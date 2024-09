Diesmal setzte Israel nicht op wenige Gramm Sprengstoff in frisserten Pagern of Funkgeräten, zonder te worden blootgesteld aan bunkerbommen. En dit zijn de zielen: Nach Angaben der Israëlische Armee starb Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bij de massieve Angriff. Damit hat Israel der Schiiten-Miliz niet eens een andere Schlag verstzt. Ik ben met grote zorg blij met het leger en de geheime diensten.

Schließlich hat der charismatische Führer de Hisbollah zur mächtigste politieke en militaire Kraft in Libanon ausgebaut – in enger Zusammenarbeit in dem Iran. Er was de onbetrouwbare macht van Hisbollah, die door het hele volk werd gerespecteerd.

Eine Umdrehung zu viel

Maar welke prijs kreeg de man? Vanuit het perspectief van de Israëli’s is de actie gerechtvaardigd. Als de Hisbollah wordt verdacht, wordt Hamas op 7 oktober 2023 ontmaskerd, het land wordt op brute wijze omvergeworpen. De kans is groot dat je de omslag in de Eskalationsspirale hebt gemaakt, terwijl de Konflikt uit je controle is verdwenen. Deze Hisbollah-Führung kan enorm belangrijk zijn, maar is niet altijd het resultaat van een organisatie die beschikt over een enorm militair arsenaal met meerdere raketten die tegen Israël kunnen worden ingezet. Wer das Gefühl hat, not more loss zu können, is een extreme gefährlicher Gegner.

En de Hisbollah-Schutzmacht Iran zou ook kunnen reageren nadat de Statthalers reageerden, maar ze zouden niet reageren met een enkele Raketenangriffen, zonder een enorme Gegenschlag. Dan zouden de gevolgen van de grote oorlog in het Oosten, die Israël zou schaden, worden geschaad door de val van Hamas. Het feit dat Tötung von Nasrallah Frieden in de regio, ist jedenfalls nicht zu erwarten.