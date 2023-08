Stumm, im Rollstuhl, eine Glocke läutend: Mark Margolis‘ Paraderolle in „Breaking Bad“ schien einfach, brachte ihm aber eine Emmy-Nominierung ein. Jetzt ist der Schauspieler tot.

Mark Margolis musste nicht sprechen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Medienberichten zufolge hat sein Sohn Morgan Margolis bekannt gegeben, dass der bei Fans der Serie vor allem durch die Rolle des „Breaking Bad“-Bösewichts Hector Salamanca bekannte Schauspieler gestorben sei.

Mark Margolis als Hector Salamanca (Foto: imago images/Everett Collection)

Mark Margolis, 1939 in Philadelphia geboren, wurde 83 Jahre alt. Der Schauspieler starb am 3. August nach kurzer Krankheit im Mount Sinai Hospital in New York City, berichtet das Branchenmagazin The Hollywood Reporter.

Schon in jungen Jahren zeigte Margolis Interesse an der Schauspielerei und zog nach New York. Der US-Schauspieler war in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen großen Filmproduktionen und im Kino zu sehen. Bekanntheit erlangte er als Shadow in Brian De Palmas „Scarface“ aus dem Jahr 1983. Es folgten Auftritte in „Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv“ an der Seite von Jim Carrey und in mehreren Filmen von Darren Aronofsky – darunter auch in seinem Spielfilmdebüt „Pi – System in“. Chaos“, in „Requiem for a Dream“, „The Wrestler“ oder „Black Swan“.

In der Kultserie „Breaking Bad“, die von 2008 bis 2013 ausgestrahlt wurde, verkörperte Margolis Hector Salamanca – einen Bösewicht, der an den Rollstuhl gefesselt war und nicht sprechen konnte. Er kommunizierte nur mit einer Klingel. Es war eine kleine, aber wichtige Rolle, die Margolis 2012 eine Emmy-Nominierung als herausragender Gastdarsteller in einer Dramaserie einbrachte. Später kehrte er für mehrere Staffeln in dem Spin-off Better Call Saul zurück.

Ein weiterer Nebendarsteller, Mike Batayeh, starb im Juni. Batayehs Familie erklärte, dass der Schauspieler im Schlaf unerwartet einen Herzinfarkt erlitten habe.