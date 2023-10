EGute und schlechte Nachrichten von der Polarfront des Klimawandels: Zuerst das Gute: „Der grönländische Eisschild ist wahrscheinlich resistenter gegen die globale Erwärmung als bisher angenommen.“ Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), das eine Pressemitteilung mit diesem Satz beginnt, legt gleich das Schlechte nach: „Aber auch eine vorübergehende Überschreitung der kritischen Temperaturschwelle kann immer noch zu einem Anstieg des Meeresspiegels um mehr als … führen.“ einen Meter in unseren Simulationen.“ Niklas Boers, der am PIK und an der Technischen Universität München arbeitet, wird hier recherchiert zitiert.

Joachim Müller-Jung Redakteurin im Feuilleton, verantwortlich für das Ressort „Natur und Wissenschaft“.

Zwei Botschaften, eine Studie: Boers und Nils Bochow von der Arktischen Universität Norwegens in Tromsø haben mit aktuellen Gletschermodellen erstmals nahezu virtuell den riesigen Eisschild auf Grönland vermessen – und das bis weit in die nächsten Jahrtausende hinein. Das Grönlandeis kann als eines der wichtigsten klimaverändernden Elemente gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Grönland erwärmt sich derzeit viermal schneller als der globale Durchschnitt.

In jedem einzelnen Jahr seit Ende der 1990er Jahre ist das Eis auf Grönland zurückgegangen; zuletzt gab es Jahre, in denen jährlich mehrere hundert Milliarden Tonnen Eis verloren gingen. Allein dieses Schmelzwasser senkt den Wasserspiegel um etwas weniger als einen Millimeter – pro Jahr! – Zunahme.

Die Frage ist: Bringt die globale Erwärmung diesen riesigen, mehrere Kilometer dicken Eisschild landeinwärts an den Rand des Zusammenbruchs? Bisher ging man mangels aussagekräftiger Simulationen und basierend auf paläoklimatischen Erkenntnissen davon aus, dass das System bei weiterer Erwärmung des Planeten irgendwann umkippen würde. Unwiederbringlich. Es war jedoch immer klar, dass dieser Schmelzprozess lange dauert – nicht einige Jahrzehnte, wie es für das Austrocknen des Amazonas-Regenwaldes oder das Auftauen großer Teile des nordischen Permafrosts erwartet wird, sondern viele Jahrtausende.







Boers und Bochow haben nun mit ihren beiden Eismodellen versucht, die kritische Schwelle genauer zu bestimmen. Ihr in „Nature“ veröffentlichtes Ergebnis: Zwischen 1,7 bis 2,3 Grad über dem vorindustriellen Niveau der globalen Erwärmung – und damit etwa im Bereich des Pariser Klimazielkorridors – kommt es zu einem „schlagartigen“ Eisverlust. Aber selbst wenn sich der Planet danach weiter schnell und radikal erwärmt (bis zu theoretisch sechs Grad), könnte ein völliger Kollaps verhindert werden. Unter einer Bedingung: Die globale Erwärmung muss so schnell wie möglich wieder unter die oben genannte kritische Schwelle von 1,7 Grad gebracht werden – die Forscher sprechen etwas kryptisch von „ausreichend schnell“, also in Jahrzehnten bis Jahrhunderten.

Weniger Risiko durch CCS-Techniken?

Wie könnte das funktionieren? Irgendwann werden die Treibhausgase gezielt aus der Atmosphäre entfernt, beispielsweise durch die heute noch in großem Maßstab ineffizienten CCS-Verfahren zur Kohlenstoffgewinnung und -speicherung. Oder mit gigantischen Aufforstungsprojekten weltweit.

Ohnehin hätte kaum jemand mit der Temperaturtoleranz des eisigen Grönland-Reservoirs gerechnet. Wenn zutrifft, was die Simulationsmodelle zeigen, die noch grob räumlich aufgelöst sind und den Forschern zufolge mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet sind, dann gibt es so etwas wie einen risikoärmeren klimapolitischen Handlungsspielraum – solange man nur auf den klimapolitischen Handlungsspielraum schaut Grönländisches Eis und die Möglichkeiten, die sehr weit in der Zukunft liegen. Die Forscher bezeichnen diesen Bereich als „sicheren Betriebsraum“.







Ein durchaus irreführender oder zumindest unklarer Begriff, wie die Lektüre der Nature-Studie deutlich macht. Weil er viele Dinge ausschließt, die in der Veröffentlichung definitiv angesprochen werden. Die Menschheit wird sich in naher Zukunft nicht sicher fühlen können, da der geschmolzene grönländische Eisschild Teil eines größeren Ganzen im arktischen und globalen Klimasystem ist, das möglicherweise viel empfindlicher und schneller reagiert als der grönländische Eisschild selbst.

Dominoeffekt durch Schmelzwasser

Die riesigen Mengen an Süßwasser, die aus Grönland abfließen, könnten einen Klima-Dominoeffekt auslösen: die globale Zirkulationspumpe AMOC, die ständig Tausende Liter Meerwasser in die Tiefsee nahe Grönland pumpt und damit einer der Haupttreiber der globalen Ozeanzirkulation ist mit seinen Zuflüssen aus dem Nordatlantik und aus dem weiter südlich gelegenen warmen Golfstrom könnte durch den Zufluss von Süßwasser austrocknen.

Seit Jahren wird eine Verlangsamung der AMOC-Zirkulation gemessen. Wenn diese Hauptverkehrsader des Planeten stoppt, dürfte dies globale Auswirkungen haben, denn AMOC gehört wie der grönländische Eisschild zu den mehr als einem Dutzend zentralen Kippelementen des Weltklimasystems.

Mit anderen Worten: Noch bevor das Schicksal des grönländischen Eisschildes besiegelt ist, hätte es eine vielleicht noch größere Katastrophe auslösen können. Und selbst wenn die kritische Temperaturschwelle von 1,7 Grad kurzzeitig überschritten wird – das „Overshoot“ –, wird so viel Eis aus Grönland geschmolzen sein, dass Forschern zufolge allein der Meeresspiegel um „mehr als einen Meter“ ansteigt. Dabei sind die riesigen Mengen an Schmelzwasser, die mittlerweile weltweit aus der Polarkappe rund um den Südpol und aus den Gletscherreservoirs in den alpinen Bergregionen in die Ozeane strömen, noch nicht berücksichtigt.