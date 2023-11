Einblick: Wie die Hamas Israel im Gaza-Sumpf festhalten will

4. November (Reuters) – Hamas hat sich auf einen langen, langwierigen Krieg im Gazastreifen vorbereitet und glaubt, dass sie den Vormarsch Israels lange genug aufhalten kann, um seinen Erzfeind zu zwingen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, sagten zwei der Führung der Organisation nahestehende Quellen .

Die Hamas, die Gaza regiert, hat nach Angaben der Personen, die wegen der Sensibilität der Lage nicht namentlich genannt werden wollten, Waffen, Raketen, Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter gelagert. Die Gruppe sei zuversichtlich, dass ihre Tausenden Kämpfer monatelang in einer tief unter der palästinensischen Enklave gegrabenen Tunnelstadt überleben und die israelischen Streitkräfte mit städtischen Guerillataktiken frustrieren könnten, sagten die Personen gegenüber Reuters.

Letztendlich ist die Hamas davon überzeugt, dass der internationale Druck auf Israel, die Belagerung zu beenden, angesichts der steigenden Zahl ziviler Opfer einen Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung erzwingen könnte, die dazu führen würde, dass die militante Gruppe mit einem konkreten Zugeständnis wie der Freilassung Tausender palästinensischer Gefangener im Austausch gegen israelische Gefangene austritt Geiseln, sagten die Quellen.

Die Gruppe habe den USA und Israel bei indirekten, von Katar vermittelten Geiselverhandlungen deutlich gemacht, dass sie eine solche Gefangenenfreilassung im Austausch gegen Geiseln erzwingen wolle, so vier Hamas-Beamte, ein regionaler Beamter und eine mit dem Weißen Haus vertraute Person Denken.

Längerfristig hat die Hamas erklärt, sie wolle die 17-jährige Blockade des Gazastreifens durch Israel beenden sowie die israelische Siedlungserweiterung und das, was die Palästinenser als brutale Aktionen israelischer Sicherheitskräfte an der Al-Aqsa-Moschee, dem heiligsten Muslim, stoppen Heiligtum in Jerusalem.

Am Donnerstag forderten UN-Experten einen humanitären Waffenstillstand in Gaza und sagten, die Palästinenser seien dort „erheblich der Gefahr eines Völkermords“ ausgesetzt. Viele Experten sehen eine sich verschärfende Krise, bei der für keine Seite ein klares Endergebnis in Sicht ist.

„Die Mission, die Hamas zu zerstören, ist nicht leicht zu erreichen“, sagte Marwan Al-Muasher, Jordaniens ehemaliger Außenminister und stellvertretender Premierminister, der jetzt für die Carnegie Endowment for International Peace in Washington arbeitet.

„Es gibt keine militärische Lösung für diesen Konflikt. Wir leben in dunklen Zeiten. Dieser Krieg wird nicht von kurzer Dauer sein.“

Seit dem Angriff vom 7. Oktober, bei dem bewaffnete Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen stürmten, 1.400 Israelis töteten und 239 Geiseln nahmen, hat Israel überwältigende Luftfeuerkraft eingesetzt.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen hat 9.000 überschritten, und jeder Tag der Gewalt schürt weltweit Proteste gegen das Schicksal von mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen, die in der winzigen Enklave gefangen sind, viele ohne Wasser, Nahrung oder Strom. Israelische Luftangriffe trafen am Dienstag ein überfülltes Flüchtlingslager im Gazastreifen und töteten mindestens 50 Palästinenser und einen Hamas-Kommandeur.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gelobt die Vernichtung der Hamas und lehnt Forderungen nach einem Waffenstillstand ab. Israelische Beamte geben an, dass sie sich keine Illusionen darüber machen, was vor ihnen liegen könnte, und beschuldigen die Militanten, sich hinter Zivilisten zu verstecken.

