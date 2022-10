Eine Geschichte der geilen Seite des Internets

Von Anfang an waren die Menschen im Internet von Sex besessen.

Das ist das Argument, das in einem neuen Buch der Journalistin Samantha Cole dargelegt wird. Wie Sex das Internet veränderte und das Internet Sex veränderte. Cole gräbt sich durch die frühe Internetgeschichte, um zu zeigen, wie sexuelle Inhalte und Gemeinschaften von Anfang an Teil des Internets waren und einen tiefgreifenden Einfluss darauf hatten, wie der Online-Raum mit Identität, Gemeinschaft und Zustimmung umgeht. Von Identitätsspielen auf frühen Bulletin-Board-Sites bis zum Aufstieg der Online-Pornografie als eigenständige Industrie – Cole argumentiert, dass man das Internet ohne Sex nicht verstehen kann – selbst wenn die großen Plattform-Unternehmen von heute gerne würden.

Inhaltshinweis: Dieses Interview beschreibt mehrere Sexualpraktiken in einfacher Sprache. Leser, denen diese Themen unangenehm sind, sollten Diskretion walten lassen.

Das Buch argumentiert, dass Sex von Anfang an ein grundlegender Bestandteil des Internets war. Warum denkst Du, das ist?

Es liegt einfach in der menschlichen Natur, sich so tief wie möglich mit anderen Menschen verbinden zu wollen, ob online oder nicht – und das Internet hat dafür einen neuen Ort eröffnet. Plötzlich konnten Menschen sein, wer sie sein wollten. Sie konnten diese Persönlichkeiten annehmen, die sich von denen unterschieden, die sie abseits der Tastatur waren. Sie konnten sich auf eine Weise ausdrücken, wie sie es noch nie zuvor getan hatten. Für viele Menschen verzweigt sich das fast sofort in die Sexualität.

„Welche Realitätsebene möchten Sie durch das Internet erfahren?“

Es ist interessant, diese alten Message Boards zu lesen, wo Leute sich selbst als mythologische Schöpfer oder Blobs oder was auch immer sie sein wollten, beschreiben. Dann würden sie diese wirklich tiefen, interessanten, philosophischen Gespräche über Liebe, Sex und Beziehungen führen. In vielen Fällen trafen sie sich und gingen danach auf Verabredungen. Manchmal heirateten sie und bekamen Kinder. Ich sage in dem Buch, dass echte Menschen herumlaufen, die nur existieren, weil diese Bulletin-Board-Systeme ihre Eltern verbunden haben.

Es gibt dort ein unmittelbares Sicherheitsproblem, weil Sie Leute haben, die Pseudonyme annehmen, um Informationen zu teilen, die ansonsten wirklich privat sind. Aber es scheint, als hätte das Internet zu diesem Zeitpunkt nicht viele Tools, um Ihre Identität geheim zu halten.

Richtig – nur um in eine BBS wie diese reinzukommen, musste man jemanden am Telefon anrufen und ihm seinen Namen und seine Kreditkarteninformationen geben. Es war also greifbar persönlich zwischen Ihnen und dem Admin. Sobald Sie drinnen waren, erlaubten Ihnen viele von ihnen, jeden beliebigen Namen zu verwenden, aber es gab andere Gemeinschaften, die von Ihnen verlangten, Ihren Namen zu verwenden. Andere möchten, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse am Ende jedes Beitrags angeben, damit die Leute Sie direkt kontaktieren können. Es ist eine interessante Trennung: Welche Realitätsebene möchten Sie durch das Internet erfahren? Aber die stärker sexualisierten Gemeinschaften entstanden wirklich, als Menschen das Internet nutzten, um vorzugeben, etwas zu sein, was sie gerne wären oder versuchen wollten.

Wie sehr ändert sich dies, wenn Sie in das moderne Internet einsteigen, das auf Unternehmen wie Google und Facebook aufbaut, die in der Lage sind, sexuelle Inhalte ganz anders zu behandeln?

Es wird wirklich kompliziert, wenn Sie von einer einzelnen Person, die ihr Hobby-Bulletin-Board betreibt und Playboy-Bilder scannt, zu dieser riesigen Maschine von Moderatoren wechseln, die Entscheidungen treffen. Die Leute können wirklich frustriert sein, wenn sie keine zentrale Person haben, mit der sie darüber sprechen können, was auf dieser Plattform passiert, die einen großen Teil ihres Lebens ausmacht. Das war also definitiv eine große Veränderung. Wir haben diese riesigen Monopole, die jetzt nur die Show für uns leiten, und es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass Sie nichts von dieser Kontrolle mehr haben.

