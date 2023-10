Auch wenn die Nähe zu Italien etwas anderes vermuten lässt, ist Korsika eine französische Insel im Mittelmeer. Und gerade die außergewöhnliche Kombination aus italienischem und französischem Flair macht die Insel so besonders.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Doch die bergige und schroffe Landschaft stellt für Autoreisende manchmal eine Herausforderung dar. Umso besser, dass Sie auf Korsika keinen Mietwagen benötigen und die Insel auch günstig mit der Bahn erkunden können. Wir verraten Ihnen wie.

Selten schneller als 80 Stundenkilometer

Die korsische Eisenbahn heißt Chemin de Fer de la Corse, kurz CFC, und ist eine Schmalspurbahn, deren Strecke sowohl entlang der Westküste als auch über die Berge zur Nordostküste verläuft. Eine weitere Linie deckt die Balagne-Region zwischen Ile-Rousse und Calvi ab.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Bahn ist kein Schnellzug, ganz im Gegenteil: Schneller als 80 Kilometer pro Stunde kann man selten gemütlich durch die atemberaubenden Landschaften der Insel tuckern und richtig entschleunigen. Das charakteristische Ruckeln gab dem Zug den Spitznamen „Train à Grande Vibration“, also wackeliger Zug.

Das korsische Schienennetz ist 232 Kilometer lang und besteht heute aus den Strecken Bastia – Ajaccio und Ponte Leccia – Calvi. Früher gab es zwischen Casamozza und Vecchio eine dritte Eisenbahnlinie, die jedoch 1943 massiv zerstört wurde und die verbleibende Strecke zehn Jahre später vollständig stillgelegt wurde. Heute ist die Strecke ein beliebter Wanderweg in der Macchia, ein rund 50 Kilometer langer Abschnitt kann auch mit dem Fahrrad befahren werden.

Die beiden Routen im Detail mit den wichtigsten Haltestellen:

Bastia – Furiani – Biguglia – U Borgu – Casamozza – Barchetta – Ponte Novu – Ponte Leccia – Francardu – Suveria – Corti – Venacu – Viviariu – Tattó – Vizzavona – Bucugna – Aucciani – Mezana – Ajacciu

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ponte Leccia – Nuvella – Palasca – L’Isula Rossa – L’Algaghjola – U Fiumeseccu Alzeta – Calvi

Unterwegs mit dem „Feurigen Elias“

Auf den beiden Bahnstrecken passiert die CFC insgesamt 36 Tunnel, 38 Brücken und Viadukte. Das längste Viadukt ist die Ponte Vecchio, die 1888 von Gustave Eiffel entworfen wurde. Die Brücke ist 140 Meter lang und 94 Meter hoch.

Seit 1982 sind modernere blau-weiße Züge im Einsatz, nach der Renovierung zwischen 2003 und 2013 sind die Wagen auch mit Klimaanlage und Toiletten ausgestattet. Wer es etwas nostalgischer mag, kann auch mit dem „Fiery Elias“ fahren.

Die alten Züge auf Korsika werden auch „Feuriger Elias“ genannt. © Quelle: imago images/stock&people

So heißen die alten gelb-roten Triebwagen, die noch aus der Nachkriegszeit stammen. In einem Wagen finden 40 Personen Platz, diese dienen jedoch nur als Reservewagen zwischen Calvi und Ile-Rousse. Mit etwas Glück erwischt man sie aber auf der Strecke, die etwa 45 Minuten dauert und fünf bis acht Mal am Tag befahren wird.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Preise und Verbindungen

Die Verbindung zwischen Calvi und Ajaccio verkehrt zweimal täglich und die Fahrt dauert etwa viereinhalb Stunden. Zwischen Bastia und Casamozza gibt es viele Pendler, daher verkehren hier zwischen 6 und 20 Uhr jede halbe Stunde Züge. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn nicht jede Haltestelle hält immer. Sie sollten dem Schaffner sofort mitteilen, wo Sie aussteigen möchten, damit der Zug dort hält.

Doch die Fahrt mit der Bahn ist recht günstig: Ein Sieben-Tage-Ticket kostet 50 Euro und man kann jederzeit alle Strecken nutzen. Kinder bis vier Jahre reisen kostenlos; Personen bis zwölf Jahre bzw. 60 Jahre und älter zahlen nur den halben Preis. Fahrkarten können am Bahnhof oder direkt beim Schaffner erworben werden. Eine Übersicht über Preise und Routen finden Sie auf der CFC-Website.

Auf der Suche nach mehr Inspiration? Tipps zu allen Top-Reisezielen finden Sie bei reisereporter.