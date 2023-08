Tausende weitere Menschen wurden am Samstag auf der spanischen Insel Teneriffa aus ihren Häusern evakuiert, da ein Waldbrand im Norden außer Kontrolle blieb, obwohl die Flammen bisher große Touristengebiete meiden konnten.

Nach vorläufigen Schätzungen seien bis Samstagnachmittag mehr als 26.000 Menschen evakuiert worden, teilten die Rettungsdienste der Kanarischen Inseln mit, ein deutlicher Anstieg gegenüber 4.500 am Freitag. Mittlerweile sind elf Städte betroffen.

Heftige Flammen erhellten über Nacht den Himmel, und am Samstag wurden Hubschrauber gesehen, die Wasser auf Bereiche in der Nähe von Häusern warfen, wo Rauch in die Luft stieg.

Das Feuer brach vor einigen Tagen in einem bergigen Nationalpark rund um den Vulkan Teide – Spaniens höchsten Gipfel – bei heißem und trockenem Wetter aus.

Diese Flammen wurden am Samstag in La Orotava auf Teneriffa gesehen. Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht, um den schlimmsten Waldbrand seit Jahrzehnten auf der Insel, einem wichtigen Touristenziel, unter Kontrolle zu bringen. (Arturo Rodriguez/The Associated Press)

Am Samstagmorgen wurden weitere Evakuierungen angeordnet, da sich das Wetter über Nacht verschlechterte, darunter ein Temperaturanstieg und stärkere Winde, sagte Regionalleiter Fernando Clavijo auf einer Pressekonferenz.

Er sagte, dichter Rauch erschwere die Bemühungen, das Feuer aus der Luft zu löschen.

Ein Hubschrauber wirft am Samstag Wasser auf einen Teil eines Waldbrandes in der Nähe der Stadt Pinolere auf Teneriffa. (Arturo Rodriguez/The Associated Press)

Keine Häuser zerstört

Bisher wurden rund 5.000 Hektar (50 Quadratkilometer) verbrannt.

Das Feuer hat ein Ausmaß, wie es auf den Kanarischen Inseln noch nie zuvor gesehen wurde, sagte Rosa Davila, Präsidentin des Stadtrats von Teneriffa, gegenüber Reportern.

Am Samstag steigt in La Orotava Rauch aus den abfallenden Wäldern auf. (Desiree Martin/AFP/Getty Images)

Sie sagte, die Priorität bestehe darin, „das Leben der Menschen zu schützen“.

Das Feuer habe bisher noch keine Häuser zerstört, fügte sie unter Berufung auf Feuerwehrleute hinzu.

In La Victoria, im Nordwesten der Insel, erhielten einige aus ihren Häusern evakuierte Menschen medizinische Hilfe.

„In der Nacht vor unserer Ankunft hatten wir eine ziemlich schlimme Zeit. Alles brannte … die Dächer waren voller Asche“, sagte Paulina Fernandez, 58, gegenüber Reuters.

Ein Mann im Dorf Benijos trinkt am Samstag etwas, während er einen Esel rettet, während auf Teneriffa ein verheerendes Feuer wütet. (Nacho Doce/Reuters)

Eine große Sorge für viele Evakuierte waren ihre Tiere. Einige mussten sie zu Hause lassen, während Reuters-Aufnahmen zeigten, wie andere ihre Pferde in Sicherheit brachten.

Die beiden Flughäfen der Insel haben normal funktioniert.

Sengende Hitze und trockenes Wetter haben in diesem Sommer zu ungewöhnlich schweren Waldbränden in Europa – unter anderem auf der spanischen Insel La Palma im Juli – und Kanada beigetragen. Bei Bränden auf Hawaiis Insel Maui kamen Anfang des Monats mindestens 110 Menschen ums Leben und der historische Ferienort Lahaina wurde zerstört.

Wissenschaftler sagen, dass der Klimawandel zu häufigeren und stärkeren Extremwetterereignissen geführt hat.