Eine ganze Region feiert (nd-aktuell.de)

Foto: Mahl Kornél

Keine Frage: Der größte See Mitteleuropas ist seit Generationen eine der beliebtesten Urlaubsregionen Ungarns. Wer jedoch nur an günstigen Partytourismus und den Charme der 70er denkt, übersieht, dass viele Orte am Plattensee in den letzten Jahren in hochwertige Angebote investiert haben. Dies gilt insbesondere für das Hinterland. Rund um den Balaton-Felvidék-Nationalpark haben sich vor allem kleine, feine Restaurants und idyllische Weinberge angesiedelt.

Auch in Veszprém, der „Hauptstadt“ der Bakony-Balaton-Region, 15 Kilometer nordwestlich des Sees, ist einiges los. Seit 2021 lockt der hübsche Altstadtmarkt mit regionalen Produkten, darunter leckere Strudel und Obstbrände, sogenannte Pálinkas. Zudem wurden zahlreiche leerstehende Geschäfte und Gebäude im Zentrum einem Facelifting unterzogen. Spannende Kulturprogramme laufen jetzt im Design- und Galeriecafé Kunszt, in der Konditorei Füge und im Kultbistro Papier Papirkutya. Auch neue Events wurden geschaffen, wie das »Filmpicknick« und die gastronomische Bakony Expo.

Ein gelungenes Warm-up für das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2023. Neben Timișoara (Rumänien) und Elefsína (Griechenland) tritt die ganze Region mit dem Bakony-Balaton-Gebiet beim wichtigsten Kulturereignis der EU an. eine absolute Rarität. Der Effekt: mehr Akteure, mehr Projekte, mehr Programme. 116 Siedlungen und Gemeinden sind beteiligt.

Mittendrin: Veszprém mit 60.000 Einwohnern. Dort hat Rita Wahab als Kabinettschefin des Kulturhauptstadtjahres alle Hände voll zu tun. Sie mag den Stress, sagt die 33-Jährige, denn sie liebe »unsere einzigartige Lage mit den Weinbergen rund um den Plattensee und den Wäldern in den Bakony-Hügeln rund um Veszprém. Es ist eine Region, in der Sie eine ungewöhnliche Konzentration an spannenden Veranstaltungen und verborgenen Schätzen finden.«

Spielt sie auf die weiten Buchenwälder (also Bakony) an? Die nahe Balaton-Halbinsel Tihany mit ihren Lavendelfeldern? Der 437 Meter hohe vulkanische Tafelberg Badacsony am Nordwestufer des Sees? Unter dem Motto „Kultur schafft Region“ sollen die Sehenswürdigkeiten nun noch besser in Szene gesetzt werden. Die Mission: Veszprém als Paradebeispiel für »Newtourism« zu präsentieren. Langfristig sollen also alle von dem Großprojekt profitieren, Anwohner und Besucher gleichermaßen.

Porga Gyula, seit 2010 Bürgermeisterin von Veszprém, formuliert es so: »Das Kulturhauptstadtjahr wird erfolgreich, wenn jeder Einheimische das Gefühl hat, dass es ihm gehört.« Sie fühlen sich auf dem richtigen Weg, was das Engagement angeht und Fleiß betrifft. Auch wenn einiges noch im Entstehen ist, gibt es bereits eine enorme Anzahl an Projekten und Veranstaltungen.

Es begann am 21. Januar mit einem Paukenschlag. Neben dutzenden Ausstellungseröffnungen, Sonderführungen und Konzerten war die Produktion »Shine Veszprém« ein Hit. Im wahrsten Sinne. Die kostenlose Show, die von Zehntausenden besucht wurde, kombinierte Musik, Tanz, Lichtspektakel und eine großflächige Gebäudeprojektion und endete mit einem nächtlichen Straßenball. Am nächsten Tag wurden die Theaterpremieren fortgesetzt. Im Mittelpunkt des „Ungarischen Kulturtages“ stand der 200. Jahrestag von Ferenc Kölcseys „Hymne“ – dem Gedicht, das die Grundlage für den Text der Nationalhymne bildet.

Große Aufmerksamkeit wird auch anderen Ungarn geschenkt, wie dem Dichter Sándor Petöfi und dem vergessenen Universalgelehrten Faustus Verancsics, Ungarns Spitzname Leonardo da Vinci. Ihm wird eine digitale Gedenkstätte eingerichtet.

Es gibt eine Reihe digitaler Kulturprojekte, allen voran »Cultnet«, das Künstler und kreative Winzer verbindet. Noch wichtiger sind aber Präsenzveranstaltungen wie das Holtszezon Festival für zeitgenössische Literatur Ende Februar und die Film-, Jazz-, Wein- und Gourmetfestivals im Herbst. Im Mai werben die Gizella Days mit Kunstproduktionen aus den Partnerstädten. Der Austausch im Allgemeinen: 4.000 junge europäische Musiker werden zu Pfingsten eingeladen, gefolgt von Architekturstudenten in das stillgelegte Bergwerk in Zahalálap.

Veszprém, eine der ältesten und bedeutendsten Städte des Landes und bisher touristisch unterschätzt, begeistert auch ohne Veranstaltungen: Allein das barocke Kleinod des erzbischöflichen Palastes und die 1000-jährige Basilika sorgen für geballte Pracht im Burgviertel, „wo jeder Stein eine Geschichte über die Stadt erzählt“, so Rita Wahab.

Rein historisch gesehen begegnet man ständig der bayerischen Prinzessin und späteren Königin Gisela, die wie viele ihrer Nachfolgerinnen in Veszprém gekrönt wurde – daher auch der Spitzname „Stadt der Königinnen“. „Ein reizvoller Wanderweg entlang des Baches Séd verspricht mehr Natur“, empfiehlt der Kabinettschef: „Eine friedliche grüne Insel im Herzen der Stadt.“

Alles mittelalterlich, alles ruhig? Gar nicht. Immerhin leben in Veszprém mehr als 10.000 Studenten, was sich im Stadtbild angenehm bemerkbar macht. Junge Leute trifft man auch außerhalb der Stadt, zum Beispiel im Káli Basin, einem weiteren Tipp von Wahab. »Dort findet man wunderschöne Weinberge, gemütliche Restaurants und tolle Aussichtspunkte mit Blick auf den Plattensee.«

Und im Winter? Das ist ohnehin die beste Zeit für Wellness – zum Beispiel in der berühmten Kurstadt Hévíz mit dem weltgrößten biologisch aktiven Thermalsee. Auch in der kalten Jahreszeit hat das Bakony-Gebirge einen besonderen Charme und lädt zum Schneeschuhwandern, Langlaufen und Skifahren in der Skiarena Vibe Park ein. Viel los ist auch am Plattensee, der aufgrund seiner geringen durchschnittlichen Tiefe von 3,25 Metern regelmäßig wochenlang zufriert. Gut für Eiskarneval, Eislaufen und Eissegeln. Mit Ausnahme des nicht weit entfernten Neusiedler Sees funktioniert das nirgendwo sonst in Mitteleuropa so gut.