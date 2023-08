Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) teilte dem Mitgliedsstaat Niger mit, dass sie nach dem Putsch vom vergangenen Mittwoch eine Woche Zeit habe, um die verfassungsmäßige Herrschaft wiederherzustellen. Andernfalls werde die Union „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen“, einschließlich der Anwendung von Gewalt, warnte sie.

Niger ist das vierte ECOWAS-Land in der Region, das in den letzten Jahren in die Hände von Putschisten fiel. Obwohl die Reaktion des Bündnisses ungewöhnlich hart ausfiel, bleibt die Frage, was es tun kann.

Ein wichtiges Wirtschaftsbündnis

ECOWAS wurde 1975 in Nigeria mit der Unterzeichnung des Vertrags von Lagos gegründet, der 1993 in Cotonou, Benin, überarbeitet wurde.

Das Bündnis hat 15 Mitgliedsstaaten mit 400 Millionen Menschen, die auf etwas mehr als 5 Millionen Quadratkilometern leben, und ist damit eine der größeren regionalen Wirtschaftsgemeinschaften in Afrika.

Von der Größe her entspricht es in etwa den ehemaligen französischen Kolonien in Westafrika, umfasst aber auch zwei ehemalige portugiesische Kolonien und eine Handvoll anglophoner Länder, darunter Afrikas führende Volkswirtschaft Nigeria.

Die ECOWAS hob die Sanktionen gegen Mali nur wenige Monate nach ihrer Umsetzung auf Bild: Boureima Soulo/DW

Auf ihrer Website skizziert ECOWAS die Vision einer Region „ohne Grenzen“, die ihren Menschen „Zugang zu überschüssigen Ressourcen“ ermöglicht und ihnen ein Leben „in Würde, Frieden und Sicherheit“ ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt auf einem gemeinsamen Wirtschaftsraum.

Die acht französischsprachigen Länder der Region haben eine gemeinsame Währung, den Franc CFA, der – wie sein zentralafrikanisches Gegenstück – an den ehemaligen französischen Franc und damit an den Euro gekoppelt ist. Eine übergreifende Währungsunion aller ECOWAS-Länder und eine Abkoppelung vom Euro werden seit Jahren diskutiert, bisher gibt es kaum Fortschritte.

Machtlos gegen den Terror

Die Vorschriften sehen auch Friedenseinsätze vor. In den 1990er Jahren entsandten die ECOWAS-Mitgliedstaaten Truppen, um die Bürgerkriege in Liberia und Sierra Leone zu beenden. ECOWAS intervenierte auch in der Elfenbeinküste, Guinea-Bissau und Mali. Als sich Gambias Präsident Yahya Jammeh 2017 weigerte, die Macht an seinen demokratisch gewählten Nachfolger Adama Barrow zu übergeben, schickte das Bündnis Soldaten.

Seit einem Jahrzehnt stellen islamistische Aufständische in der Sahelzone die Region vor eine neue Herausforderung. Viele Militäreinsätze mit internationaler Beteiligung konnten das Problem nicht lösen – zur Bestürzung der Bevölkerung der ärmeren Sahelländer Mali, Burkina Faso und Niger. Dies half den Militärputschführern, dort zwischen 2020 und 2023 die Macht an sich zu reißen.

Im Jahr 2022 einigten sich die ECOWAS-Länder auf die Bildung einer regionalen gemeinsamen Truppe. In der Vergangenheit hatten kleinere Allianzen einzelner ECOWAS-Staaten wie die Gruppe der Fünf (G5) Sahel wenig Erfolg.

Experten warnen, dass die Truppe ohne ausreichende Finanzierung dazu verurteilt sei, wirkungslos zu sein.

„Es geht nicht nur darum, eine solche Truppe aufzubauen“, sagt der Islamforscher Abdoulaye Sounaye vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient, „sondern darum, sie wirksam zu machen: Wie greift sie ein, greift sie ein.“ Kampf, wie wird er finanziert?“ Eine freiwillige Finanzierung durch die Mitgliedsstaaten habe bisher nicht funktioniert, sagte er der DW.

Welchen Einfluss hat ECOWAS?

Die Sahel-Krise ist auch eine ECOWAS-Krise. Nach Guinea, Mali und Burkina Faso haben nun auch in Niger Putschisten die Macht übernommen. Der Vertrag zwischen den ECOWAS-Mitgliedsstaaten sieht für diese Situationen mehrere Sanktionsmöglichkeiten vor.

Das Bündnis kann die Bewegungsfreiheit einschränken, indem es Grenzen schließt und Flüge annulliert. Es kann auch Konten und Geldflüsse im CFA-Währungsraum sperren.

Eine der härtesten Maßnahmen ist die Suspendierung der Mitgliedschaft. Das ist den vier Mitgliedsstaaten passiert, deren legitime Regierungen durch einen Putsch gestürzt wurden.

Bounty Diallo, Sozialwissenschaftlerin in Nigers Hauptstadt Niamey, sagte, dass die Sanktionen in Mali und Burkina Faso trotz des wirtschaftlichen Drucks die Meinung der Regierung und der Bevölkerung nicht geändert hätten.

„Zu glauben, dass in Niger alles anders sein wird und die Regierung in ein oder zwei Wochen nachgeben wird, ist eine Illusion“, sagte er der DW.

