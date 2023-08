Einde festival – Frequentie: Die Schönheit der ewigen Pubertät

Drei Tage Party, Stumpfsinn en Leichtigkeit fanden Samstagabend im St. Pöltner Green Park ihr Ende. Das Frequency schloss met DJ Armin van Buuren, dem Kraftklub en Durchstarterin Nina Chuba ab. Maar keine Sorge: 2024 is wiedermunter weiter.

Die Sommerhitze kan manchmal herausfordernd sein und zu speziellen Ideen führen. Umweltministerin Leonore Gewessler etwa versprach all jenen Frequency-Besuchern, die sich vor Ort ein „Klimaticket“-Tattoo stechen ließen, selbiges zum Nulltarif. Die Aktion is van plan om Monaten in te nemen bij Electric Love in Salzburg op Anklang en de medienwirksam van Kurzerhand in een nieuw jasje te steken. Elke nacht. Rein musikalisch gab es am geschreven en letzten Frequency-Tag auch keine allzu großen Highlights zo bestaan. Auch die Partypeople krochen teilweise schon am Zahnfleisch daher of eben gar nicht mehr. Als de hitte van de dag stijgt, staat de man niet zo dicht bij een onbeschermd zonnelicht, wanneer de man niet groter wordt Fan van de optredende acts is.Party, Party, PartyDer gemütliche Feelgood-Pop van de Britse Casey Lowry die jedenfalls nicht dazu, dass man voor der Space Stage von einer Menschenmenge sprechen connte. Etwas besser ging das dann beim Frankfurter Hip-Hop-Duo Mehnersmoos. Der Zuspruch bewies einmal mehr, dass Anspruch in St. Pölten keine Chance gegen stumpfe Feestmuts. Sozial- of politkritische Töne wollen Kids beim dreitägigen Realitätseskapismus langst nicht mehr hören, mittlerweile scheinen auch gemütliche Themenkomplexe wie Liebe and Zwischenmenschlichkeit keinen Hund mehr for them Ofen hervorzulocken. Mehnersmoos heeft liederen met titel van „Pennergang“, „Oktoberfest“ of „99 Puffs“ en sind im Level limbo auf einer Stufe mit ihrem Kumpel Finch of Ski Aggu.Das Talent des Berliners, der als bereits dritter Act auf der kleineren Green Stage auf die Stage ging, bestht in eerste lijn van de Tragen einer Skibrille. Dan kommt die Vokuhila-Matte, später nichts en irgendwann auch einmal Ballermann-Rap-Hits op „Party Sahne“ of „Mietfrei“. Der große Sprung gelang August Jean Diederich, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, diesen Frühling mit dem Otto-Waalkes-Cover „Friesenjung“, das ihn in Österreich en Deutschland auf Platz eins der Charts spülte. Als de meeste Sechsertragerl bij het feuerwehrfest het liefst met elkaar verbonden zijn, kunnen de harten van Kater dan een gewisse substanzlosigkeit nicht in Abredestellen können. Ja eh.Highlights op de kleine StageEin snelle unbeachtetes Highlight is alle Jahre die im VAZ-Indoorbereich liggende Red Bull Stage, bij diezelfde Künstler wie der spätere Weltstar Anderson Paak einst ihre eerste Sporen in Mitteleuropa. Am Abschlusstag war der Musikerauftrieb ganz besonders schickt gewählt. Die am Berlin-Rap angedockte Kärntnerin Kitana wärmte die fünf Handvoll Anwesenden mit impulsivem Rap auf. De Brit Hannah Grae, in haar Heimat Längst als nächste Supertalent hochgehandelt, schrijft die derzeit ehrlichsten en besten Coming-Of-Age-Songs en mischtische akustische Feinheiten mit Rock-Ausritten. Landsmann Ewan Mainwood traut sich als Alleinunterhalter vor nicht einmal 30 Leuten ans Werk, gleicht seinem Idol Ed Sheeran Stelweise aber zu sehr. Toen de Red-Bull-Stage-Abschlusstrio werd gehört zum Besten, was de middelmatige kuratierte Festival heuer zu beeten hat.Die van de Mormonenstaat Utah tribal All-Girl-Band The Aces verirrte sich endlich eerstemals nach Österreich. Der mal eruptive, mal sanfte Powerpop erin nicht zaletzt en die großen Idole von Paramore, dazu mischen sie sozialkritische Texte, die sich mit Religionskritik, Queerness en dem schwierigen Aufwachsen in unwirtlichen Gegend befassen. Het Britse Kollektiv van Daisy Brain heeft zich ontwikkeld tot Nirvana en vermengde zich met die Einflüsse met etwas Punk, Alternative Rock en vallende emoties en gefühlen. Zum Leidwesenvieler Bühnenpendler ist schon zehn Minuten früher Schluss. Abgeslacht met de Indoor-Bühne met de Feelgood-Poppern van AJR, die in het Vorprogramma van Imagine Dragons in de Kontinent-tinteling is verschenen. Ze hangen vrij van coversongs en kurzweilige eigen composities en bespielen die in de VS kale arenen zijn. Die ene taxinummer erinnernden 01099 wärmten die steinige Green Stage für den heimlichen Headliner des Tages auf: Nina