns mit bereitstehenden Musikinstrumenten einander gegenüber. Nach einem kurzen Hinweis des ersten Geigers setzten wir uns in Bewegung, die synchronisierten Stimmen unserer Instrumente fügten sich präzise zusammen.

Die Genesung nach einem Hirntrauma sei kompliziert und von Patient zu Patient unterschiedlich, erklärte Dr. Brown und fügte hinzu: „Viele Variablen könnten eine Rolle spielen, wobei der wichtigste die Art und Weise ist, wie der Schaden entstanden ist.“ Meine eigene Genesung hatte sich angefühlt, als würde ich einen Berg erklimmen: anstrengend und zermürbend, aber es lohnte sich, als ich endlich den Gipfel erreichte und sah, wie weit ich gekommen war.

Während des ersten Jahres, in dem ich mich erholte, war ich geistig und körperlich zu erschöpft, um mehr als ein paar Minuten zu üben. Ich spielte wieder Geige und dann Bratsche. Da die Geige viel leichter ist als die Bratsche, konnten meine verkümmerten Armmuskeln sie halten. Als es mir gut genug ging, um ernsthaft Bratsche zu üben, arbeitete ich ausgiebig mit einem Metronom, einem Gerät, das Musiker verwenden, um einen gleichmäßigen Takt zu halten.

Interessanterweise ist die Zeitschrift für Neuropsychiatrie Studie bestätigt, dass die Verwendung eines Metronoms Hirntraumapatienten dabei helfen kann, ihr Timing-Gefühl wiederzuerlangen. „Der therapeutische Wert zeitlich begrenzter Interventionen (z. B. rhythmischer Hinweis, langsames rhythmisches Trommeln) wurde für mehrere neuropsychiatrische Erkrankungen nachgewiesen.“

Sechs Jahre nach meiner Genesung ist mein Gedächtnis insgesamt nicht mehr so ​​scharf wie vor meiner Krankheit. Ich nutze To-Do-Listen, um den Überblick zu behalten. Ich überprüfe die Probentermine in den E-Mails, die ich meinen Schülern schicke, dreimal, um sicherzustellen, dass ich nicht den falschen Tag oder Monat angegeben habe, obwohl manchmal trotzdem Fehler durchgehen. Manchmal fällt es mir auch schwer, mich daran zu erinnern, wie weit zurückliegende Ereignisse in meiner Vergangenheit stattgefunden haben. Ich frage mich, ob ich das Öl in meinem Auto vor drei Monaten oder vor einem Jahr wechseln ließ. Aber jedes Mal, wenn ich meine Bratsche aus dem Koffer nehme, bin ich dankbar, wieder wie ein Musiker denken zu können.

Als ich kürzlich in der Bratschenabteilung eines Orchesters auftrat, wanderten meine Gedanken kurz zu der komplexen Methode, mit der das Gehirn Zeit erfasst. Sensorische Eingaben werden zu winzigen Erinnerungen, die dann in Episoden kodiert werden, anhand derer das Gehirn abschätzt, wie viel Zeit vergangen ist. Dann kehrten meine Gedanken zu den Musikern auf der Bühne zurück, die sich im Takt bewegten: Viele Stimmen vermischten sich zu einem Moment, einer Phrase und dann zu einer ganzen Symphonie.