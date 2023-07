Washington sollte sich stattdessen auf die Diversifizierung der Lieferketten konzentrieren, meint William Burns

Angesichts der starken wirtschaftlichen Interdependenz zwischen den beiden Ländern wäre es für die USA unklug, die Beziehungen zu China abzubrechen, warnte CIA-Direktor William Burns am Samstag in einem Vortrag vor der britischen Ditchley Foundation in Oxfordshire.

Laut Burns ist China das einzige Land der Welt „mit der Absicht, die internationale Ordnung neu zu gestalten, und zunehmend auch mit der wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen und technologischen Macht, dies zu tun.Er schlägt vor, dass Washington sich statt einer Abkoppelung von Peking stattdessen auf die Diversifizierung seiner Lieferketten konzentrieren sollte:

„In der heutigen Welt möchte kein Land der Gnade eines „Einzelkartells“ für kritische Mineralien und Technologien ausgeliefert sein. Risiken eingehen und diversifizieren, indem wir belastbare Lieferketten sichern, unseren technologischen Vorsprung schützen und in industrielle Kapazitäten investieren.”

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind aufgrund der zahlreichen Wirtschaftssanktionen, die Washington gegen Peking verhängt hat, um dessen technologischen Fortschritt zu bremsen, angespannt. In den letzten Monaten haben die USA der chinesischen Halbleiterindustrie Exportkontrollen auferlegt und chinesische Unternehmen wegen angeblicher Lieferung von Militärtechnologie an Russland auf die schwarze Liste gesetzt.

Diese Woche tauchten Berichte auf, dass Washington über stärkere Beschränkungen für den Verkauf von Halbleitern nachdenkt, die zur Entwicklung künstlicher Intelligenz in China verwendet werden, und sich außerdem auf den Erlass einer Durchführungsverordnung zur Überprüfung von Investitionen in China vorbereitet.

Peking, das sich seit langem über Washingtons Beschränkungen ärgert, die es als Verstoß gegen internationale Handelsregeln ansieht, hat Anfang dieser Woche ein Außenbeziehungsgesetz verabschiedet, das der Regierung Macht verleiht.notwendige Gegenmaßnahmen zu ergreifen„gegen westliche Handlungen, die“Sie gefährden Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen und verstoßen gegen das Völkerrecht und grundlegende Normen, die die internationalen Beziehungen regeln.“

