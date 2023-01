Eine geheime Schule in Kabul rüstet afghanische Mädchen mit psychologischen Mitteln aus, um mit den Taliban fertig zu werden

Nichts ist fremd28:19In einer Geheimschule für Mädchen in Afghanistan

Seit die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan ergriffen haben, wird hart gegen die Rechte und Freiheiten von Frauen im Land vorgegangen. Obwohl die Taliban ursprünglich versprachen, dass das Recht der Frau auf Studium und Arbeit gewahrt bleiben würde, haben sie eine Politik erlassen, die Frauen praktisch aus dem öffentlichen Leben verbannt. Mädchen dürfen ihre Ausbildung nicht über die 6. Klasse hinaus fortsetzen. Afghanische Frauen haben die Beschränkungen rückgängig gemacht, und diese Woche hören wir bei Nothing is Foreign die Geschichte einer Widerstandsfrau. Sahar, deren Nachnamen wir zu ihrer Sicherheit nicht preisgeben, unterrichtet an einer geheimen Schule für Mädchen der Klassen 7 bis 12 in Kabul. Mit dabei: Obaidullah Baheer, Dozent an der American University of Afghanistan.