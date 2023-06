Nach Monaten des Wartens hat die Familie von Julian Sands nun traurige Gewissheit: Bei der Leiche, die Wanderer kürzlich in den kalifornischen San Gabriel Mountains entdeckt haben, handelt es sich um die Überreste des Schauspielers.

Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei dem vor einigen Tagen in Kalifornien gefundenen Toten um den britischen Schauspieler Julian Sands. Die Leiche sei eindeutig identifiziert worden, teilte das Sheriffbüro des San Bernardino County mit. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt. Wanderer hatten am Samstag in einer Bergregion menschliche Überreste gefunden.

Sands brach am 13. Januar zu einer Reise in die Gegend um Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles auf und ist nicht zurückgekehrt. Der 65-jährige Schauspieler, der Berichten zufolge ein begeisterter Bergwanderer war, lebte in der Nähe von Hollywood.

Mount Baldy ist Teil des San Gabriel-Gebirges und fast 3070 Meter hoch. Laut der Los Angeles Times gilt erfahrenen Wanderern der Ruf, einer der tödlichsten Berge der Vereinigten Staaten zu sein. Das Büro des Sheriffs warnte im Januar wegen gefährlicher Wetterbedingungen mit Eis und Schnee davor, dorthin zu wandern.

Sands stammt ursprünglich aus Yorkshire. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Sands gelang 1985 in „A Room With a View“ an der Seite von Helena Bonham Carter der Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere Filme und Serien wie „Naked Lunch“, „The Killing Fields“, „Leaving Las Vegas“, „Arachnophobia“, „Smallville“, „24“ und zuletzt „What/If“.