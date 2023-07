Eine Hasserklärung en die lauten Gepäckstücke

De Kroatische Stadt Dubrovnik hoed kürzlich Rollkoffer in der Innenstadt verboten. Sie machen zu viel Lärm. Maar dat is niet het enige probleem met de Dingern. Eine Hasserklaring.

Nicht ohne meinen Rolkoffer. Dan Kitwood/Getty

Eigentlich wäre ich eine überzeugte Bahnfahrerin. Mein Bild der Bahn is gekrägt vonlange zurückliegenden Reisen in de sogenannten Einheitsreisewagen I. Man konnte die Fenster öffnen, en een den Wänden hing Bilder. Leader warte ich seit oneiniger Zeit immer irgendwo auf einen Zug, der irgendwann noch kommen sollte. Mit Betonung auf «sollte»: Der Zug kommt eigentlich nie, en wenn er kommt, is zo verspätet, dat er schon wieder als pünktlich durchgeht. Ich fahre ook Bahn, sehr viel Bahn. Eigenschap kon van die moment een, wo ich tatsächlich im Zug in een Sitz en nicht saamt Generalabonnement van 1. Klasse op de Boden van de 2. Klasse sitze, zufrieden sein – wären da nicht die Rollkoffer en ihre Besitzer.