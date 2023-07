Eine Amerikanerin sagte, sie habe ihrem neuen Ehemann gesagt, dass sie ihn liebe und sicher sei, dass sie sterben würden, als 2019 in Neuseeland ein Vulkan ausbrach, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen.

Lauren, 35, und Matt Urey, 39, kehrten von ihrem Zuhause in Richmond, Virginia, nach Neuseeland zurück, um am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Auckland im Prozess gegen drei Tourismusunternehmen und drei Direktoren auszusagen, denen Sicherheitsverstöße im Zusammenhang mit der Katastrophe auf White Island vorgeworfen wurden am 9. Dezember.

Das Flitterwochenpaar befand sich unter 47 Menschen auf White Island, der Spitze eines Unterwasservulkans, der auch unter dem indigenen Maori-Namen Whakaari bekannt ist, als überhitzte Gase ausbrachen. Die meisten der 25 Überlebenden erlitten schwere Verbrennungen, darunter auch die Ureys.

Dem Gericht wurden Videoaussagen gezeigt, die das Paar der Polizei während ihrer Genesung zur Verfügung gestellt hatte, sowie ihre Aussage vor Gericht.

Im Jahr 2019 war das Paar an Bord des Royal Caribbean-Kreuzfahrtschiffs Ovation of the Seas von Australien nach Neuseeland gereist, und Matt Urey hatte die Vulkantour über das in Florida ansässige Kreuzfahrtunternehmen gebucht.

Lauren Urey sagte, sie sei besorgt über die Aussicht, einen aktiven Vulkan zu besuchen.

„Um ehrlich zu sein, war ich paranoid. Ich hatte schon Monate bevor wir ihn überhaupt bestiegen, große Zweifel an dem Vulkan“, sagte sie.

Sie sagte, ein Führer habe ihr versichert, dass ein Frühwarnsystem auf der Insel sie zehn Minuten vor einem Ausbruch alarmieren würde.

Sie sagte, ihr sei gesagt worden, dass das Tragen eines Schutzhelms auf dem Vulkan Pflicht sei, das Tragen einer Atemschutzmaske jedoch optional sei. Sie trug die Atemschutzmaske nur selten, weil sie unbequem war.

Als sie den Vulkankrater erreichte, fühlte sie sich sicher und amüsierte sich, bis ein Tourist auf die aufsteigende Wolke des Ausbruchs zeigte.

„Ich erinnere mich, dass mir das Herz in die Hose ging und so viele Leute Fotos machten. Ich bin einfach ausgeflippt“, sagte sie.

Sie sagte, sie und ihr Mann seien um ihr Leben gerannt, hätten sich dann hinter Steinen versteckt und sich gegenseitig an der Hand gehalten.

„Er schrie nur vor Schmerz. Ich habe ihn noch nie so schreien hören. Ich erinnere mich, dass er sagte, es täte ihm leid“, sagte sie.

„Ich erinnere mich, wie ich vor Schmerz schrie. Mein Körper brutzelte“, fügte sie hinzu. „Ich sagte: ‚Ich liebe dich so sehr. Ich werde heute sterben.‘“

Wegen der Wucht des Vulkans hatte sie Mühe, ihre Atemschutzmaske anzulegen, und sie war fest entschlossen, weiterhin die Hand ihres Mannes zu halten.

„Ich war mir sicher, dass wir sterben würden, und wenn wir sterben würden, wollte ich neben ihm sein“, sagte sie unter Tränen.

Dem schwerverletzten Paar gelang es, von der Insel zu einem Boot zu gelangen. Beide verbrachten Wochen in Krankenhäusern.

Lauren Urey sagte, sie sei weder vor den Gefahren eines Ausbruchs gewarnt worden noch habe man ihr geraten, Schutzkleidung zu tragen.

„Mein Mann würde niemals mein Leben oder sein Leben aufs Spiel setzen und ich vertraute meinem Mann. Ich hätte keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen“, sagte sie.

Matt Urey sagte, er hätte schwerere Kleidung getragen, wenn er sich des Risikos bewusst gewesen wäre.

„Ich hatte den Eindruck, dass es ziemlich sicher war“, sagte er.

Die Besitzer der Insel, die Brüder Andrew, James und Peter Buttle; ihr Unternehmen Whakaari Management Ltd.; sowie die Reiseveranstalter ID Tours NZ Ltd. und Tauranga Tourism Services Ltd. haben sich in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannt. Andere Reiseveranstalter haben sich schuldig bekannt und werden zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Geldstrafe belegt.

Jedem der Unternehmen droht eine Höchststrafe von 1,5 Millionen Neuseeland-Dollar (927.000 US-Dollar). Jedem der angeklagten Brüder droht eine Höchststrafe von 300.000 NZ$ (185.000 US-Dollar).

Unter den Getöteten waren 14 Australier, fünf Amerikaner, zwei Neuseeländer und einer Deutscher.

Der Prozess wird von Richter Evangelos Thomas ohne Jury verhandelt und am Mittwoch fortgesetzt. Es begann am Dienstag und ist auf 16 Wochen angelegt.

Rod Mcguirk, The Associated Press











Kulturelle En