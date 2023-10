Der Mountie, der einst das nationale Undercover-Programm des RCMP leitete, sagt, er habe nie mit Cameron Ortis über eine verdeckte Operation Anfang 2015 gesprochen – als der frühere Geheimdienstdirektor laut dem Fall der Krone spezielle operative Informationen an Polizeiziele weitergab.

Kevin Lamontagne, der Anfang 2015 zum „verantwortlichen Beamten“ des nationalen Undercover-Programms der RCMP ernannt wurde, setzte seine Aussage am Montag vor der Jury im Gerichtsverfahren gegen Ortis fort.

Ortis, 51, wird in mehreren Fällen der „absichtlichen und unbefugten“ Weitergabe spezieller Betriebsinformationen gemäß dem Security of Information Act, dem Gesetz zum Schutz der Geheimnisse Kanadas, angeklagt. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er Direktor des nationalen Geheimdienstkoordinierungszentrums des RCMP in Ottawa.

Das Verteidigungsteam sagte, Ortis, der sich in allen gegen ihn erhobenen Anklagen auf nicht schuldig bekannte, habe eine „überzeugende Geschichte“ zu erzählen und er habe die „Autorität“ gehabt, alles zu tun, was er getan habe.

Die Krone bestreitet das.

Der Anklageschrift zufolge wird Ortis beschuldigt, zwischen dem 1. Februar und dem 31. Mai 2015 Daten durchgesickert zu haben.

Ortis war für die Operations Research Branch (OR) des RCMP verantwortlich, die nicht nur Zugriff auf die Operationen des RCMP hatte, sondern auch auf Informationen, die von Kanadas Spionageagenturen und seinen Five Eyes-Verbündeten gesammelt wurden. Einer vereinbarten Sachverhaltserklärung zufolge nahm Ortis vom 18. bis 31. März 2015 Jahresurlaub, bevor er am 1. April 2015 mit dem Vollzeit-Präsenzunterricht in Französisch begann.

Lamontagne sagte, dass Operations Research in den Jahren 2014 und 2015 keine Undercover-Komponente gehabt habe.

„Hatten Sie zwischen Januar und März 2015 jemals Gespräche mit Herrn Ortis … über die Durchführung einer verdeckten Untersuchung durch OR?“ fragte Kronstaatsanwältin Judy Kliewer am Montagmorgen.

„Nein“, sagte Lamontagne.

„Oder eine verdeckte Störung?“ Sie fragte.

Wieder sagte Lamontagne nein.

Online-Operationen „differenzierter“: Zeuge

Die Jury hat bereits gehört, dass das RCMP über Richtlinien für verdeckte Operationen verfügt, einschließlich spezifischer Schulungen und eines Einsatzplans.

Lamontagne sagte, dass Ortis, ein ziviles Mitglied des RCMP, seines Wissens nach kein registrierter verdeckter Ermittler sei.

„Verdeckte Positionen sind begrenzte Positionen. Sie erfordern viel Zeit und finanzielle Investitionen. Wann immer wir jemanden entwickeln, wollen wir sicherstellen, dass er für einen längeren Zeitraum da ist, um seinen Beitrag zu leisten“, sagte er.

„Wenn also jemand auf seinem Niveau und seinem Rang ausgebildet worden wäre … hätte ich mich daran erinnert, weil es höchst ungewöhnlich gewesen wäre.“

Die Jury hörte auch von Insp. Christine Lange, die im verdeckten RCMP-Einsatz arbeitet.

Sie sagte, sie habe die Datenbank der Einheit durchsucht und keine Aufzeichnungen gefunden, die darauf hindeuten, dass Ortis ein verdeckter Ermittler oder ein Beamter war, der einen verdeckten Ermittler beaufsichtigte.

Lamontagne sagte, er habe 2017, als er Leiter des National Intelligence Coordination Centre des RCMP wurde, „einige Diskussionen“ mit Ortis über die Möglichkeit geführt, dass das NICC verdeckte Techniken einsetzen könnte.

Lamontagne sagte, er habe kurz darauf den Job gewechselt und sei sich nicht sicher, was aus diesem Gespräch geworden sei.

Im Kreuzverhör sagte Lamontagne, dass die RCMP um das Jahr 2015 herum spezifische Richtlinien verfassen musste, um verdeckte Online-Operationen abzudecken.

„Wenn man es mit Computeroperationen zu tun hat, ist das etwas verschwommener, als wenn sich jemand als UPS-Lieferbote verkleidet und jemandem ein Paket Kokain nach Hause liefert, was eine Art offensichtliche Täuschung von Angesicht zu Angesicht ist.“ „, sagte Verteidiger Mark Ertel.

„Aber bei Computern gibt es gewisse Phasen, die irgendwie verschwimmen, oder den Leuten war vielleicht nicht klar, was genau getan werden könnte, bis diese Richtlinie aufkam.“

Lamontagne stimmte zu, dass es „differenzierter“ sei, online verdeckt zu ermitteln.

Es wird erwartet, dass Ortis während seines Prozesses Stellung bezieht.

Der Fall hat bisher etwa zehn Kronzeugen gehört, darunter einige, die vor der Kamera ausgesagt haben.