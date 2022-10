Eine der größten Tragödien ereignet sich in einem Ausgehviertel der südkoreanischen Hauptstadt Seoul

Die Zahl der Todesopfer bei der Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist auf 153 gestiegen. Das berichtete der öffentlich-rechtliche Sender KBS am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Feuerwehr. Die aktuelle Verletztenzahl wurde demnach mit 103 angegeben, nachdem zuvor von mehr als 80 Verletzten die Rede gewesen war. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden schwer verletzt.

Unter den Todesopfern waren nach Angaben der Feuerwehr 22 Ausländer, das Innenministerium gab die Zahl mit 20 an. Die Opfer stammten den Angaben zufolge aus China, Iran, Russland, den USA, Frankreich, Australien, Vietnam, Usbekistan, Norwegen , Kasachstan, Sri Lanka, Thailand und Österreich. Präsident Yoon Suk Yeol ordnete am Sonntagmorgen eine gründliche Untersuchung und eine Staatstrauer an.

Augenzeugen zufolge ereignete sich die Massenkatastrophe, als es am Vorabend von Halloween in einer engen, sanft abfallenden Gasse im belebten Stadtteil Itaewon zu einem extremen Gedränge kam. Für die Besucher wurde die nicht einmal 100 Meter lange Gasse mit Bars und Restaurants auf beiden Seiten zur Falle: Zahlreiche Besucher stürzten zu Boden, andere rückten nach oben. Die Menge hatte sich zurückgezogen.

Erstickt, zermalmt, zertrampelt

Viele der Opfer wurden erstickt, zerquetscht oder mit Füßen getreten. „Da viele Menschen auf dem Hügel waren, haben die Leute die anderen von oben gestoßen“, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender KBS einen Zeugen. Sie alle stürzten unter der Last und wurden zerquetscht.

Die genauen Umstände der Katastrophe sind noch unklar, die Polizei sagte, sie werde auch prüfen, ob es Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften gebe. Den Berichten zufolge gingen gegen 22.15 Uhr Ortszeit die ersten Unfallmeldungen bei Feuerwehr und Polizei ein.

Augenzeugenberichten zufolge waren die Gassen rund um die Unfallstelle so überfüllt, dass die Rettungskräfte Schwierigkeiten hatten, sich durch die Menge zu schlagen und die Opfer zu erreichen.

Online-Videos, die in sozialen Medien kursierten, zeigten Dutzende von Menschen, die mit blauen Plastikplanen bedeckt am Straßenrand lagen. Insgesamt versuchten die Rettungskräfte, mehr als 50 Menschen wiederzubeleben, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Demnach waren mehr als 140 Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Leichen wurden in den Morgenstunden in eine Sporthalle transportiert, wo sie von Angehörigen identifiziert werden sollten.

Fest erstmals wieder ohne Corona-Maßnahmen

Das alljährliche Halloween-Festival ist eine der größten öffentlichen Feierlichkeiten der Hauptstadt. In diesem Jahr fanden die Veranstaltungen statt, nachdem die Corona-Maßnahmen weitgehend gelockert wurden. Berichten zufolge strömten Zehntausende Menschen in den Bezirk Itaewon, viele von ihnen in Halloween-Kostümen.

„Itaewon ist jedes Jahr extrem voll, aber dieses Jahr war einfach verrückt“, schrieb eine Frau auf ihrem Instagram-Account. Berichten zufolge kursierten Gerüchte, dass ein prominenter YouTuber auf dem Weg zu einem Club in der betroffenen Straße sei oder dort bereits angekommen sei. Das hat wieder viele Leute angelockt.

Präsident Yoon leitete am Sonntagabend eine Dringlichkeitssitzung. Zuvor ordnete er an, mehr Einsatzkräfte in das Gebiet zu schicken und Krankenhausbetten vorzubereiten. Der Bürgermeister von Seoul, Oh Se Hoon, sagte Berichten zufolge während eines Besuchs in Europa alle Termine ab und war auf dem Weg zurück in die Hauptstadt. Die Stadt richtete eine Meldelinie für vermisste Personen ein.

„Es ist wirklich schrecklich“, sagte Präsident Yoon am Sonntag in einer Rede aus seinem Büro, das nicht weit vom Ausgehviertel entfernt liegt. Die Tragödie im Zentrum von Seoul hätte nicht passieren dürfen. Als Präsident, der für das Leben und die Sicherheit der Bürger verantwortlich ist, empfindet er tiefe Traurigkeit. Die Regierung wird die Phase bis zur Beherrschung des Vorfalls zur Staatstrauer erklären.

Scholz ist schockiert

Auch im Ausland sorgte die Tragödie für Entsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach den Hinterbliebenen und Opfern sein Beileid aus. „Die tragischen Ereignisse in Seoul erschüttern uns zutiefst“, sagte der SPD-Politiker auf Twitter. „Unsere Gedanken sind bei den vielen Opfern und ihren Familien. Dies ist ein trauriger Tag für Südkorea. Deutschland steht an ihrer Seite.“

Er und seine Frau Jill trauerten mit den Menschen in Südkorea, sagte US-Präsident Joe Biden in einer Erklärung. „Das Bündnis zwischen unseren Ländern war noch nie dynamischer und lebendiger – und die Bindungen zwischen unseren Bürgern stärker denn je.“