Das Land habe sich auf einen „langen und schmerzhaften Krieg“ vorbereitet, sagte Danny Danon, ehemaliger israelischer UN-Botschafter und ehemaliges Mitglied des Knesset-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung.

„Wir wissen am Ende, dass wir siegen und die Hamas besiegen werden“, sagte er gegenüber Reuters. „Die Frage wird der Preis sein, und wir müssen sehr vorsichtig und sehr vorsichtig sein und verstehen, dass es sich um ein sehr komplexes städtisches Gebiet handelt, das man manövrieren muss.“

Die Vereinigten Staaten haben erklärt, dass jetzt nicht die Zeit für einen allgemeinen Waffenstillstand sei, sagen jedoch, dass eine Pause der Feindseligkeiten erforderlich sei, um humanitäre Hilfe zu leisten.

Hamas „völlig vorbereitet“

Adeeb Ziadeh, ein palästinensischer Experte für internationale Angelegenheiten an der Universität Katar, der sich mit der Hamas beschäftigt hat, sagte, die Gruppe müsse einen längerfristigen Plan gehabt haben, um ihren Angriff auf Israel fortzusetzen.

„Diejenigen, die den Angriff vom 7. Oktober mit ihrem Können, diesem Maß an Fachwissen, Präzision und Intensität durchgeführt haben, hätten sich auf einen langfristigen Kampf vorbereitet. Es ist für die Hamas nicht möglich, sich an einem solchen Angriff zu beteiligen, ohne vollständig vorbereitet zu sein.“ und für das Ergebnis mobilisiert“, sagte Ziadeh gegenüber Reuters.

Washington rechnet damit, dass die Hamas versuchen wird, die israelischen Streitkräfte in Straßenkämpfen in Gaza festzuhalten und so schwere militärische Verluste zu verursachen, dass auch die öffentliche Unterstützung Israels für einen langwierigen Konflikt verloren geht, sagte eine mit der Denkweise des Weißen Hauses vertraute Quelle, die darum gebeten hatte Bleiben Sie anonym, um frei sprechen zu können.

Dennoch hätten israelische Beamte gegenüber ihren amerikanischen Amtskollegen betont, dass sie bereit seien, sich der Guerilla-Taktik der Hamas zu stellen und der internationalen Kritik an ihrer Offensive standzuhalten, so die Person. Ob das Land in der Lage sei, die Hamas zu eliminieren oder die Organisation lediglich stark zu schwächen, bleibe eine offene Frage, fügte die Quelle hinzu.

Den Quellen der Gruppe zufolge hat die Hamas etwa 40.000 Kämpfer. Sie können sich in der Enklave über ein riesiges Netz befestigter Tunnel bewegen, die Hunderte Kilometer lang und bis zu 80 Meter tief sind und über viele Jahre hinweg gebaut wurden.

Anwohnern und Videos zufolge wurden am Donnerstag Militante in Gaza gesehen, wie sie aus Tunneln auftauchten, auf Panzer feuerten und dann wieder im Netzwerk verschwanden.

Nach Angaben des israelischen Militärs haben Soldaten der speziellen Kampftechnikeinheit Yahalom mit anderen Streitkräften zusammengearbeitet, um Tunnelschächte zu lokalisieren und zu zerstören, während ein Sprecher es als „komplexen städtischen Kampf“ in Gaza bezeichnete.

Die Hamas hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Kriegen mit Israel geführt, und Ali Baraka, der in Beirut ansässige Leiter der Außenbeziehungen der Hamas, sagte, sie habe ihre militärischen Fähigkeiten, insbesondere ihre Raketen, schrittweise verbessert. Im Gaza-Krieg 2008 hätten Hamas-Raketen eine maximale Reichweite von 40 km (25 Meilen) gehabt, diese sei aber bis zum Konflikt 2021 auf 230 km gestiegen, fügte er hinzu.

„In jedem Krieg überraschen wir die Israelis mit etwas Neuem“, sagte Baraka gegenüber Reuters.