„Das Gespräch wird immer hitziger, weil jeder daran beteiligt ist.“

Gleichzeitig sind diese Unternehmen nun Zahlungsabwicklern und Banken verpflichtet und müssen all diese Dinge in vielen Fällen aufgrund dieser finanziellen Verpflichtungen von ihrer Plattform verdrängen. Wenn man diese Veränderung sieht, ist es schwer vorstellbar, dass das Internet immer sauberer und weniger sexuell wird.

Sie beschreiben viele frühe Momente der Sexpanik auf eine Weise, die dem sehr ähnlich erscheint, was wir jetzt sehen – aber andererseits scheint das Internet an anderen Orten die Akzeptanz der Menschen zu erhöhen. Glauben Sie, dass sich das Gespräch über die Moderation sexueller Inhalte ändert?

Die Menschen sind sich der Rechtslandschaft definitiv bewusster. Wenn Sie die durchschnittliche Person Ende der 90er Jahre fragen würden, ob sie etwas wie den Communications Decency Act wüssten, hätten sie keine Ahnung, wovon Sie sprachen. Aber jetzt haben viele Leute eine echte Meinung zu Abschnitt 230 und lesen sich wirklich in dieses Zeug ein. Es ist alles viel sichtbarer und die Diskussion wird hitziger, weil jeder daran beteiligt ist. Sie haben so viel mehr Menschen, die sich für ihre Arbeit auf das Internet verlassen, ob sexuell oder nicht. Die Leute achten jetzt also auf eine Weise, wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten nicht getan haben

Was ist mit dem zweiten Teil des Titels, wie das Internet den Sex verändert hat? Durch das ganze Buch hindurch können Sie sehen, wie Menschen sich auf neue Dinge einlassen oder sich auf eine Weise erforschen, die offline nicht möglich gewesen wäre. Glaubst du, das Internet hat unser Sexleben spezifischer oder extremer gemacht?

Ich denke, der Zugang zu Gemeinschaften von Gleichgesinnten kann wirklich die Welt verändern. Ich habe viel über Fetisch- und Kink-Communities recherchiert, und viele Leute dachten, bevor sie diese Communities gefunden haben, dass sie die einzigen sind. Es war also wirklich interessant zu sehen, wie sie mit dem Internet aufwachsen. Plötzlich haben Sie Tausende und Abertausende von Menschen, die Foren über ihren spezifischen Fetisch lesen und darüber sprechen, worauf sie stehen und warum sie darauf stehen.

Eine Sache, die mich wirklich überrascht hat, waren diese Foren darüber, wie man seinen eigenen Schwanz lutscht. Die Leute handelten nur mit Tipps und Ratschlägen, wie man es macht, Übungen, die man machen sollte. Ohne das Internet hätten Sie niemals Zugang zu dieser Art von Informationen, denn erstens würden Sie es niemandem laut sagen, nur in der Hoffnung, dass er sich dafür interessiert. Aber plötzlich hast du Zugang zu all diesen Leuten auf der ganzen Welt, die sagen: „Ja, ich möchte Ratschläge austauschen, wie ich meinen eigenen Schwanz lutsche.“

Das war eigentlich zu vulgär für das Buch.

Glaubst du, das Internet schafft diese Wünsche oder macht es nur sicher, sie auszudrücken?

Es kann schwer zu sagen sein. Sie können definitiv etwas Neues entdecken, von dem Sie nicht wussten, dass Sie sich darauf einlassen. Oder Sie stellen vielleicht fest, dass Sie die ganze Zeit daran interessiert waren, und Sie wussten es nicht.

Eine der Geschichten, die ich kürzlich geschrieben habe, handelte von Menschen, die sich für Blaubeeren und Blaubeerifikation interessierten. Viele von ihnen waren dabei, weil sie zugesehen hatten Charlie & die Schokoladenfabrik als sie Kinder waren und sagten: „Oh, das hat mich dazu gebracht, einen Weg zu finden“, und das jahrelang mit sich herumgetragen, ohne es jemandem zu sagen. Dann gehen sie online und sehen, dass es viele Leute gibt, denen es genauso geht. Das ist eine transformative Veränderung. Es ist nicht nur „Ich habe dieses Ding gefunden, von dem ich nicht wusste, dass ich es mag“, sondern auch „Jetzt kann ich mich wirklich ausdrücken und einen Blueberry-Anzug kaufen, weil ich sehe, dass andere es auch tun.“

Wenn Sie diese Community haben, fühlen Sie sich weniger komisch. Es ist weniger isolierend. Ich denke, das ist ein großer Teil der Gründe, warum Menschen sich so sehr für ihre Sexualität und ihren Pornokonsum schämen. Sie haben das Gefühl, dass sie die einzigen sind, die das wollen. Wenn Sie herausfinden, dass Sie nicht der Einzige sind, kann das revolutionär sein.