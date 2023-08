Eine umfassende Überprüfung ergab, dass die zügige Umsetzung einer Kombination von Maßnahmen wie Gesichtsmasken, Abriegelungen und internationalen Grenzkontrollen die COVID-19-Infektionen „eindeutig“ reduzierte.

Der am Donnerstag von der Royal Society veröffentlichte Bericht untersuchte die Ergebnisse von sechs Evidenzprüfungen, in denen Tausende von Studien analysiert wurden, um die Auswirkungen von Masken, sozialer Distanzierung und Sperrungen, Testverfolgungs- und Isolationssystemen, Grenzkontrollen, Umweltkontrollen und Kommunikation zu bewerten. Es wurden Beweise dafür gefunden, dass jede dieser Maßnahmen – die als „nicht-pharmazeutische Interventionen“ bezeichnet werden – bei individueller Betrachtung wirksam war, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Die Belege für den Einsatz dieser Instrumente waren jedoch stärker, wenn die Länder mehrere Maßnahmen kombinierten.

Der Bericht könnte erhebliche Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung bei künftigen Ausbrüchen haben. Mark Walport, Vorsitzender der Expertenarbeitsgruppe des Berichts und Außenminister der Royal Society, sagte, dass „es wirklich wichtig ist, Protokolle im Voraus zu haben.“ Er sagte, was politische Entscheidungsträger tun sollten Aus der Forschung geht hervor, dass „es Beweise dafür gibt, dass nicht-pharmazeutische Interventionen wirksam sind, aber … sie müssen als Pakete angewendet werden, und zwar so früh wie möglich.“

Die wirksamste Maßnahme war der Überprüfung zufolge eine der umstrittensten – Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und sozialer Interaktionen durch Abriegelungen, Distanzierung und Regeln bezüglich der Größe von Versammlungen. Immer wieder wurde festgestellt, dass diese mit einer „signifikanten Reduzierung“ der Übertragung des Virus verbunden seien, wobei die Wirkung umso größer sei, je strenger die Maßnahme sei.

Für Masken wurden 75 Studien ausgewertet, von denen 63 positive Effekte festgestellt haben. Im Gegensatz zum Cochrane-Review vom Januar, bei dem nur randomisierte kontrollierte Studien berücksichtigt wurden, umfasste dieser Review auch Beobachtungsstudien. Der Cochrane-Review konnte keine schlüssigen Beweise dafür finden, dass Masken dabei helfen, Atemwegsviren zu stoppen.

Chris Dye, Professor für Epidemiologie an der Universität Oxford, der die Überprüfung von Masken für die Royal Society leitete, sagte, wenn sie sich nur randomisierte kontrollierte Studien angesehen hätten, wären sie zu demselben Ergebnis gekommen wie die Cochrane-Überprüfung. Aber die Forscher, die hinter dem am Donnerstag veröffentlichten Papier standen, entschieden sich dafür, eine größere Anzahl von Studien zu analysieren und fanden starke Beweise dafür, dass Masken wirken.

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung war, dass Maßnahmen dieser Art am effektivsten waren, wenn sie frühzeitig umgesetzt wurden. Dye sagte, dass es zwar eine 100-Tage-Mission zur Entwicklung von Medikamenten, Therapeutika, Impfstoffen und Diagnostika für eine zukünftige Pandemie gebe, es aber „wunderbar“ wäre, wenn es eine 100-Tage-Vision für nicht-pharmazeutische Interventionen gäbe. Er sagte, dies würde bedeuten, dass die Länder „die notwendigen Mechanismen zur Vorbereitung einführen könnten, die darin bestehen würden, (nicht-pharmazeutische Interventionen) durchzuführen, wenn ein unbekannter neuer Krankheitserreger auftritt.“

Während eine zukünftige Pandemie sexuell oder gastrointestinal übertragen werden könnte, sagte Salim Abdool Karim, Mitglied der Arbeitsgruppe für den Bericht und Pro-Vizekanzler für Forschung an der Universität KwaZulu-Natal, dass die größte Sorge ein Atemwegsvirus sei. „Die Lehren aus SARS-CoV-2 müssen in unserem Denken berücksichtigt werden, wenn wir uns auf eine nächste Pandemie vorbereiten, bei der es sich um ein Atemwegsvirus handeln würde, dem wir zuvor nicht ausgesetzt waren und daher keine bereits bestehende Immunität haben.“ „Die Lehren aus diesem Bericht werden bei allen Überlegungen eine wichtige Rolle spielen“, sagte er.

Allerdings warnte Kevin McConway, emeritierter Professor für angewandte Statistik an der Open University, in seiner Antwort auf den Bericht, dass die Auswirkungen auf die Virusübertragung nicht der einzige Faktor seien, der bei der Entscheidung für den Einsatz solcher Maßnahmen berücksichtigt werden sollte. „Der Bericht weist ausdrücklich darauf hin, dass NPIs eine große Zahl an Kosten und Belastungen mit sich bringen können, was soziale und wirtschaftliche Auswirkungen angeht und in der Tat zu zunehmenden Gesundheitsschäden führen kann … macht jedoch deutlich, dass dies bei dieser Arbeit nicht der Fall sein wird.“ Denken Sie darüber nach. „Ich denke, das schränkt seine Wirksamkeit bei der Entscheidungsfindung darüber, was bei der nächsten Pandemie, wann immer sie auftritt, getan werden sollte, erheblich ein.“