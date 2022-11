Eine Gruppe von Wissenschaftlern, bestehend aus Mitarbeitern von IQM Quantum Computers, von der Aa

IQM: Unimon – ein neues Qubit zur Optimierung von Quantencomputern für praktische Anwendungen. Dies erhöht die Genauigkeit von Quantenberechnungen. Das Team hat die ersten Quantenlogikgatter mit Unimons mit einer Genauigkeit von 99,9 Prozent entwickelt – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Bau kommerzieller Quantencomputer. Diese zentrale Forschungsarbeit wurde gerade in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Zahlen. Künstlerische Darstellung eines Unimon-Qubits in einem Quantenprozessor. Credits: Aleksandr Kakinen. (Grafik: Business Wire)

Unter den verschiedenen Strategien zum Bau praktischer Quantencomputer stehen supraleitende Qubits an vorderster Front. Die derzeit verwendeten Qubit-Designs und -Techniken bieten jedoch noch nicht die erforderliche Leistung für praktische Anwendungen. In dieser NISQ-Ära („Noisy Intermediate-Scale Quantum“) wird die Komplexität der realisierbaren Quantenberechnungen hauptsächlich durch Fehler in 1- und 2-Qubit-Quantengattern begrenzt. Damit sie praktisch nutzbar werden, müssen Quantenrechnungen genauer werden.

„Unser Ziel ist es, Quantencomputer zu bauen, die echte Vorteile für die Lösung realer Probleme bieten. Unsere heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für IQM und ein sehr wichtiger Erfolg auf dem Weg zu besser supraleitenden Quantencomputern“, sagte Mikko Möttönen, Professor für Quantentechnologie an der Aalto University und VTT sowie Mitbegründer und wissenschaftlicher Direktor von IQM Quantum Computers ist verantwortlich für das geleitete Forschungsprojekt.

Heute hat IQM das Unimon vorgestellt, eine neue Art von supraleitendem Qubit, das die gewünschten Eigenschaften in einem einzigen Schaltkreis vereint: erhöhte Anharmonizität, vollständige Immunität gegenüber DC-Rauschen, reduzierte Empfindlichkeit gegenüber magnetischem Rauschen und eine einfache Struktur, die nur aus einem einzigen Josephson besteht Kontakt in einem Resonator. Das Team erreichte eine Genauigkeit von 99,8 bis 99,9 Prozent bei 13-Nanosekunden-1-Qubit-Gattern mit drei verschiedenen Unimon-Qubits.

„Aufgrund der höheren Anharmonizität bzw. Nichtlinearität als bei Transmons können wir Unimons schneller betreiben, was zu weniger Fehlern pro Operation führt“, sagt Eric Hyyppä, der am IQM promoviert.

Um den Unimon experimentell zu demonstrieren, entwarfen und fertigten die Wissenschaftler Chips, die jeweils aus drei Unimon-Qubits bestanden. Sie verwendeten Niob als supraleitendes Material, mit Ausnahme der Josephson-Kontakte, bei denen die supraleitenden Leitungen aus Aluminium bestanden.

„Ich möchte Eric Hyyppä und den übrigen Teammitgliedern danken und gratulieren, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dies zu einer großartigen Leistung zu machen“, sagte Prof. Möttönen.

Das Team demonstrierte, dass das Unimon-Qubit eine relativ hohe Anharmonizität aufweist, während es nur einen einzigen Josephson-Kontakt ohne Superinduktoren benötigt und gegen Rauschen geschützt ist. Die geometrische Induktivität des Unimon hat das Potenzial für eine höhere Vorhersagbarkeit und Ausbeute als die Superinduktoren herkömmlicher Fluxonium- oder Quarton-Qubits auf der Basis von Kontaktarrays.

„Unimons sind so einfach und haben dennoch viele Vorteile gegenüber Transmons. Die Tatsache, dass der allererste Unimon, der jemals hergestellt wurde, so gut funktionierte, lässt viel Raum für Optimierungen und große Durchbrüche. Als nächstes sollten wir das Design optimieren, um einen noch höheren Rauschschutz zu erreichen und Zwei-Qubit-Gates zu schaffen“, fährt Prof. Möttönen fort.

Die kommerziellen Quantencomputer von IQM verwenden immer noch Transmon-Qubits. IQM liefert bereits ortsbezogene Quantencomputer mit Transmons. Beispielsweise baut IQM in Finnland im Rahmen eines gemeinsamen Innovationsprojekts mit VTT, dem Technical Research Centre of Finland, den ersten 54-Qubit-Quantencomputer. Das Konsortium Q-Exa unter Leitung von IQM baut in Deutschland einen 20-Qubit-Quantencomputer, der in einen Supercomputer integriert werden soll. Das nun aufgetauchte Unimon ist ein alternatives Qubit, das in Zukunft zu höherer Genauigkeit bei Quantenberechnungen führen könnte.

„Wir streben weitere Verbesserungen bei Design, Materialien und Torzeit des Unimon an, um das Ziel einer Genauigkeit von 99,99 Prozent zu erreichen, was für den praktischen Einsatz der Quantentechnologie in verrauschten Systemen und eine effiziente Quantenfehlerkorrektur von Vorteil ist. Dies ist ein sehr spannender Tag für Quantencomputing“, schloss Prof. Möttönen.

Über IQM Quantencomputer:

IQM ist europäischer Marktführer im Bau von Quantencomputern. IQM bietet die Installation von Quantencomputern vor Ort für Supercomputing-Rechenzentren und Forschungslabore an und ermöglicht den vollen Zugriff auf seine Hardware. Für Industriekunden strebt IQM Quantenvorteile durch eine spezielle anwendungsspezifische Co-Design-Strategie an. IQM baut zusammen mit dem Technical Research Centre Finland (VTT) den ersten 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland. Das Konsortium Q-Exa unter Leitung von IQM baut in Deutschland einen Quantencomputer. Dieser Computer wird in einen Hochleistungs-Supercomputer integriert, um seine Forschungsleistung durch Quantentechnologie zu beschleunigen. IQM beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Paris, Madrid, München und Espoo, Finnland.