Ein Beamter, der der vom Iran unterstützten libanesischen Bewegung Hisbollah nahe steht, die mit der Hamas verbündet ist, sagte, die Kampfkraft der palästinensischen militanten Gruppe sei nach wochenlangen Bombardierungen weitgehend intakt geblieben. Nach Angaben von Vertretern der Hisbollah und der Hamas verfügt die Hisbollah im Libanon über einen gemeinsamen militärischen Operationsraum mit der Hamas und anderen verbündeten Fraktionen in einem vom Iran unterstützten regionalen Netzwerk.

RUFTE ZUR ZERSTÖRUNG ISRAELS AUF

Die Hamas, die von Israel, den USA und der EU als terroristische Bewegung eingestuft wird, forderte in ihrer Gründungsurkunde von 1988 die Zerstörung Israels.

In einem späteren Dokument, bekannt als ihre Charta von 2017, akzeptierte die Gruppe zum ersten Mal die Idee eines palästinensischen Staates innerhalb der von Israel nach dem Sechstagekrieg beanspruchten Grenzen von 1967, obwohl die Gruppe das Existenzrecht Israels nicht ausdrücklich anerkannte.

Der in Beirut ansässige Hamas-Beamte Osama Hamdan sagte, der Angriff vom 7. Oktober und der sich ausbreitende Gaza-Krieg würden die Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit wieder auf die Karte bringen.

„Es ist eine Gelegenheit für uns, ihnen zu sagen, dass wir unser Schicksal mit unseren eigenen Händen gestalten können. Wir können die Lage in der Region so gestalten, dass sie unseren Interessen dient“, sagte er gegenüber Reuters.

Die Hamas gewann an Einfluss, nachdem das Osloer Friedensabkommen, das 1993 zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) zur Beendigung des jahrzehntelangen Konflikts vereinbart worden war, ins Stocken geriet. Netanjahu erlangte 1996 zum ersten Mal die Macht. Palästinenser und US-Unterhändler sagten, dass die jahrelange Weigerung seiner Regierung, den Bau jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland zu stoppen, die Bemühungen zur Schaffung eines separaten palästinensischen Staates untergraben habe. Israelische Beamte haben in der Vergangenheit bestritten, dass Siedlungen ein Hindernis für den Frieden seien, und Netanjahus aktuelle rechtsextreme Koalition ist noch härter gegen die Abtretung besetzten Landes vorgegangen.

Eine arabische Friedensinitiative mit breiter internationaler und einstimmiger arabischer Unterstützung liegt seit 2002 auf dem Tisch. Der Plan sieht Israel Friedensverträge mit umfassenden diplomatischen Beziehungen im Austausch für einen souveränen palästinensischen Staat vor.

Netanjahu hat sich stattdessen dafür entschieden, ein arabisch-sunnitisches Bündnis mit Israel anzustreben, bestehend aus Ägypten und Jordanien – Nationen, mit denen Israel Friedensverträge aus den Jahren 1979 und 1994 hat – sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko. Vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober befand er sich in von den USA vermittelten Gesprächen mit Saudi-Arabien, um ein bahnbrechendes diplomatisches Abkommen als Einheitsfront gegen den Iran zu schmieden, doch dieser Prozess wurde inzwischen auf Eis gelegt.

Muasher, der ehemalige jordanische Minister bei Carnegie, sagte, der Angriff der Hamas habe jede Möglichkeit zunichte gemacht, dass Stabilität im Nahen Osten erreicht werden könne, ohne sich mit den Palästinensern auseinanderzusetzen.

„Es ist heute klar, dass es ohne Frieden mit den Palästinensern keinen Frieden in der Region geben wird.“

Zusätzliche Berichterstattung von Matt Spetalnick, Simon Lewis, Steve Holland und Phil Stewart in Washington und James Mackenzie in Jerusalem; Schreiben von Samia Nakhoul; Bearbeitung durch Angus McDowall und Pravin Char

