Eine Gemeinde verkauft ein Grundstück mit der Bedingung, dass darauf ein Haus gebaut wird.

Wer ein Baugrundstück kauft, dort aber trotz Verpflichtung kein Haus baut, muss unter Umständen sehr lange mit einer Rückforderung von der Gemeinde rechnen. Dies wurde in einer mündlichen Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu einem Fall aus Niederbayern deutlich.

Dort will die Marktgemeinde Frontenhausen bei Landshut ein Grundstück zurück, das 1994 verkauft wurde. Der Käufer hatte sich damals verpflichtet, darauf innerhalb von acht Jahren ein bezugsfertiges Haus zu errichten. Aber das ist nie passiert. In diesem Fall hatte sich die Gemeinde ein Rückkaufsrecht gesichert. 2014 teilte sie dem Eigentümer mit, dass sie nun davon Gebrauch mache. Das würde bedeuten, dass die Gemeinde das knapp 950 Quadratmeter große Grundstück zurückbekäme – und der Mann den ursprünglichen Kaufpreis von fast 60.000 D-Mark plus Ersatz seiner Auslagen.

Die Frage ist, ob das nach so langer Zeit noch möglich ist. Laut Gesetz kann ein Rückkaufsrecht für Grundstücke für 30 Jahre ausgeübt werden, es sei denn, im Vertrag ist eine kürzere Frist festgelegt.

Dies hielt das Oberlandesgericht München jedoch im konkreten Fall für unangemessen. Denn der Käufer profitierte damals nicht von einem Preisnachlass, und es lagen auch keine sonstigen Umstände vor, die eine so lange Bindung rechtfertigen konnten.

Der Bundesgerichtshof sieht das anders

Die obersten Zivilrichter des BGH sind nach ersten Beratungen anderer Meinung. Der Gemeinde sei es ein Anliegen, eine zügige Entwicklung sicherzustellen und Baulücken zu vermeiden, sagte Vorsitzende Bettina Brückner. Zudem soll verhindert werden, dass jemand ein Grundstück kauft, nur um es Jahre später gewinnbringend weiterzuverkaufen. Das sind legitime Ziele.

Und für den Käufer gab es nur diese Einzelausgabe. Hätte er das Haus gebaut, wäre er von allen Verpflichtungen befreit gewesen und hätte mit dem Grundstück machen können, was er wolle, sagte Brückner.

Die Anwältin des Mannes, Barbara Genius, sieht auf lange Sicht dennoch eine sehr schwere Belastung. Nach 20 Jahren ging der Käufer davon aus, dass das unbebaute Grundstück so übernommen würde. Da flatterte der Brief plötzlich in sein Haus. Der Mann hat auch keine Pläne, die Immobilie weiterzuverkaufen.

Allerdings kann die lange Frist nach Ansicht der BGH-Richter auch Vorteile für den Immobilienkäufer haben – zum Beispiel, wenn der Bau wegen finanzieller Schwierigkeiten ins Stocken gerät und das Haus nicht termingerecht fertig wird. Ein Zeitraum von acht oder zehn Jahren wäre hier deutlich heikler, sagte Brückner. Mit drei Jahrzehnten ist die Kommune flexibler in ihrer Entscheidung und kann sich auch etwas Zeit nehmen, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln.

Der Senat plant, den Fall weiter zu erörtern. Das Urteil wurde für den 16. Dezember verkündet. (Az. V ZR 144/21)