Chuba. Voor het snel genereren van een jaar dat op de zomerhit „Wildberry Lillet“ Platz op een van de hitlijsten terechtkwam, werd de nacht van een van de grootste Superstars in het Duitse Raum. Dat de kleine B72 die in Wien-Konzerte is geplant, in de später ausverkaufte Simm City-shifts – voor de kommenden Frühling angesetzte Gasometer-Konzert is een lange kartenkaart meer. Dementsprechend wenig überraschend war, dass sich das Gelände bis weit nach hinten fulle and sich für die spät Gekommenen die alkoholgesponserte Disco-Nebenbühne klanglich mit Chuba schlug. Diegene die de knappe Konzertstunde voor een hit-revue van „Mangos mit Chili“ of „Ich hass dich“ tot Smash-Hit „Wildberry Lillet“ maakt. Chubas Rap-Pop speelt zich af op Melodie en Zugänglichkeit en wordt niet gescheiden door de vader van de Gros des Mitbewerbs. The Hype Is Real.Auf der Hauptbühne hoffte indes der puerto-ricanische Superstar Farruko auf the großen Massen and stand einer sehr spärlichen Kulisse gegenüber. Rein von den Streamingzahlen haar gehört der Latin-Star zu den allergrößten Musikern der Welt, maar wie is in dat segment zo üblich ist, nimmt man im deutsch- en engelstalig Europa wenig Notiz davon. Met seinen schwungvolen Reggaeton-Hymnen „Esta vida“, „Calma“ of „Delincuente“ brengen een frisse noot in das Gros en Rap- en Deutschpop-Acts, die hintereinander aufgereiht ähnlicher klingen als man glaubt. Nicht nur Farrukos Background-Tänzerinnen merkt man der eher seichten Laune an, dass sie sie größere Kulissen wohnt sind, but sein Pubblikum muss man sich eben manchmal auch noch als Weltstar erspielen.Spätpubertär, aber schwungvollFrei nach dem Motto „Rap über Hass“ gaben sich auch sterven zeldzamer en Berliner Rapper KIZ wieder einmal ein Stelldichein in St. Pölten. Bloße Song-titel met „Urlaub fürs Gehirn“, „Unterfickt und geistig behindert“ of „Filmriss“ kon worden gebruikt als Zustandsbeschreibung of Lebenseinstellung rerangezogen were. Das Bühnenbild mäandert zischen Nervenheilanstalt en Kioskbude. Een paar zwischenmenschlich-politische ansagen sollen dem Unterhemd-Geschwader offenbar eine tiefere Metaebene attestieren, was nur spärlich funktioniert. Of „Ich ficke euch (alle)“ gibt es Feuersalven en der „Kinderkram“ schließt die spätpubertäre Vorstellung, die auch schon mal mehr Menschen anzog. Indes breedteten twee grote verschiedene Rap-Acts en Vorstellungen auf der Green Stage. UFO361 schreeuwde voor een nummer dat Mathea uit die Bühne heeft gehaald, de eerste keer dat een jaar in New Jersey een angstaanjagende Lil Tjay ließ noch een Mal US-Feeling over de Gelände wabern.Für ihren – wen wondert es noch – auch vierten Frequency-Auftritt wählten Kraftklub Een van Thomas Gottschalk Angelehnte familie-tv-show-omranding en bewiesen, die niet weten dat de hüftsteifen een verzichtbaar element van de zustertertainments hebben, kunnen een stattt ganz auf die muziek naar setzen. Het was onbegrijpelijk dat de liederen van Karl-Marx-Städter door de jaren heen tot stand zijn gekomen, en ook nog eens extra Bespaßung over überzeugen. Die Hosenträger sitzen stramm, waar Bengalen gezündet en politieke Brandredenen waren schwungen. Dus werden „Unsere Fans“ van een „Teil dieser Band“ en manchmal braucht es auch een paar „Randale“, wie Frontmann Felix Kummer linkem Aktivismus seinen uneingeschränkten Zuspruch gibt. Beim abschließenden „Songs für Liam“ glühen die Konfettikanonen. Wie heist es so schön? Ein bisschen Lametta wordt ondergedompeld. Ein bisschen weniger Showkonstrukt aber auch.Feuerwerk zum AbschlussWie schon in den letzten Jahren schließt das Frequency seine Tore auch heuer wieder mit einem DJ. De Nederlandse „Trance-King“, Armin van Buuren, heeft ervoor gezorgd dat de Geburt seiner Kinder en einer zunehmenden Fixierung auf seine Familie rar gemacht. „Ich heeft of die Teilnahme am Electric Love Festival abgesagt, weil es mir zuviel wird“, verrät er der „Krone“ im Interview vor seinem Auftritt, „aber das Frequency hat sich sehr gut angehört, das wollte ich unbedingt mitnehmen.“ Met een combinatie van palet van trance en hardstyle en tracks van „This Is What It Feels Like“ tot „Drugs From Amsterdam“ tot „Come Around Again“ voor een würdigen Abschluss, voor het obligatorische Feuerwerk een letzten Schlusspunkt setzte. Maar das nächste Frequentie niet auf Riesenschritten. Onder www.frequency.at kunnen Early-Bird-Tickets voor de 2024-versie worden gekocht, die van 15 tot 17 augustus over de Bühne gehen wird.

