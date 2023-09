Der Winter ist gekommen Joe Jonas Und Sophie Turner’s Ehe.

Allerdings schien ihre Beziehung in den Wochen davor sonnig zu sein Jonas Brüder Sängerin reicht Scheidung ein Game of Thrones Schauspielerin am 5. September. Das ehemalige Paar – die Eltern von Töchtern sind Willa4, und ein 14 Monate altes Mädchen, in den Gerichtsakten aufgeführt als DJ– sprach die Spaltung am nächsten Tag an.

„Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, unsere Ehe einvernehmlich zu beenden“, teilte das ehemalige Paar in einer Nachricht mit, die auf ihren jeweiligen Instagram-Konten gepostet wurde. „Es gibt viele spekulative Erzählungen darüber, warum, aber es ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung und wir hoffen aufrichtig, dass jeder unseren Wunsch nach Privatsphäre für uns und unsere Kinder respektieren kann.“

Die Trennung erfolgte inmitten einer Zeit neuer Karrieremöglichkeiten für das Duo, darunter der Auftakt der Tournee der Jonas Brothers mit dem Titel „Five Albums“. Eine Nacht. im August.

Die 27-jährige Sophie unterstützte den 34-jährigen Joe beim Start der Tour am 12. August im New Yorker Yankee Stadium, wo er ihr, wie in Fanaufnahmen der Show zu sehen ist, einen süßen Gruß zusprach, kurz bevor er „Hesitate“ sang. (Zuvor teilte Joe mit, dass er „Hesitate“ als Hommage an Sophie geschrieben habe.)