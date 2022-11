Eine Bankiersbromance – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

LONDON – Nach Jahren – manche mögen sagen Jahrhunderte – erbitterter Fehden könnte die Liebe endlich über den Ärmelkanal erblühen.

Das Gerichtsverfahren steht noch am Anfang, aber hochrangige Beamte in Großbritannien und Frankreich wagen es, auf einen neuen zu hoffen Entente Cordiale könnte in den kommenden Wochen und Monaten zwischen Rishi Sunak und Emmanuel Macron geschmiedet werden.

Jede moderne Dating-App, die ihr Geld wert ist, würde sofort mit ihnen übereinstimmen. Zwei aalglatte, wohlhabende, kleine Investmentbanker Anfang 40 mit einem Hang zu Macht, Pragmatismus und der Politik der Mitte-Rechts. Sicherlich, flüstern ihre Spitzenbeamten, diese Typen sind es gebunden miteinander auskommen?

„Sie können die Höhe ihrer Boni vergleichen!“ scherzte ein hochrangiger EU-Diplomat und erwähnte Sunaks früheres Leben bei Goldman Sachs und Macrons Geschichte bei Rothschild.

Die Vorzeichen sind gut. Der überaus wichtige erste Termin schien gut zu verlaufen – ein bilaterales Treffen am Rande der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten letzte Woche. Macron war entzückt genug, Sunak kurz vor Weihnachten zu einer Konferenz zur Unterstützung der ukrainischen Zivilgesellschaft nach Paris einzuladen. Sunak spielt schwer zu bekommen und muss noch offiziell antworten.

Das Paar wird sich diese Woche wieder treffen, diesmal an den wunderschönen Stränden von Bali, einer atemberaubenden tropischen Kulisse für einen G20-Gipfel, der sich angesichts des globalen Hintergrunds als herausfordernd erweisen könnte. Der erste formelle anglo-französische Gipfel seit fünf Jahren ist für Anfang nächsten Jahres geplant.

Und am Montag werden die beiden Seiten nach Monaten des diplomatischen Patts unter der vorherigen britischen Führung ein lang erwartetes Abkommen über die Migration über den Ärmelkanal bekannt geben.

Klar ist, dass nach einer langen, turbulenten Zeit nach der Entscheidung Großbritanniens, die EU im Jahr 2016 zu verlassen, beide Regierungen hoffen, die Chance für einen Neuanfang zu nutzen, die Sunaks Ankunft in der Downing Street Nr. 10 bietet.

„Manchmal waren wir – auf beiden Seiten – Geiseln der Innenpolitik, aber unsere strategischen Interessen stimmen überein und unsere Reaktionskapazitäten sind ähnlich“, sagte ein französischer Diplomat. Bisher, fügte er hinzu, seien die bilateralen Gespräche „positiv“ verlaufen.

Ein hochrangiger Beamter des britischen Außenministeriums, der beide Männer kennt, sagte, sie seien zuversichtlich, dass die Beziehung funktionieren werde.

„Es ist nicht verwunderlich, dass sie sich verstehen würden“, sagte der britische Beamte. „Sie sind zwei der jüngsten und frischesten Führungspersönlichkeiten Europas und beide denken, dass unsere Länder angesichts der Welt, in der wir uns befinden, zusammenarbeiten sollten. Das sind unsere jeweiligen nationalen Interessen.“

Jean-Pierre Jouyet, ein ehemaliger französischer Botschafter im Vereinigten Königreich, glaubt, dass die bisherigen Karrieren der beiden Männer als Banker und Finanzminister das gegenseitige Verständnis fördern werden.

„Die Beziehung kann funktionieren, weil sie ähnliche Wege gegangen sind, die Märkte ähnlich sehen – und weil Macron viel rechtsgerichteter ist als vor fünf Jahren“, sagte Jouyet. „Sie kennen dieselben Finanzkreise – die Kreise, die Macron unterstützt haben [for president.]”

Freund oder Feind?

Bei seinem Amtsantritt im Oktober war Sunak entschlossen, einen Schlussstrich unter die Feindseligkeiten zwischen Macron und seinen beiden Vorgängern als britische Premierministerin Liz Truss und Boris Johnson zu ziehen. Johnson und Macron waren häufig aneinandergeraten, während Truss auf die Frage, ob Macron Großbritanniens Freund oder Feind sei, berüchtigt antwortete, dass „die Geschworenen entschieden sind“.

In Sunaks erstem privaten Telefongespräch mit Macron, nachdem er Premierminister geworden war, am 28. Oktober, „betonte er die Bedeutung, die er der Beziehung Großbritanniens zu Frankreich – unserem Nachbarn und Verbündeten – beimisst“, heißt es in einer Downing-Street-Auslese des Anrufs.

Tatsächlich schlug ein Regierungsbeamter mit direkter Kenntnis des Telefongesprächs vor, Sunak habe den klassischen Fehler beim ersten Date begangen, ein wenig zu eifrig zu gefallen.

