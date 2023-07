Auf dem Gipfel in Vilnius legt die NATO keinen Zeitplan für den Beitritt der Ukraine fest. Der frühere russische UN-Vertreter Boris Bondarev interpretiert dies als eine Schwäche, die Präsident Putin in seinem brutalen Vorgehen bestätigt fühlen könne.

Der ehemalige russische Diplomat Boris Bondarev bezeichnete die Ergebnisse des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius als Erfolg für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dass die Mitgliedstaaten keinen Zeitplan für den Beitritt der Ukraine vorgelegt hätten, sei ein „Zeichen der Schwäche“, sagte er dem US-Magazin „Newsweek“. Bondarev war Russlands Vertreter bei den Vereinten Nationen, trat jedoch letztes Jahr zurück, um gegen Russlands Invasion in der Ukraine zu protestieren.

Laut dem Ex-Diplomaten ist die NATO nicht geeint. Vor allem die USA und Deutschland würden eine zögerliche Haltung gegenüber einem Bündnisbeitritt der Ukraine an den Tag legen. Putin und seine Spitzenbeamten würden über diese Unentschlossenheit nur „lachen“, sagte Bondarew. Vor allem die USA als wichtigster Verbündeter der Ukraine würden ein falsches Signal an Russland senden. „Putin könnte denken, dass sie langsam ihre Meinung ändern und beginnen zu verstehen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können“, sagte er.

In Moskau, so Bondarev, herrsche die Meinung, „dass die Nato die Ukraine nicht eingeladen hat, weil sie Angst vor Russland hat und immer noch Angst davor hat, Putin zu provozieren“. Der Kreml würde sich in seinen Einschüchterungstaktiken, etwa der Drohung des Westens mit einem Atomschlag, bestätigt fühlen.

Russland müsse „eine Bedrohung darstellen“

Die NATO machte auf ihrem Gipfel deutlich, dass die Ukraine nicht beitreten wird, solange der Krieg mit Russland andauert. „Die Botschaft ist: Wenn Sie nicht wollen, dass die Ukraine der NATO beitritt, müssen Sie trotzdem in der Ukraine präsent sein oder sie bedrohen, Sie müssen ukrainische Städte bombardieren“, sagte Bondarev. Russland müsse „eine Bedrohung darstellen, die die NATO nicht für sich haben will“.

Mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr sagte Bondarev: „Putin versteht jetzt, dass er nur noch ein bisschen warten muss. Und (wenn) Donald Trump als Präsident wiedergewählt wird, dann wird sich die Situation vielleicht ändern.“ Er sieht den „Hauptfehler“ des Bündnisses darin, die Ukraine nicht mit ihren stärksten Waffen auszustatten. „Wie kann diese Gegenoffensive effektiv, effizient und erfolgreich sein, wenn die Ukrainer keine Waffen haben? Das ist verrückt.“

Auf ihrem Gipfel in Vilnius Anfang dieser Woche bestätigten die 31 NATO-Mitgliedstaaten den Beitritt der Ukraine zum Bündnis. Einen Fahrplan haben die Länder nicht vorgelegt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete dies zunächst als „absurd“, lobte später aber die Ergebnisse des Treffens.