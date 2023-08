Portland. Nach Angaben des FBI entführte ein Mann eine Frau in Seattle, fuhr sie Hunderte von Kilometern zu seinem Haus, misshandelte sie unterwegs sexuell und sperrte sie in eine Zelle. Schließlich sei es dem Opfer gelungen, mit bloßen Händen die Tür aufzubrechen und vom Grundstück in Klamath Falls, Oregon, zu fliehen, teilte die US-Bundespolizei am Mittwoch mit.

Anschließend floh der Verdächtige aus der Kleinstadt, wurde aber am nächsten Tag von der Polizei in Reno im Nachbarstaat Nevada gefasst. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch in mindestens vier weiteren US-Bundesstaaten wird er mit sexuellen Übergriffen in Verbindung gebracht. Daher suche man nach weiteren möglichen Opfern, hieß es.

Das Opfer wurde in eine Zelle aus Betonblöcken gesperrt – und befreite sich

Laut einer bei einem Gericht in Oregon eingereichten Strafanzeige wandte sich der Verdächtige Mitte Juli in einem Rotlichtviertel von Seattle, Washington, an die Frau, um sexuelle Dienstleistungen zu erwirken. Anschließend gab er sich als verdeckter Ermittler der Polizei aus, zeigte ihr eine angebliche Dienstmarke, richtete eine Waffe auf sie und legte ihr Handschellen und Fußfesseln an. Dann setzte er sie in sein Auto und fuhr mit ihr nach Oregon. Unterwegs hielt er an, um sie zu vergewaltigen. Als sie nach etwa sieben Stunden am Ziel ankamen, steckte er sie in eine selbstgebaute Zelle aus Betonblöcken in seiner Garage und sagte ihr, dass er gehen müsse, um Papierkram zu erledigen.

Die Frau schlug gegen die Tür, die mit Metallstangen durchsetzt war, und brach einige der Schweißnähte auf, sagte Rob Reynolds, ein Polizist aus Klamath Falls, auf einer Pressekonferenz. Dadurch entstand eine kleine Öffnung, durch die sie schlüpfte. Laut Strafanzeige öffnete die Frau daraufhin das in der Garage geparkte Auto ihres mutmaßlichen Peinigers, holte seine Pistole heraus und kletterte über einen Zaun in die Freiheit. Es gelang ihr, ein vorbeifahrendes Auto abzufangen, dessen Insasse 911 wählte.

Dieses undatierte Foto, das am 08.02.2023 vom Portland Field Office des Federal Bureau of Investigation veröffentlicht wurde, zeigt das Innere einer provisorischen Zelle. © Quelle: Uncredited/FBI/AP/dpa

„Diese Frau wurde entführt, angekettet, sexuell missbraucht und in einer Betonblockzelle eingesperrt“, sagte Stephanie Shark, eine Spezialagentin im FBI-Büro in Portland. „Die Polizei sagt, sie hätten die Tür aufgebrochen, bis ihre Hände bluteten, um herauszukommen. Ihre Schnelligkeit und ihr Überlebenswille haben möglicherweise andere Frauen vor einem ähnlichen Albtraum bewahrt.“

RND/AP