Uli Hoeneß heeft een groot deel van de dag, die Zukunft von Nagelsmann von een van de beste manieren om te werken. “Ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht at all nichts zu tun”, erklärte der Ehrenpräsident auf einem Talk der Munchen Abendzeitung.

Een andere aanbeveling is dat deze natuurlijke trotzdem. “Wir haben uns in Paris eine super Ausgangsposition erarbeitet”, aldus de langjarige Präsident en Manager.

Sollte der FC Bayern am Mittwoch een goede Leistung zeigen en trotzdem knapp ausscheid, müsste Nagelsmann wohl nicht um seinen Job fürchten. Kritisch is nu, wanneer de man van PSG herspeld werd met en spielerisch enttäuscht. Noch dodelijker waren eine Pleite gegen den (1. april) und der Verlust des Meistertitels.