Sunak „wollte es nur so offensichtlich zum Laufen bringen, es war alles ein bisschen verzweifelt“, verzog der Beamte das Gesicht. „Er ging am Anfang direkt hinein und sagte: ‚Ich möchte nur sagen, ich sehe dich als Freund, okay? EIN Freund, OK? „Und dann kam er später immer wieder darauf zurück. ‚Ein Freund. Ein Freund.‘

„In gewisser Weise dachte ich an Truss‘ geradlinigen Ansatz [to Macron] war effektiver. Es zeigte, wie unerfahren [Sunak] ist dabei.“

Auch wenn Macron von Sunaks überschwänglichem Vorgehen verblüfft schien, wittert Paris zweifellos eine Gelegenheit, die Beziehungen neu zu gestalten.

Bei seinem Amtsantritt war Rishi Sunak entschlossen, die Beziehungen zu Frankreich neu zu gestalten | Pool-Foto von Ludovic Marin/AFP über Getty Images

Was Sunak vor allem mitbringt, ist „guter Wille“, sagte Alexandre Holroyd, ein französischer Gesetzgeber für Macrons Renaissance-Partei, der die französischen Bürger in Großbritannien, Nordeuropa und den baltischen Staaten vertritt.

„Unter Boris Johnson erreichte die Beziehung den Tiefpunkt, weil er mit den Franzosen in nichts vorankommen wollte“, sagte er. „Das erste, was Rishi Sunak sagte, war, dass er die Beziehung neu beleben wollte … es gibt eine echte Chance.“

Ein hochrangiger französischer Gesandter sagte, es sei noch zu früh, um sicher zu sein, wie sich die Beziehungen entwickeln könnten, verwies jedoch auf Macrons Angebot letzte Woche, den britischen Premierminister im ersten Quartal 2023 zu empfangen – das erste formelle anglo-französische Gipfeltreffen seit Macrons frühem Treffen mit Theresa May 2018. Ein zweiter französischer Diplomat sagte, die Beamten einigten sich immer noch auf die Tagesordnung, aber Paris glaube, dass das Treffen greifbare Ergebnisse bringen könne.

Freundschaft mit dem „Königsmacher“

Es gibt für beide Seiten viel zu besprechen. Illegale Cross-Channel-Migration; Energiesicherheit; und der anhaltende Streit um die Umsetzung des Brexit-Abkommens spielen eine große Rolle.

Beim Brexit wird die Stimmungsmusik zunehmend positiv. Der oben zitierte EU-Diplomat sagte, dass Sunak – obwohl er im Gegensatz zu seinem Vorgänger Truss 2016 für den Austritt gestimmt hatte – in ganz Europa als lösungsorientiert angesehen wird und nicht als „Opportunist“, der verspätet auf den Brexit-Zug aufgesprungen ist, um seine Karriere voranzutreiben.

Beamte auf beiden Seiten hoffen vorsichtig, dass bis zum Frühjahr eine Einigung über das Nordirland-Protokoll erzielt werden kann – idealerweise rechtzeitig zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens, wenn US-Präsident Joe Biden voraussichtlich einfliegen wird.

Die Migration über den Ärmelkanal bleibt ein heikles Thema, aber eine Einigung über eine engere Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Schmugglerbanden soll nach erfolgreichen Gesprächen zwischen Sunak und Macron in Ägypten nur der erste Schritt in einer breiteren Partnerschaft sein.

Im Energiebereich ist das Vereinigte Königreich aufgrund seiner geringen Gasspeicherkapazität auf europäische Partner angewiesen, die Energieressourcen in Zeiten der Not zurücksenden, was bedeutet, dass ein diplomatisches Gerangel im Gange ist, bevor ein herausfordernder Winter bevorsteht.

Zwei Diplomaten aus energiereichen europäischen Ländern sagten, britische Beamte hätten sich an ihre Regierungen gewandt und um Zusicherung gebeten, dass sie die Gas- und Stromversorgung nach Großbritannien im Falle von Engpässen in diesem Winter nicht einstellen werden, da befürchtet wird, dass London sich möglicherweise nicht auf französische Energie verlassen kann Export wie bisher.

Ein Neustart der Beziehung ist im Interesse beider Seiten.

Jean-Louis Thiériot, ein französischer Abgeordneter der Partei Les Republicains, schlug Macron angesichts der Schwierigkeiten in seiner Beziehung zu Bundeskanzler Olaf Scholz vor, die Beziehungen zur Downing Street zu stärken. Andere Diplomaten sagen, Macron sei einfach daran interessiert, die zahlreichen offenen Probleme in den englisch-französischen Beziehungen zu lösen.

Für Sunak wird sich eine enge Beziehung zu Paris als wesentlich erweisen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Brexit zu lösen, sagte der oben zitierte EU-Gesandte aufgrund des Einflusses, den der französische Präsident auf die Europäische Kommission ausübt. Es war Macron, stellte der Diplomat fest, der eine Schlüsselrolle bei der Ernennung von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin im Jahr 2019 spielte, und die beiden bleiben in engem Kontakt.

„Kein Zweifel“, sagte der Diplomat. In Europa „bleibt Macron der Königsmacher“.