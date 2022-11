Eine Bombe explodiert im Touristenzentrum von Istanbul und tötet mehrere Menschen im T

Bei einem Anschlag im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul sind nach offiziellen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und 81 weitere verletzt worden. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay sprach am Abend von einem „Terroranschlag“. Ein Verdächtiger hatte eine Bombe gezündet, die Ermittlungen liefen. Nähere Angaben zu der Frau oder dem möglichen Tatmotiv machte er nicht.

Laut Präsident Recep Tayyip Erdogan ereignete sich die Explosion um 16:20 Uhr Ortszeit. Er sprach von einem „heimlichen Angriff“ auf die Metropole, in der rund 16 Millionen Menschen leben. Laut Oktay starben vier Menschen am Tatort. In unbestätigten Aufnahmen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, war mitten auf der belebten Straße ein Feuerball zu sehen. Andere Bilder, ebenfalls zunächst unbestätigt, zeigten blutüberströmte Menschen, die bewegungslos am Boden lagen. Ein Kellner in einem Restaurant in der Nähe des Angriffsortes berichtete, er habe einen lauten Knall gehört und gesehen, wie Menschen weggelaufen seien.

Unter anderem drückte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ihr Mitgefühl aus. „Aus Istanbul kommen schreckliche Bilder“, sagte der Grünen-Politiker auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei den Menschen, die gerade an einem Sonntag die Einkaufsmeile Istiklal entlang schlendern wollten und nun einer schweren Explosion zum Opfer gefallen sind.“

Die Einkaufsmeile Istiklal ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole, der auch sonntags oft überlaufen ist. Ob Deutsche oder Angehörige anderer Nationen unter den Opfern waren, war zunächst unklar.

Vorübergehende Nachrichtensperre für türkische Medien

Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort, berichtete der Staatssender TRT. Am frühen Abend flogen Hubschrauber über den Bezirk Beyoglu und benachbarte Bezirke.

Später hörten die türkischen Medien auf, über den Angriff zu berichten. Die Rundfunkanstalt Rtük verhängte ein vorübergehendes Nachrichtenverbot über die Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um keine Angst und Panik in der Bevölkerung auszulösen, hieß es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT beispielsweise senden nur Einzelinterviews mit Ministern und dem Präsidenten. Auch die Behörde für Informationstechnik und Kommunikation (BTK) soll am Abend die Bandbreite für Social-Media-Plattformen reduziert haben.

In der Vergangenheit kam es in der Türkei immer wieder zu Anschlägen – auch im Zentrum von Istanbul. So sprengte sich 2016 ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft, tötete vier Menschen und verletzte 39 weitere. Nach Angaben der türkischen Regierung hatte der Attentäter Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Gruppe selbst hat die Tat damals nicht gestanden. Nach offiziellen Angaben überqueren täglich rund zwei Millionen Menschen die Istiklal.

Im selben Jahr wurden zwölf Deutsche bei einem IS-Selbstmordanschlag im historischen Zentrum von Istanbul getötet. Auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat in der Türkei immer wieder Anschläge verübt.