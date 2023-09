Der SC Freiburg startet erfolgreich in die Europa League: Doch bis der Auswärtssieg gesichert ist, muss die Mannschaft gegen Olympiakos Piräus hart kämpfen. Matchwinner ist Leihspieler Maximilian Philipp mit einem sehenswerten Joker-Tor.

Mit eiskalter Effektivität im griechischen Hexenkessel erwischte der SC Freiburg einen perfekten Europacup-Start. Der Fußball-Bundesligist gewann zum Auftakt der Gruppenphase der Europa League gegen alte Freunde Olympiakos Piräus mit 3:2 (2:1). Ein später Treffer von Maximilian Philipp (86.) sicherte den Breisgauern den Sieg. „Wenn es 2:2 endet, ist es richtig“, sagte SC-Trainer Christian Streich bei RTL: „Aber Maximilian Philipp hat ein tolles Tor geschossen.“ Zuvor hatten Roland Sallai (9.) und Vincenzo Grifo die Mannschaft von Trainer Christian Streich zweimal per Foulelfmeter in Führung gebracht (45.+7.). Doch der Marokkaner Ayoub El Kaabi glich zweimal aus (40./75.) für den griechischen Rekordmeister.

Vor ziemlich genau einem Jahr siegte der SC mit 3:0 bei Olympiakos, mit dem 1:1 im Rückspiel schaffte Freiburg das Weiterkommen. Im Achtelfinale scheiterte das Streich-Team am italienischen Rekordmeister Juventus Turin. „Wir spielen gegen eine ganz andere Mannschaft“, sagte Streich bei RTL kurz vor Anpfiff der Partie gegen den griechischen Tabellenführer: „Letztes Jahr hatte Olympiakos viele Probleme, dieses Jahr haben sie keine Probleme.“

Vor rund 30.000 frenetischen Zuschauern im Georgios-Karaiskakis-Stadion hätten die Gastgeber bereits in der sechsten Minute in Führung gehen müssen. Nach einem Fehlschuss von SC-Kapitän Grifo gelang es Mittelstürmer El Kaabi nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Kurz darauf ereignete sich auf der anderen Seite fast die gleiche Situation. Verteidiger Nicolas Freire leistete sich einen schweren Fehler – den der Ungar Sallai aber zur Freude der mitgereisten SC-Fans ausnutzen konnte.

In der 26. Minute hatten die Breisgauer Glück, als eine Ecke von Kostas Fortounis die Latte traf. Wenig später erzielte El Kaabi den verdienten Ausgleich für die Griechen. In der Nachspielzeit vergab Giorgos Masouras nach einem Patzer von SC-Verteidiger Kenneth Schmidt eine große Chance auf ein weiteres Tor. Statt in Rückstand zu geraten, ging Freiburg mit einem Vorsprung in die Kabine. Grifo verwandelte einen Elfmeter nach einem klaren Foul an Ritsu Doan.

In der zweiten Halbzeit passierte bis zur 70. Minute kaum etwas. Freiburg hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, dann punktete erneut El Kaabi. Doch der SC meldete sich erneut. Neben Olympiakos warten in der Gruppenphase auch Conference-League-Sieger West Ham United und der serbische Klub TSC Backa Topola auf die Freiburger, die am Sonntag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt antreten müssen.