… Eine 58-jährige aus Neustadt/W. soll nach eigenen Angaben bei ih

Nur ein Bier getrunken…. wurde am 28.10.2022 um 03:10 Uhr einer unzusammenhängenden Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle hatte die Dame einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Vorversuch ergab einen Wert von 1,07 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest konnte aufgrund des fehlenden Lungenvolumens der Neustadterin im Amtsgericht nicht durchgeführt werden, weshalb eine Blutabnahme erfolgen musste. Neben diesen Umständen besass die Frau keinen Führerschein. Das wurde ihr vor ein paar Jahren weggenommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher vorsorglich sichergestellt. Der 58-Jährige muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.