Eine bluthungrige Zecke dringt in Ohio ein und hinterlässt tote Kühe

Forscher der Ohio State University arbeiten derzeit an der Überwachung und Bekämpfung von Asiatischen Laubholzbockzecken, nachdem sie die erste bekannte etablierte Population dieser Parasiten im Bundesstaat entdeckt haben. Die Folgen der Ankunft der exotischen Art waren bisher verheerend: Drei Kühe starben 2021 während eines außer Kontrolle geratenen Fressrauschs auf einem Bauernhof im Südosten an einem von Experten vermuteten schweren Blutverlust.

Eine invasive, bedrohliche Art

Die Asiatische Langhornzecke ist eine blutsaugende Schädlingsart, die in Ostasien heimisch ist, darunter in Ländern wie China, Japan, Korea und Teilen Russlands. In den letzten Jahren hat der Schädling weltweit an Aufmerksamkeit gewonnen, da er in verschiedenen Teilen Nordamerikas, Australiens und Neuseelands gefunden wurde, wo er als invasiv und als Bedrohung für Nutztiere und vielleicht sogar Menschen gilt, obwohl diese nicht die Hauptart der Art sind Ziele.