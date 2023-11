Eine Gruppe Orcas versenkt eine Yacht in der Straße von Gibraltar: NPR

45 Minuten lang hatte die Besatzung der Grazie Mamma II das Gefühl, von unten angegriffen zu werden. Eine Gruppe Orcas hatte sich letzte Woche auf dem Weg durch die Straße von Gibraltar auf die Steuerflosse der Jacht konzentriert und sie wiederholt gerammt, was „große Schäden und Undichtigkeiten verursachte“, so das Unternehmen, das das Boot betrieb.

Retter konnten die Besatzung retten und sicher in den Hafen von Tanger-Med an der Küste Marokkos zurückbringen. Ihr Schiff sank jedoch im Meer.

„Diese Yacht war für uns alle das Schönste im Seesegeln“, heißt es in einer auf Facebook geposteten Erklärung von Morskie Mile, dem in Warschau ansässigen Reiseunternehmen, das das Boot betrieben hat. „Sehr gute Erinnerungen werden auf Grazie Mamma II übertragen. Die Liebe zum Meer siegt immer und Freundschaften bleiben bei uns.“

Das Unternehmen sagte, es arbeite daran, sicherzustellen, dass seine bevorstehenden Reisen auf die Kanarischen Inseln reibungslos verlaufen.

Der Vorfall der letzten Woche war der jüngste in einer Reihe jüngster „Angriffe“ von Orcas in den Gewässern zwischen Südeuropa und Nordafrika – Begegnungen, die den Forschern Kopfzerbrechen bereiten.

Seit 2020 habe es etwa 500 Begegnungen zwischen Orcas und Booten gegeben, sagt Alfredo López Fernandez, Mitautor einer Studie aus dem Jahr 2022 in der Zeitschrift Meeressäugetierwissenschaft, sagte NPR Anfang des Jahres. Mindestens drei Boote sind gesunken, es gibt jedoch keine Aufzeichnungen darüber, dass ein Orca in freier Wildbahn einen Menschen getötet hat.

Wissenschaftler haben versucht, die Ursache des Verhaltens zu ermitteln.

Eine Theorie unter Forschern besagt, dass sie nur herumspielen. Andere Forscher sagen, es könnte sein, dass die Wale das Gefühl des Ruders mögen.

„Wir glauben, dass sie den Propeller im Gesicht fordern“, sagte Renaud de Stephanis, Präsident und Koordinator von CIRCE Conservación Information and Research in Spanien, letztes Jahr in einem Interview mit NPR. Wenn sie auf ein Segelboot ohne Motor stoßen, „werden sie irgendwie frustriert und brechen deshalb das Ruder“, sagte de Stephanis.

Eine andere Theorie besagt, dass das Verhalten eine Art Racheakt aufgrund möglicherweise traumatischer früherer Begegnungen mit Fischerbooten sein könnte.

„Ich glaube definitiv, dass Orcas zu komplexen Emotionen wie Rache fähig sind“, sagte Monika Wieland Shields, Direktorin des Orca Behavior Institute, zuvor gegenüber NPR. Shields sagte, sie glaube nicht, dass „wir es völlig ausschließen können“, auch wenn sie selbst nicht ganz überzeugt sei.

Deborah Giles, die Wissenschafts- und Forschungsdirektorin der Naturschutzgruppe Wild Orca, sagt, dass Schwärme in anderen Gebieten, beispielsweise in der Nähe des Bundesstaates Washington, von Menschen angegriffen wurden, aber kein Muster von rammenden Booten gezeigt hätten.

Dies unterstreicht, warum Forscher sagen, dass es schwierig ist, aus den bisher dokumentierten Wechselwirkungen irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. In einem offenen Brief, der diesen Sommer veröffentlicht wurde, warnten 30 Wissenschaftler davor, „Erzählungen auf diese Tiere zu projizieren“ und schrieben: „In Ermangelung weiterer Beweise sollten die Menschen nicht davon ausgehen, dass sie die Beweggründe der Tiere verstehen.“